„Tatort“ aus Münster bekommt 2019 drei neue Folgen

Münster. Sie waren die Quotenkönige der abgelaufenen „Tatort“-Saison – und das mit nur einem einzigen Fall. Wenn Jan Josef Liefers und Axel Prahl als Professor Boerne und Kommissar Thiel in Münster ermitteln, zieht das beständig ein zweistelliges Millionenpublikum an.

Darauf setzen die „Tatort“-Macher auch im kommenden Jahr – und schicken Deutschlands beliebtestes Krimi-Duo wieder mit mehr Fällen als 2018 ins Rennen.

Nächster Münster-„Tatort“ wohl im März

„Für 2019 sind drei „Tatorte" aus Münster geplant – einer im Frühjahr, voraussichtlich im März, und zwei im Herbst/Winter“, bestätigte eine Sprecherin des zuständigen Westdeutschen Rundfunks (WDR), der Deutschen Presse-Agentur.

Einen dieser Fälle lässt der WDR seit Dienstag und noch bis 13. Dezember drehen, wie es in einer Mitteilung hieß. In dem Film mit dem Arbeitstitel „Dann steht der Mörder vor der Tür“, der kurz vor Weihnachten spielt, „meldet sich ein mysteriöser Anrufer und behauptet, Kommissarin Nadeshda Krusenstern (Friederike Kempter) in seiner Gewalt zu haben“.

Thiel und Boerne verfolgen Serienmörder

In einem anderen bereits im September und Oktober gedrehten Fall mit dem Arbeitstitel „Spieglein, Spieglein“ wird morgens eine Tote gefunden, die Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann) zum Verwechseln ähnlich sieht.

Es bleibt nicht die einzige Leiche, die einen Doppelgänger zu haben scheint, hieß es damals in einer Mitteilung. „Thiel und Boerne sind sich einig: Hier ist ein Serienmörder am Werk. Hat er es am Ende auch auf sie abgesehen?“

12 Millionen Menschen sahen letzten Münster-„Tatort“

Der einzige Münster-„Tatort“ des Jahres 2018 mit dem Titel „Schlangengrube“ war am 27. Mai im Ersten zu sehen. Mit im Schnitt 12,16 Millionen Zuschauern handelt es sich unter den vielgesehenen ARD-Sonntagskrimis um den meistgesehenen.

2017 holten Prahl und Liefers mit „Fangschuss“ gar die beste „Tatort“-Quote seit 25 Jahren. 14,6 Millionen Zuschauer schalteten damals ein.

Tausendsassa Professor Boerne (Jan Josef Liefers) feilt an seiner Zweitkarriere. Der Gerichtsmediziner und leidenschaftliche Gourmet will im Münsteraner „Tatort: Schlangengrube“ als Fernsehkoch durchstarten und in der TV-Reihe „Boerne kocht“ Rechtsmedizin und Gourmetküche zusammenbringen. Nicht nur am Sektionstisch, auch vor der Kamera unterstützt ihn seine Assistentin Silke Haller (Christine Urspruch). Foto: Thomas Kost / WDR

Allerdings muss Boerne noch Medienproduzent Dr. Richard Stockmann (Robert Hunger-Bühler, l.) vom Sendekonzept überzeugen. Foto: Thomas Kost / WDR

Während Boerne übt und seine Kollegen, Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl, 2. v. l.), Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann, l.) und Assistentin Haller bekocht, wird in der direkten Nachbarschaft der Staatsanwältin Patrizia Merkens Leiche (Lilia Lehner, vorne) gefunden. Foto: Thomas Kost / WDR

Weil Staatsanwältin Klemm selbst im Nachbarschaftsstreit mit dem Opfer lag, gilt sie als tatverdächtig – und muss ihrer Konkurrentin Ungewitter (Tessa Mittelstaedt, l.) den Fall überlassen. Foto: Thomas Kost / WDR

Kommissar Thiel und seine Kollegin Nadeshda Krusenstern (Friederike Kempter, M.) statten der Fahrradwerkstatt-Besitzerin Bente Frommer (Charlotte Bohning, l.), genannt Ben, einen Besuch ab. Foto: Thomas Kost / WDR



Unterdessen gibt Silke Haller ihrem Chef am Telefon neue Erkenntnisse durch: Patrizia Merkens hatte sich vor ihrem Tod einer außergewöhnlichen Behandlung unterzogen – mit Schlangengift. Foto: Thomas Kost / WDR

Die Ermittlungen führen das Münsteraner „Tatort“-Team in den Allwetterzoo. Nadeshda Krusenstern befragt Zoodirektor Dr. Schönweis (Felix Vörtler, l.). Foto: Thomas Kost / WDR

Und was weiß Tierpflegerin Henny Neubert (Julischka Eichel, r.) über die tote Patrizia Merkens? Foto: Thomas Kost / WDR

Unterdessen ermittelt Kommissar Thiel undercover – als Tierpfleger im Zoo. Foto: Thomas Kost / WDR

Dabei lernt er auch Zoo-Tierarzt Dr. Gremlich (Dirk Martens) kennen. Foto: Thomas Kost / WDR



Tierpflegerin Henny Neubert zeigt ihrem neuen „Kollegen“, wie man Schlangen mit toten Mäusen füttert. Foto: Thomas Kost / WDR

Besonders angetan haben es Thiel aber die Pinguine, allen voran die handaufgezogene Pinguindame Sandy. Foto: Thomas Kost / WDR

Professor Boerne nimmt an einem Abendempfang von Medienmanager Stockmann teil. Er will seine TV-Koch-Karriere vorantreiben. Foto: Thomas Kost / WDR

Auch Dokumentarfilmer Henry Schlör (Thomas Arnold, l.) lässt sich den Empfang nicht entgehen. Er versucht, Boerne für ein gemeinsames Projekt zu gewinnen. Foto: Thomas Kost / WDR

Neue Koch-Ideen testet Boerne an seiner Assistentin. Ihr „Lecker“ empfindet er aber als Beleidigung seiner Kochkünste. Foto: Thomas Kost / WDR



Seine Küchentätigkeit lenkt Boerne allerdings nicht von seiner Arbeit als Rechtsmediziner ab. Er nimmt Ermittlungen auf eigene Faust auf – und lässt im Zoo einen Tierkadaver mitgehen. Foto: Thomas Kost / WDR

Der tote Pinguin landet schließlich sogar auf Boernes Sektionstisch in der Rechtsmedizin. Foto: Thomas Kost / WDR

Für Boerne gehen die Ermittlungen weiter – und es erwischt ihn eiskalt: Er wird im Kühlhaus eines modernen Metzgers eingesperrt, als er dort heimlich den Inhalt inspiziert. Bevor Thiel seinem Kollegen zur Hilfe eilt, muss der Kommissar noch ein wichtiges Telefonat erledigen. Foto: Thomas Kost / WDR

Nach geglückter Befreiung zählt jede Minute. Deshalb muss Thiel ordentlich in die Pedale treten. Foto: Thomas Kost / WDR

Äußerst überrascht sind Dokumentarfilmer Schlör, Medienmanager Stockmann und Zoodirektor Schönweis (v.l.), als Thiel und Boerne ihr Dinner sprengen. Foto: Martin Valentin Menke / WDR



(dpa/cho)

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.