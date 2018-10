Maischberger: Das Ende der Volksparteien? TV-Talk zu CDU, CSU und SPD

„Wer braucht noch Union und SPD?“, fragte Sandra Maischberger am Mittwochabend ihre Gäste. Am Ende stand eine klare Antwort.

Berlin. Die Landtagswahl in Bayern hat bei den Parteien der großen Koalition vordergründig keine großen Konsequenzen ausgelöst. Horst Seehofer, Markus Söder, die CDU und die SPD: Man hat sich erstmal bis zur Hessenwahl gerettet.

Allein, der Schaden ist natürlich da. Dabei geht es längst nicht mehr nur um Personen, sondern um ganze Parteien. „Wer braucht noch Union und SPD?“, fragte am Donnerstagabend passend dazu Sandra Maischberger.

Die CSU

Das größte Problem der Christsozialen , da war sich die Runde schnell einig, ist das Personal. Dabei ging es vor allem um den Parteichef. „Horst Seehofer fährt einen Egotrip, er geht nicht, bevor er Merkel nicht mit in die Tiefe gerissen hat“, sagte Florian Schroeder. Dabei gehe es ihm nicht um politische, sondern nur noch um persönliche Gründe, vermutete der Kabarettist.

Er ist Bundesminister des Inneren, für Bau und Heimat im Kabinett Merkel IV: Der CSU-Politiker Horst Seehofer kann auf eine Jahrzehnte lange politische Karriere zurückblicken. Wir zeigen Bilder des CSU-Politikers. Foto: Reto Klar

Seehofer wurde am 4. Juli 1949 in Ingolstadt geboren. Nach der Mittleren Reife tritt er 1969 in die Junge Union ein, 1971 wird der Diplom-Verwaltungswirt Mitglied der Christlich Sozialen Union (CSU). Foto: dpa Picture-Alliance / Andreas Gebert / picture alliance / Andreas Geber

Am 21. April 1989 wird Seehofer zum Nachfolger des Parlamentarischen Staatssekretärs im Bundesarbeitsministerium, Stefan Höpfinger (l.), ernannt. Foto: Reineke, Engelbert / Bundesarchiv

Von 1992 bis 1998 ist er Gesundheitsminister. Foto: dpa Picture-Alliance / Torsten Silz / picture-alliance / dpa

Von 1980 bis 2008 ist er Mitglied des Deutschen Bundestag. Von 1994 bis 2008 stellvertretender Vorsitzende der CSU und von 1998 bis 2004 der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Foto: Nicole Maskus / imago/photothek



Nach der Bundestagswahl 2005 wird Horst Seehofer in der großen Koalition Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Foto: Andreas Rentz / Getty Images

Das Amt bekleidet er von 2005 bis 2008. Foto: Miguel Villagran / Getty Images

Seit 2008 hat er den Parteivorsitz der CSU inne. Foto: REUTERS / RALPH ORLOWSKI / REUTERS

Im Oktober 2008 wird er vom Bayerischen Landtag zum Ministerpräsidenten des Freistaats Bayern gewählt. Foto: dpa Picture-Alliance / Eva Chloupek / picture-alliance/ dpa/dpaweb

Horst Seehofer mit seiner Ehefrau Karin Seehofer (2 v.l.) und den drei gemeinsamen Kindern Andreas, Ulrike und Susanne beim Neujahrsempfang des Bayerischen Ministerpräsidenten 2018 im Kaisersaal der Münchner Residenz. Aus einer außerehelichen Beziehung hat er eine weitere Tochter, die 2007 geboren wurde. Foto: Spöttel Picture / imago



„Ich gehe ständig an die Grenze dessen, was man sich körperlich zumuten kann“, sagte er einmal. Foto: Tobias Hase / dpa

2002 erlitt er eine Herzmuskelentzündung, die ihn fast das Leben kostete. Privat habe er kaum Zeit für Freunde, Familie, Hobbys. Foto: Michael Kappeler / dpa

Am 12. März 2018 präsentierten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), der CSU-Vorsitzende Seehofer und der damalige kommissarische SPD-Vorsitzende und jetzige Finanzminister Olaf Scholz, den gemeinsam unterzeichneten Koalitionsvertrag in Berlin. Es gibt wieder eine große Koalition. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Für das Kabinett Merkel IV wird Seehofer am 14. März 2018 zum neuen Bundesminister des Inneren, für Bau und Heimat ernannt. Der Höhepunkt in seiner Karriere. Foto: REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Dieses Foto sorgt kurze Zeit später für Aufsehen. Der Heimatminister präsentiert seine Mannschaft – und es sind ausschließlich Männer zu sehen. Foto: dpa Picture-Alliance / - / picture alliance / /Bundesminist



Der Streit zwischen Seehofer und Merkel über den Umgang mit Flüchtlingen an der deutschen Grenze eskaliert Ende Juni. Auch bei einem Krisengespräch im Kanzleramt können die beiden die Wogen zunächst nicht glätten. Foto: Paul Zinken / dpa

Innenminister Seehofer bleibt in der Fragen nach Abweisungen an der Grenze hart – Merkel auch. Foto: Ralf Hirschberger / dpa

Doch nach einem weiteren Krisengespräch wird man sich einig. Die Union will Transitzentren an der deutsch-österreichischen Grenze einrichten. Foto: Reto Klar



Markus Feldenkirchen arbeitete die Tragödie des CSU-Parteichefs heraus. „Er war nicht immer eine Hass- und Witzfigur“, sagte der Spiegel-Journalist. Nun aber bleibe von der politischen Person nicht viel übrig, zumal er dem Amt des Innenministers sichtbar nicht gewachsen sei.

Die SPD

Mindestens genauso dramatisch steht es um die Sozialdemokraten. Das machte der SPD-Politiker Rudolf Dreßler deutlich: „Die ganze Mannschaft, die die große Koalition wollte, hätte ihren Rücktritt anbieten sollen“, sagte der Sozialpolitiker mit Blick auf die Bayernwahl.

Auch hier war es vor allem das Personal, das Dreßler aufregte. Statt ernsthaft die Niederlage einzugestehen, habe man den Streit in der Union als Begründung hergenommen. „Das ist einfältig und einfallslos“, ärgerte er sich. Mit solchen und anderen Ergebnissen sei die SPD längst keine Volkspartei mehr – auch, weil ihr fast immer die rechnerische Option auf die Macht fehle.

Diese These wurde in der Runde sogleich belegt. Die in München wohnende Fußballmoderatorin Jessica Libbertz berichtete, warum sie die SPD nicht gewählt habe: „Ich wollte, dass meine Stimme nicht verschwendet wird.“ So dürften viele gedacht haben.

Andrea Nahles ist die starke Frau der SPD: Seit April 2018 ist sie Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands – als erste Frau. Seit September 2017 ist sie Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag. Wir zeigen Bilder aus ihrem politischen und privaten Leben. Foto: Martin Gerten / dpa

Andrea Nahles wurde am 20. Juni 1970 in Mendig (Rheinland-Pfalz) geboren. Sie studierte Literatur- und Politikwissenschaften und ist seit 1988 Mitglied der SPD. Von 1993 bis 1995 war sie Landesvorsitzende der Jungsozialisten in Rheinland Pfalz. Von 1995 bis 1999 dann Bundesvorsitzende der Jusos. Foto: dpa Picture-Alliance / Andreas Altwein / picture-alliance / dpa

Andrea Nahles und der damalige SPD-Bundesvorsitzende Oskar Lafontaine im November 1996. Foto: REUTERS /

Nahles war erstmals von 1998 bis 2002 und ist erneut seit 2005 Mitglied des Deutschen Bundestages. Von 1997 bis 2013 war sie Mitglied im SPD-Parteivorstand. Foto: REUTERS /

Im Mai 2007 wurde Nahles gemeinsam mit Frank-Walter Steinmeier (M.) und Peer Steinbrück vom SPD-Parteivorstand für das Amt der stellvertretenden Parteivorsitzenden nominiert. Am 26. Oktober 2007 wurde sie von 74,8 Prozent der Parteitagsdelegierten in dieses Amt gewählt. Dafür gab es rote Rosen. Das Amt hatte sie von 2007 bis 2009 inne. Foto: Sean Gallup / Getty Images



Die praktizierende Katholikin ist Mutter einer Tochter. Foto: Meike Boeschemeyer

Von ihrem Ehemann – dem Kunsthistoriker Marcus Frings – lebt sie seit Anfang 2016 getrennt. Foto: Sean Gallup / Getty Images

Am 17. Dezember 2013 wurde Nahles von dem ehemaligen Parlamentspräsidenten Norbert Lammert zur Bundesministerin für Arbeit und Soziales vereidigt. Foto: REUTERS / THOMAS PETER / REUTERS

Im Bundestagswahlkampf 2017 machte Nahles sich für den damaligen Kanzlerkandidaten Martin Schulz stark. Foto: Carsten Koall / Getty Images

Seit dem 27. September 2017, drei Tage nach der Bundestagswahl, ist Andrea Nahles Vorsitzende der SPD-Bundesfraktion. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa



Nach dem Ende der Koalitionsverhandlungen am 7. Februar gab Schulz seinen Rücktritt vom Parteivorsitz bekannt – und machte den Weg für Andrea Nahles als seine Nachfolgerin frei. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Es war kein starkes Ergebnis – nur gut 66 Prozent stimmten beim Parteitag am 22. April 2018 für Andrea Nahles als Parteivorsitzende. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Damit ist sie die erste Frau an der Spitze der SPD. Foto: Reto Klar



Die CDU

Bei den Christdemokraten dreht sich derweil weiter alles um Angela Merkel. Die Kanzlerin wisse, dass die Stimmung in der Partei schwierig sei, berichtete der CDU-Abgeordnete Philipp Amthor. Allerdings sei es sinnvoll, dass sich Parteichefin bleiben wolle.

Sigmund Gottlieb war sich nicht sicher, ob es so kommt. Falls die Hessenwahl verloren gehe, könnte Merkel einen Plan B haben, mutmaßte der frühere Chef des Bayerischen Rundfunks. Dann könnte sie mit Annegret Kramp-Karrenbauer eine eigene Kandidatin präsentieren.

Das Fazit

Soweit so gut analysiert. Nur seltsam, dass die Diskussion mit Fragen zu Joachim Löw gestartet war. Zehn Minuten ging es um Parallelen zwischen dem Bundestrainer und Merkel (hängt am eigenen Posten, hat eine Ära begründet und dann den Ausstieg zum richtigen Zeitpunkt verpasst), das Frankreichspiel und die WM. Auch ganz nett, aber: Warum?

Gebraucht hat es das nicht. Am Ende wurde nämlich sogar die Frage nach der Zukunft der Volksparteien plausibel beantwortet: „Sie sind am Ende“, stellte der Journalist Feldenkirchen unter Verweis auf spezieller werdende Interessen und ein breiteres Parteienangebot fest.

