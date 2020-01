"Star Trek"-Serie "Picard" gestartet: Kult-Charakter sagt für Staffel 2 zu

Berlin.

Lange war Patrick Stewart nicht mehr im „Star Trek“-Universum zu sehen – 2002 hatte er zuletzt Jean-Luc Picard gespielt

In der neuen Serie „Picard“ feiert er nun sein großes Comeback

„Picard“ spielt 20 Jahre nach den Erlebnissen von Jean-Luc Picard aus dem Film „Star Trek: Nemesis“

Die erste Folge „Gedenken“ ist in Deutschland am 24. Januar bei Amazon Prime Video online gegangen

online gegangen Es wird bereits an der zweiten Staffel gearbeitet – und es wird ein weiterer beliebter „Star Trek“-Charakter zurückkehren

Nach ziemlich genau 17 Jahren außerhalb des „Star Trek“-Universums ist Patrick Stewart (79) wieder auf die Reise durch unendliche Weiten gegangen. Mit „Star Trek: Picard“ ist weltweit eine neue Serie gestartet, die die Geschichte von einem der markantesten und beliebtesten Kommandeure der Weltraumsaga weitererzählt.

Wir erklären Ihnen, wie und wann Sie die Serie sehen können und geben Ihnen alle wichtigen Infos zur Entstehungsgeschichte, zur Handlung und zu den Darstellern.

Wo und wann kann man „Star Trek: Picard“ sehen?

Die Serie feierte in den USA Premiere. Beim Bezahlangebot „All Access" des Senders CBS startete „Picard“ bereits am 23. Januar.

Captain James T. Kirk und seine Mannschaft waren die ersten Sternenflotten-Mitglieder, die im „Star Trek“-Universum die unendlichen Weiten erkundeten. Am 8. September 1966, also vor 50 Jahren, wurde die erste Folge der TV-Serie über die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise in den USA ausgestrahlt. Foto: imago stock&people / imago/United Archives International

Nichelle Nichols (als Lieutenant Nyota Penda Uhura), DeForest Kelley (Dr. Leonard McCoy), Leonard Nimoy (Lieutenant Spock) und William Shatner (Captain James Tiberius Kirk) spielten sich bis 1969 in 79 Serien-Folgen in die Herzen ihrer Fans. Foto: imago stock&people / imago/Milestone Media

NCC – 1701: Die Kennung der USS Enterprise ist für viele Trekkies eines von vielen wichtigen Symbolen der Weltraumsaga. Eine Nachbildung der allerersten Enterprise bekommen „Trekkies“, wie die Star-Trek-Fans genannt werden, im Smithsonian Air and Space Museum in Washington zu sehen. Foto: © Kevin Lamarque / Reuters / REUTERS

Kirk und Co. schafften es auch auf die Kinoleinwand: Die Besatzung der ersten Enterprise-Serie war zwischen 1979 und 1991 in sechs Filmen zu sehen. William Shatner alias Captain Kirk hatte sogar noch einen zentralen Auftritt mehr. Foto: imago stock&people / imago/United Archives

Mit der Serie und den Filmen entwickelte sich auch das Raumschiff immer weiter: Die USS Enterprise kam im Jahr 1979 in „Star Trek: Der Film“ schon wesentlich schnittiger daher als noch in den 1960er Jahren. Foto: imago stock&people / imago/AD



1987 ging eine neue Crew mit einer neuen Enterprise auf Reisen: In „Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert“ wurden Geschichten aus einem späteren Jahrtausend erzählt und mit einer neuen Besatzung – auch wenn das Prinzip der Weltraumforschung mit Treffen anderer Spezies gleich blieb. Foto: imago stock&people / imago/United Archives

Neue Crew, neues Jahrtausend, neues Design des Raumschiffs: Die Enterprise aus dem 24. Jahrhundert trägt die Kennung NCC – 1701 – D. Foto: Paramount Televsion

Zentrale Figur der neuen Enterprise-Mannschaft ist Captain Jean-Luc Picard, der von Patrick Stewart gespielt wurde. 178 Folgen in sieben Staffeln umfasste die Serie, als 1994 ihre letzte Folge Premiere feierte. Zwischen 1994 und 2002 folgten vier Kinofilme mit der Crew aus „Star Trek – Das nächste Jahrhundert“. Foto: imago stock&people

In „Star Trek VII – Treffen der Generationen“ spielten William Shatner und Patrick Stewart sogar Seite an Seite. Eine Zeit-Anomalie im Weltall machte es möglich, dass sich die Captains der beiden ersten Enterprise-Serien in dem Film aus dem Jahr 1994 trafen. Foto: imago stock&people / imago/teutopress

In der nächsten Serie aus dem „Star Trek“-Universum übernahm Commander Benjamin Sisko das Kommando. Im Vergleich zu Jean-Luc Picard war er dann eher wieder ein impulsiverer Charakter wie James T. Kirk. Foto: imago stock&people / imago/United Archives



176 Folgen in sieben Staffeln gab es zwischen 1993 und 1999 an Abenteuern der Besatzung von „Deep Space Nine“, einer Raumstation der Sternenflotte, die der Serie auch ihren Namen gab. Foto: imago stock&people / imago/United Archives

Das Besondere an „Deep Space Nine“: Sie ist die einzige „Star Trek“-Serie, in der die Geschichten nicht an die Reisen eines Raumschiffs gebunden sind. Das Meiste findet auf der Raumstation „Deep Space Nine“ statt. Foto: imago stock&people / imago/United Archives

„Deep Space Nine“ hat einen strategisch wichtigen Standort im All besetzt – nämlich direkt an einem Wurmloch, durch das Raumschiffe zwischen weit entfernten Galaxien reisen können. So war es den Machern möglich, neue Spezies und neue Welten in das „Star Trek“-Universum einzuführen. Foto: imago stock&people / imago/United Archives

Von 1995 bis 2001 ging eine neue Besatzung auf die Reise: Für „Star Trek: Voyager“ wurden 172 Folgen in sieben Staffeln produziert. Foto: imago stock&people

Die USS Voyager musste sich auf einen langen Weg nach Hause machen, nachdem sie in der ersten Folge von einem fremden Wesen in eine 70.000 Lichtjahre von der Erde entfernte Galaxis befördert war. Foto: imago stock&people



Zum ersten Mal hatte eine Frau das Sagen in einer „Star Trek“-Serie: Captain Kathryn Janeway (gespielt von Kate Mulgrew) und Lieutenant Tom Paris (Robert Duncan McNeill) erlebten ihre Abenteuer wie schon Captain Picard und seine Mannschaft im 24. Jahrhundert. Foto: imago stock&people

Zwischen 2001 und 20005 wurden die „Star Trek“-Fans in die Anfangszeit der Sternenflotte zurückversetzt. In „Enterprise“ flogen Captain Jonathan Archer (gespielt von Scott Bakula) und seine Besatzung mit dem allerersten Raumschiff Enterprise durchs Weltall. Foto: Paramount Television

Die Serie spielt ab dem Jahr 2151, also rund 90 Jahre nachdem die Menschen zum ersten Mal auf Außerirdische getroffen waren und rund 100 Jahre vor den Geschichten von Captain Kirk. Auf der ersten Enterprise lief es im Vergleich zu den späteren Versionen ein wenig rustikaler ab: Statt mit modernen Technik wurde auch schon mal mit dem Schraubenschlüssel ausgebessert. Foto: Paramount Television

Die jüngste „Star Trek“-Crew feierte 2009 Premiere. Im Kinofilm „Star Trek“ übernimmt Chris Pine die Rolle des jungen Captain Kirk. Foto: imago stock&people

Mit „Star Trek“ (2009), „Star Trek: Into Darkness“ (2013) und „Star Trek: Beyond“ (2016) haben Kirk, Pille, Scottie und Uhura in ihren jungen Jahren bereits drei Kino-Abenteuer erlebt. Foto: imago stock&people



2017 läuft beim US-Bezahlsender CBS eine neue „Star Trek“-Serie an: „Star Trek: Discovery“. In Europa werden die neuen Abenteuer beim Streamingdienst Netflix zu sehen sein. Foto: CBS

Viel ist noch bekannt über die künftigen Abenteuer der USS Discovery mit der Kennung NCC – 1031. Die Hauptfigur soll weiblich sein, aber nicht den Rang eines Captains haben. Zunächst wird es 13 Folgen geben, die zum Teil zwar auch abgeschlossene Geschichten erzählen, vor allem aber Teil eines großen Handlungsstrangs sind. Die Pilot-Episode soll im Januar 2017 Premiere feiern. Foto: CBS



In Deutschland ging die Serie nur einen Tag später an den Start: am Freitag, 24. Januar. Das folgende Wochenende für Binge Watching zu nutzen, ist allerdings nicht möglich. Die zehn Episoden der ersten Staffel erscheinen wöchentlich nacheinander. Die Titel der bisher veröffentlichten Folgen:

Gedenken Karten und Legenden

Während der letzte „Star Trek“-Serienstart („Star Trek: Discovery“) bei Netflix gefeiert werden konnte, erscheint „Picard“ in Deutschland exklusiv bei Amazon Prime Video, dem Streaming-Angebot, das Abo-Kunden des Online-Händlers Amazon zur Verfügung steht.

Wer noch kein Kunde von Amazon Prime ist, kann den Abo-Dienst für 30 Tage kostenlos testen oder für 7,99 Euro im Monat dauerhaft nutzen.

Wo setzt die Handlung in „Star Trek: Picard“ ein?

„Picard“ spielt 20 Jahre nach den Erlebnissen von Jean-Luc Picard aus dem Film „Star Trek: Nemesis“ (2002). Picard hat die Sternenflotte mittlerweile verlassen und ist jetzt nicht mehr im All zu Hause, sondern auf seinem Weingut. Alles scheint harmonisch, doch hinter Picard liegt eine düstere Zeit.

Patrick Stewart sagte im Interview mit CBS, die Atmosphäre der Serie sei nicht mehr die hoffnungsvolle aus „Das nächste Jahrhundert.“ Vielmehr ist es im Jahr 2399 eine der schwärzesten Perioden der Sternenflotten-Geschichte.

Eine Supernova ist zur lebensgefährlichen Bedrohung für das Volk der Romulaner geworden. Admiral Picard musste eine Massenevakuierung in der Flüchtlingskatastrophe anordnen und gleichzeitig einen Androidenaufstand auf dem Mars befrieden. Es herrschte Chaos, es gab sehr, sehr viele Tote. Picards Abschied von der Sternenflotte war mit Schmach und Vorwürfen verbunden.

Als allerdings 14 Jahre später, also zum Start von „Picard“, eine junge Frau bei ihm auftaucht und um Hilfe bittet, fasst Picard den Entschluss, das Winzer-Leben ruhen zu lassen. Auf Unterstützung der Vereinigten Föderation der Planeten kann er dabei nicht zählen, wie der Trailer nahelegt. Klingt nach inoffiziellem Alleingang, wie er so oft schon von „Star Trek“-Größen hingelegt wurde. Welche Gefahr er und seine Mitstreiter bannen wollen, ist zunächst nicht ganz klar.

Patrick Stewart ist zurück im „Star Trek“-Universum. Doch zunächst ist die zentrale Figur in „Picard“ in ungewohnter Rolle zu sehen: als Privatmann ohne Mandat der Sternenflotte. Foto: CBS All Access / CBS

Als Dahj (gespielt von Isa Briones) bei Picard auftaucht und um Hilfe bittet, lässt sich der Admiral a.D. nicht zweimal bitten. Foto: CBS All Access / CBS

Picard sucht Unterstützung bei der Vereinigten Föderation der Planeten – wird dort aber enttäuscht. Foto: CBS All Access / CBS

Auch ein geschätzter Ratgeber aus alten Zeiten steht Picard zur Seite: William Riker (Jonathan Frakes). Foto: CBS All Access / CBS

Raffi (Michelle Hurd) ahnt, was Picard sich in den Kopf gesetzt hat. Foto: CBS All Access / CBS



Ganz ohne Mitstreiter muss Picard nicht auskommen. (von links) Elnor (Evan Evagora), Rios (Santiago Cabrera) und Raffi (Michelle Hurd ziehen mit. Foto: CBS All Access / CBS

Auch Dr. Jurati (Alison Pill, Mitte) folgt dem Plan von Picard. Foto: CBS All Access / CBS

Eine weitere alte Bekannte: Seven of Nine (Jeri Ryan), die schon in „Star Trek: Voyager“ zu sehen war, taucht in „Picard“ wieder auf. Foto: CBS All Access / CBS

Elnor und Picard. Romulaner und Mensch in Eintracht – das gab es auch noch nicht oft bei „Star Trek“. Foto: CBS All Access / CBS

Der romulaninsche Agent Narek (Harry Treadaway) schließt sich Picard ebenfalls an – und kommt dabei Dahj nahe. Foto: CBS All Access / CBS



Cristóbal „Chris“ Rios (Santiago Cabrera) fliegt die neue Mannschaft um Picard durchs All. Wohin, das ist ab 24. Januar bei Amazon Prime Video zu sehen. Foto: CBS All Access / CBS



Die Serie soll mehr bieten als Aufgewärmtes aus Zeiten der alten Serien. Patrick Stewart hat seinen Ausstieg aus „Star Trek“ nur unter der Voraussetzung rückgängig gemacht, dass sich die Figur Picard weiterentwickelt. „Wir haben außerdem viel gebettelt“, scherzte Produzent Alex Kurtzman. Stewart habe zunächst ein paar Mal „nein“ gesagt. Das allerdings habe die Ideengeber der Serie nur weiter angespornt, der Serie noch mehr Tiefe zu geben.

Alle Beteiligten betonen, dass dies durchaus gelungen sei. Darstellerin Alison Pill sagte im Interview mit CBS, Picard sei in der neuen Serie „eine neue, wahnsinnig einzigartige Version von etwas, das wir lieben“. Klingt durchaus nach großen Veränderungen – möglicherweise auch in Richtungen, die in mehr als 180 Serien-Folgen und fünf Kinofilmen noch nicht eingeschlagen wurden.

Wer spielt mit in „Star Trek: Picard“?

Auch das verrät der Trailer: Es gibt ein großes Wiedersehen mit Charakteren, die schon auf der alten Enterprise an der Seite von Jean-Luc Picard zu sehen waren – oder, wie in einem Fall, auf der U.S.S. Voyager. Folgende alte Bekannte treten in „Picard“ auf:

Jonathan Frakes als William Riker

als William Riker Brent Spiner als Data (oder als sein Prototyp B4, der den Kinofilm „Nemesis“ in einem Stück überstand, während sich sein Nachfolgemodell opferte und das Raumschiff, auf dem er sich befand, in die Luft sprengte)

als Data (oder als sein Prototyp B4, der den Kinofilm „Nemesis“ in einem Stück überstand, während sich sein Nachfolgemodell opferte und das Raumschiff, auf dem er sich befand, in die Luft sprengte) Jeri Ryan als Seven of Nine

als Seven of Nine Marina Sirtis als Deanna Troi

als Deanna Troi Jonathan Del Arco als Hugh

Erstmals ins „Star Trek“-Universum gebeamt wurden in der neuen Serie:

Alison Pill als Dr. Agnes Jurati

als Dr. Agnes Jurati Harry Treadaway als Narek

als Narek Isa Briones als Dahj

als Dahj Santiago Cabrera als Cristóbal „Chris“ Rios

als Cristóbal „Chris“ Rios Evan Evagora als Elnor

als Elnor Michelle Hurd als Raffi Musiker

Wer hat „Star Trek: Picard“ produziert?

Mit Alex Kurtzman, Kirsten Beyer und Rod Roddenberry, dem Sohn von „Star Trek“-Erfinder Gene Roddenberry, gehörten erfahrene „Star Trek“-Schöpfer zum Produzententeam. Auch Jonathan Frakes und Patrick Stewart selbst waren beteiligt. Mit Michael Chabon schrieb ein Pulitzer-Preisträger an der Serie mit.

Die Musik stammt aus der Feder von Jeff Russo, der bereits „Star Trek-Discovery“ musikalisch untermalte und zuletzt auch für die aufwändige Apple-Serie „For all Mankind“ komponierte.

„Picard“- und dann? Wie geht’s weiter bei „Star Trek“?

Die Macher der Serie verrieten bereits, dass schon an einer zweiten Staffel von „Picard“ gearbeitet wird. In welchem Stadium sich diese Arbeit befindet, ist genauso unbekannt wie ein mögliches Premierendatum.

Eine prominente Personalie für die zweite Staffel wurde offenbar bereits vor laufenden Kameras geklärt: Patrick Stewart lud Whoopi Goldberg, die in „Das nächste Jahrhundert“ immer wieder als weise Beraterin Guinan auftrat, in der US-Show „The View“ ein, zu „Star Trek“ zurückzukehren – und die 64-Jährige willigte ein. Wie diese Rückkehr aussehen soll und wird, wurde noch nicht bekannt.

Fest steht auch, dass die Netflix-Serie „Star Trek: Discovery“ noch in diesem Jahr fortgesetzt wird. In einem Trailer, der auf der Comi Con in Las Vegas Anfang Oktober 2019 gezeigt wurde, wird die dritte Staffel der Reihe für 2020 angekündigt:

Weniger konkret sind die Planungen für den nächsten „Star Trek“-Kinofilm. Immerhin: Mit Noah Hawley wurde bereits ein hochkarätiger Drehbuchautor verpflichtet. Hawley schrieb unter anderem für die Serie „Fargo“ und entwickelte als Autor und Produzent die Serie „Legion“. Noch allerdings ist der US-Amerikaner mit anderen Projekten beschäftigt. Unwahrscheinlich, dass man 2020 noch viele weitere Informationen zu dem insgesamt 14. „Star Trek“-Kinofilm bekommt.

