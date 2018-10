Sibylle Rauch zieht wohl ins "Dschungelcamp" 2019

Berlin. Laut einem Bericht soll die erste Kandidatin für das kommenden Dschungelcamp auf RTL feststehen. Wie die „Bild“ berichtet, steht Sibylle Rauch als Teilnehmerin bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ fest.

An der Seite von Zacharias „Zachi“ Noy spielte Sibylle Rauch in den 1980er Jahren in „Eis am Stil“.

Foto: imago stock&people

Die 58-jährige Rauch wurde unter anderem als Playmate im Playboy im Jahr 1979 bekannt. Die meisten Fernsehzuschauer dürften sich aber an ihre freizügigen Auftritte in den Erotik-Komödien der Serie „Eis am Stiel“ in den 1980er Jahren erinnern. In der Folge drehte Rauch weitere Erotik- und einige Pornofilme.

In den vergangen Jahren war Rauch immer wieder Gast in Talkshows. Im Jahr 2004 wurde eine Burn-Out-Erkrankung Rauchs bekannt. Die damals 45-Jähriger wurde damals in eine Nervenklinik eingeliefert. Ihr Manager Marko König hatte dazu gesagt: „Es war wirklich allerhöchste Zeit, sie zu einer Therapie zu überreden.“ (ac)

