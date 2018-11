„Die Höhle der Löwen“: EinStückLand aus Hamburg in Vox-Show

In der letzten „Höhle der Löwen“-Folge geben die Gründer nochmal alles. Es gibt Handtaschen aus Fisch und eine innovative Wärmflasche.

Berlin. Über 10 Millionen Euro wurden in der aktuellen „Die Höhle der Löwen“-Staffel investiert. Der teuerste Deal aller Zeiten kam zustande, und Carsten Maschmeyer sowie Ralf Dümmel investierten 1,5 Millionen Euro in Schlaftabletten. Und immer wieder gingen die Investoren mit arroganten Gründern und ihren überzogenen Firmenbewertungen hart ins Gericht.

Nach zwölf Folgen endet nun die fünfte Staffel der Vox-Gründershow. Sie bot noch einmal ein Potpourri an eher unnötigen Produkten und bestens vorbereiteten Erfindern.

Die Start-ups aus Folge 12 im Überblick:

• EinStückLand:

Hinrich Carstensen und Lina-Louisa Kypke haben ein Herz für Tiere. Das Paar aus Hamburg verkauft Fleisch von schottischen Gallowayrindern aus artgerechter Haltung. Ihr Onlineshop dient dabei als eine Art Marktplatz, auf dem sich Bauern und Verbraucher treffen.

Das Besondere an ihrem Konzept: Erst wenn ein Tier komplett vermarktet ist, wird es getötet. Die Kunden können dann Fleischpakete von 6,5 Kilogramm für 175 und 185 Euro (Filet) kaufen. Für EinStückLand wollen Hinrich Carstensen und Lina-Louisa Kypke 200.000 Euro für zehn Prozent der Firmenanteile.

• Safaya:

In der „Höhle der Löwen“ haben die Zuschauer schon viele Lifestylebrands und unnütze Produkte kennengelernt. Tahnee Laternser und Julian Straube aus Düsseldorf haben sich vorgenommen, Pfeffersprays „schön, sexy und attraktiv“ zu machen.

Ihre Abwehrsprays für Frauen sind mit kleinen Glitzersteinchen verziert und etwa so groß wie ein Lippenstift. Um ihr Produkt weiterzuentwickeln, hätten die Düsseldorfer gerne 100.000 Euro. Dafür würden sie 20 Prozent Unternehmensanteile locker machen.

• Realtrue:

Apropos Lifestylebrand. Caroline Hirt aus der Schweiz bringt unter ihrem Label Realtrue luxuriöse Handtaschen, Portemonnaies und Rucksäcke an die Frau. Der Clou: Für die Taschen verwendet sie Fischhaut des Pirarucu, eines der größten Speisefische Brasiliens.

„Die Fischhaut wird direkt von den Ureinwohnern am Amazonas abgekauft“, erklärt die 47-Jährige den „Löwen“. In Italien werden die Luxusbeutel dann produziert. Der stolze Preis für so eine Fisch-Tasche: etwa 2000 Euro. Hirst braucht 150.000 Euro, um die Produktion anzukurbeln. 30 Prozent der Firmenanteile würde sie dafür abtreten.

• Man Upgrader:

Seit 20 Jahren arbeitet Frank Hard als Make-up-Artist. Er kennt sich also aus mit Beautyprodukten. Dabei kam der Kölner auf den Trichter, dass die Männerwelt bisher nur schlecht versorgt ist mit Kosmetika. Deshalb entwickelte er ein Pflegeprodukt für den Mann, eine getönte Tagescreme, die Augenringe und Unreinheiten abdeckt.

Um die Creme an die Männerhaut zu bringen, verlangt Hard 75.000 Euro und bietet dafür zehn Prozent seiner Firmenanteile.

• Tonefit:

Gefühlt jede Woche werden in der „Höhle der Löwen“ neue, angeblich revolutionäre Fitnessgeräte vorgestellt. In der zwölften Folge versuchen es Diana und Michael Failer mit einem Gürtel, der beim Joggen die Oberkörpermuskulatur mittrainieren soll. Der Verkaufspreis des „Cowboygürtel“, wie Diana Failer ihn nennt, ist happig. 200 Euro sollen Sportbegeisterte dafür blechen. Das Angebot an die „Löwen“: 200.000 Euro für 20 Prozent der Firmenanteile.

• Troy:

Vorläufer der Wärmflasche gab es bereits im 18. Jahrhundert. Auch heute dürfen die Kunststoff-Behälter in keinem Haushalt fehlen. Nachdem sich eine Freundin an ihrer heißen Wärmflasche verbrannt hatte, verschrieben sich die Gründer Benjamin Ohmer und Volker Junior dem Traditionsprodukt.

Ihre innovative Troy-Wärmflasche soll die Verbrennungsgefahr vermindern und doppelt so lange wie konventionelle Wärmflaschen warm halten. Sogar einen Sicherheitsverschluss haben die Münchener entwickelt, der durch ein Schlüssel-Schloss-Prinzip verhindert, dass Kinder oder Demenzkranke die Wärmflasche ungewollt öffnen. Die gewünschte Summe des Duos: 200.000 Euro für 15 Prozent der Firmenanteile.

2019 kommt neue Staffel „Die Höhle der Löwen“

Im kommenden Jahr geht es weiter mit den „Löwen“ und kreativen Start-ups. Dann sogar mit einem siebten Investor.

Neben Carsten Maschmeyer, Judith Williams, Georg Kofler, Dagmar Wöhrl, Frank Thelen und Ralf Dümmel ist Nils Glagau an Bord. Er ist Geschäftsführer von Orthomol, das Mikronährstoffe und Nahrungsergänzungsmittel produziert.

Die „Löwen“ Frank Thelen und Judith Williams werden dafür etwas kürzer treten. Im Interview verriet die 46-Jährige, dass sie nur investiert, wenn ein Produkt sinnvoll und qualitativ hochwertig ist.

