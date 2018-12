"The Voice"-Finale: Das erwartet die Zuschauer

Die achte Staffel von „The Voice“ geht zu Ende. Am Sonntag läuft das Finale. Diese Talente sind dabei und das erwartet die Zuschauer.

Sat.1-Show „The Voice of Germany“: So wird das Finale der Castingshow

Berlin. Ein angehender Religionslehrer, eine junge Kosmetikerin, ein Abiturient aus Flensburg und ein slowenischer Elektriker – was sich nach dem Anfang eines guten Witzes anhört, ist stattdessen die Aufstellung für das Finale von „The Voice of Germany“.

An diesem Sonntag (20.15 Uhr, Sat.1) feiert die achte Staffel der Castingshow ihren Höhepunkt. Das muss man jetzt wissen:

• Diese Talente stehen im „The Voice“-Finale:

Samuel Rösch will Religionslehrer werden.

Foto: SAT.1/ProSieben

Samuel Rösch: Der 24-Jährige kommt aus Großrückerswalde bei Chemnitz und ist Student der evangelischen Religionspädagogik. Er singt im Finale zusammen mit Lukas Graham den Song „Love Someone“.

Sein Coach Michael Patrick Kelly, der das erste Mal dabei ist, glaubt an seinen Schützling: „Sobald Samuel singt, ist das einfach nur ‚Wow‘, sein Gesang berührt mich tief.“

Eros Atomus Isler ist im Team Fanta.

Foto: SAT.1/ProSieben

Eros Atomus Isler: Jede gute Castingshow braucht einen Mädchenschwarm. Das übernimmt bei „The Voice“ diesmal der 18-jährige Eros aus Flensburg. Der Abiturient, der bereits in Italien, den USA und den Niederlanden lebte, spielt auf spezielle Art Gitarre. Er hält sein Instrument flach auf dem Schoß und zupft dabei die Saiten.

Im Finale tritt das Team-Fanta-Mitglied mit Jess Glynne und dem Song „Thursday“ an. Michi Beck und Smudo von den Fantastischen Vier wollen mit Isler den dritten Titel einfahren.

Benjamin Dolic ist 21 Jahre alt.

Foto: SAT.1/ProSieben

Benjamin Dolic: Der 21 Jahre alte gebürtige Slowenier besitzt die wohl variantenreichste Stimme. Der Elektriker überzeugte im Halbfinale mit einer A-Cappella-Version des Elvis-Presley-Hits „Can’t Help Falling in Love“.

Nun versucht er sein Glück mit „Ruin My Life“, das er gemeinsam mit Zara Larsson singt. Teamchefin Yvonne Catterfeld sagt über ihn: „Benjamin ist als Künstler, als Sänger und als Persönlichkeit sehr, sehr, sehr, sehr groß.“

Jessica Schaffler.

Foto: SAT.1/ProSieben

Jessica Schaffler: Sie ist die einzige Frau in der Runde und gleichzeitig auch das Küken. Die Österreicherin ist gerade mal 17 Jahre alt. Die Nachwuchssängerin tritt im „Sweet Lolita Look“ auf, der aus Japan stammt und in knalligen Farben und vielen Rüschen daherkommt.

Sie singt im Finale mit Tom Odell „Half As Good As You“. Coach Mark Forster erwartet Großes von ihr: „Sie hat etwas, was nur ganz wenige Sänger haben: Dieses ganz Zarte, Zerbrechliche aber auch die Kraft einer großen Popsängerin.“ Damit habe sie eine der stärksten Stimmen bei „The Voice“.

• Das sind die „The Voice“-Coaches:

In Staffel acht sitzen diese Coaches auf den roten Sesseln:

Michael Patrick Kelly (40): Der Solokünstler ist das erste Mal Coach bei „The Voice“

Michi Beck (50) und Smudo (50): Sie sind bereits zum fünften Mal in Folge dabei

Yvonne Catterfeld (36): Sie ist zum dritten Mal Coach bei „The Voice“

Mark Forster (34): Hat bereits Erfahrungen bei „The Voice Kids“ gesammelt und sitzt nun zum zweiten Mal in der Runde

Das sind die Coaches der achten Staffel von „The Voice of Germany“ (v.l.n.r.): Smudo, Michi Beck, Yvonne Catterfeld, Mark Forster und Michael Patrick „Paddy“ Kelly. Jeder möchte gewinnen – doch wer wird am Ende mit seinem Talent überzeugen? Wir stellen sie vor. Foto: Andre Kowalski / SAT.1

Spätestens seit seinem großen Erfolg mit der Single „Au Revoir“ (2014) ist Mark Forster nicht mehr aus der deutschen Musikszene wegzudenken. Sein Debüt als Coach bei „The Voice of Germany“ feierte Mark im vergangenen Jahr und landete mit Talent Benedikt direkt auf dem zweiten Platz. In der achten Staffel der Musikshow ist Mark zum zweiten Mal als Coach dabei. Foto: Andre Kowalski / SAT.1

„Ich werde in diesem Jahr noch härter kämpfen und kein Talent hergeben“, sagt Forster vor der Show. Foto: Andre Kowalski / SAT.1

„Paddy“ Kelly ist neu in der „Voice“-Jury. Bei den „Voice“-Talenten ist ihm eine Sache ganz besonders wichtig: „Für mich ist das technische Können allein nicht entscheidend, sondern ob mich eine Stimme wirklich berührt. Ich suche nach herausragenden Personalities, die mit ihrer Seele singen.“ Foto: Andre Kowalski / SAT.1

Schon als Kleinkind erlernte Michael Patrick Kelly die ersten Instrumente und das ABC des Songwritings, um dann als Teenager mit seinen Hits plötzlich der Schwarm einer ganzen Generation zu werden. Nach dem Verkauf von über 20 Millionen Alben der „The Kelly Family“ machte er einen radikalen Schritt und ging für sechs Jahre ins Kloster. Seit 2011 steht er als erfolgreicher Solokünstler auf der Bühne. Foto: imago stock&people / imago/BRIGANI-ART



Zum fünften Mal in Folge nehmen Michi Beck (l.) und Smudo der Hip-Hop-Gruppe „Die Fantastischen Vier“ auf dem Doppelstuhl bei „The Voice of Germany“ Platz, um die besten Stimmen Deutschlands zu coachen. Foto: Andre Kowalski / SAT.1

„Neben den Anlagen für Bandbreite, Rhythmusgefühl und Tonsicherheit, muss ein Talent eben das berühmte „besondere Etwas“ mitbringen. Das kann alles Mögliche sein, was eben aus der klassischen „schönen Stimme“ rausfällt“, sagen die beiden Coaches Michi Beck und Smudo. „Wenn wir neugierig werden, ist das immer ein guter Grund zu buzzern.“ Die Namen der beiden stehen hierzulande schon lange für hervorragenden HipHop: Mit ihrer Rap-Formation „Die Fantastischen Vier“ mischen sie seit 1989 den Musikmarkt auf. Foto: Andre Kowalski / SAT.1

Yvonne Catterfeld ist bereits zum dritten Mal Coach bei „The Voice“. „Ich brenne und kämpfe für alle Talente und bin für sie da. Ich bin ein guter Motivator und weiß, welche Schrauben ich drehen muss, um das Potenzial eines jeden zu entfachen.“ Foto: Andre Kowalski / SAT.1

Bei „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ überraschte und überzeugte sie Kritiker und Publikum. Für dieses Engagement wurde sie im Jahr 2015 mit einem Bambi ausgezeichnet. Foto: Clemens Bilan / Getty Images



• So wird das „The Voice“-Finale:

Das „The Voice of Germany“-Finale ist am 16. Dezember um 20.15 Uhr live in Sat.1 zu sehen.

Jedes der vier Talente singt insgesamt drei Songs: Einen Song solo, dann ein Lied mit einem der internationalen Stars und den letzten Song mit dem jeweiligen Coach. Die Zuschauer entscheiden am Ende per Telefonvoting, wer „The Voice of Germany“ ist.

Das „The Voice of Germany"-Finale ist am 16. Dezember um 20.15 Uhr live in Sat.1 zu sehen.

• Diese internationalen Stars treten auf:

Nicht nur die Talente stehen auf der „The Voice“-Bühne, auch bekannte Sängerinnen und Sänger werden bei „The Voice“ zu Gast sein. Das sind sie:

Herbert Grönemeyer

Lukas Graham

Tom Odell

Zara Larsson

Jess Glynne

Olly Murs

Welchen Song Herbert Grönemeyer performen wird, war vorher nicht bekannt. Auf seinem neuen Album singt der Bochumer auch auf Türkisch: In dem Song „Doppelherz / Iki Gönlüm“ geht es um die Sehnsüchte der Menschen.

• So war die achte „The Voice“-Staffel:

Wochenlang kämpften die Coaches um die besten Nachwuchsmusiker. Michael Patrick Kelly war das erste Mal dabei und ersetzte Samu Haber.

Es flossen Tränen bei Michi Beck als Mascha Winkels auftrat, Michael Patrick Kelly zoffte sich mit seinen Kollegen und die blinde Sängerin Bernarda Brunovic berührte alle mit ihrer Stimme.

Eine besondere Premiere lieferte die Hamburgerin Sinem Uraz ab: Sie sang auf Türkisch – und begeisterte die Jury. Das hatte sich vor ihr noch keiner getraut.

• Wie geht es nach „The Voice of Germany“ weiter?

Der nächste „The Voice“-Gewinner ist gefunden, Bühne frei für die ältere Generation: Einen Tag vor Heiligabend startet in Sat.1 das Senioren-Format „The Voice Senior“.

Sascha Vollmer und Alec Völkel von The BossHoss kehren für das neue Format in die Jury zurück, um mit Yvonne Catterfeld , Mark Forster und Sasha Gesangstalente im Alter von 60 Jahren aufwärts zu finden.

(jha)

