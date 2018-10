"Bauer sucht Frau": Wankelmütige Bauern beim ersten Scheunenfest

Es ist wieder so weit: Einsame Landwirte sind auf Partnerinnensuche. Manch einer geht aber gleich am ersten Abend allein auf den Hof.

Berlin. In der neuen Staffel von „Bauer sucht Frau“ gibt es gleich mehrere Premieren: Onkel und Neffe gehen gemeinsam auf Partnerinnensuche, eine Dortmunder Tennisspielerin sucht ihr Liebesglück und ein Bauer aus Kanada ist dabei.

Das Prozedere ist gemeinhin bekannt: Nachdem die Bauern in einer kurzen Sendung vorgestellt werden, können sich interessierte Frauen per Brief bewerben. Das große Kennenlernen erfolgt beim Scheunenfest – und da geht es dieses Mal besonders hoch her.

„Bauer sucht Frau“-Landwirte lange single

Viele der zwölf Bauern aus der diesjährigen Staffel sind schon lange Single, hatten zum Teil noch nie eine Partnerin. Zeit zu handeln, finden die Landwirte. „Die verschwinden langsam vom Markt, die Mädels. Wenn man noch was will, muss man Gas geben“, fachsimpelt Jungbauer Niels aus Cuxhaven.

Deshalb lässt die lang ersehnte Briefpost, die Moderatorin Inka Bause den Junggesellen übergibt, die Herzen höher schlagen.

„Ein gestandenes Weibsbild“, kommentiert der untertitelte Schwaben-Stephan das Foto einer Zusendung anerkennend. Dirk aus dem Sauerland bleibt da etwas verhaltener: „Gut präsentiert“, fällt ihm zum Bildmaterial eines Briefes ein.

Bernhard will seine Post hingegen gar nicht öffnen – vorher erkundigt er sich bei seinem 30 Jahre jüngeren Neffen Matthias, ob sie eigentlich die Frauen tauschen könnten.

Missmutiger Sektempfang

Die auserwählten Damen werden in Kleinbussen schließlich zum Scheunenfest gebracht. Besonders tückisch: In den Fahrzeugen treffen bereits die Frauen aufeinander, die um die Gunst des gleichen Bauers buhlen. Dementsprechend ist die Stimmung zu Beginn des Scheunenfests auf dem Tiefpunkt angelangt.

Seit 2005 sorgt „Bauer sucht Frau" sehr erfolgreich für ganz viel Liebe auf dem Land: 28 Hochzeiten wurden gefeiert, 14 Babys geboren und mehr als 20 Paare sind bis heute zusammen – so die Liebesbilanz nach 13 Staffeln. „Meine Bauern beweisen einfach ein gutes Händchen bei ihrer Damenwahl", erklärt Moderatorin Inka Bause den Erfolg der TV-Romanze. Ab 15. Oktober sendet RTL die 14. Staffel.

Die Bauern der 14. Staffel von „Bauer sucht Frau“: (v.l.) Stephan aus Schwaben, Leopold aus Österreich, Bernhard aus Schwaben, Christian aus dem westlichen Hunsrück, Jörn aus Namibia, Schäfer Dirk aus Nordrhein-Westfalen, Liebesbotin Inka Bause, Andreas aus British Columbia, Kanada, Niels aus Niedersachsen, Claus aus Niedersachsen, Matthias aus Schwaben, Marco aus Baden-Württemberg und Guy aus Luxemburg. Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D

Matthias (23) kommt aus Lechtal in Schwaben (Bayern) und lebt mit seinen Eltern, seiner Schwester und seiner Oma auf dem Hof. Er wird einmal den elterlichen Betrieb übernehmen. In seiner Freizeit ist der Jungbauer begeisterter Bergsteiger: „Ich bin keine Sportskanone, aber ich komm schon rauf!“ Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D

Er hatte noch keine feste Beziehung. „Aber ich muss die Frau erstmal kennenlernen, um mich zu verlieben. Da sind viele Mädels gleich weg. Schön wäre, wenn sie ohne Vorurteile kommt und sich das hier alles einfach anguckt. Das wäre das Wichtigste für mich.“ Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D

Bei der Arbeit setzt er auf moderne Technik: Seine Kühe bekommen ihr Futter von einem ferngesteuerten Futteranschieber und beim Melken hilft ein Roboter mit Laser zum Eutertasten: „Das gefällt den Kühen ganz gut.“ Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D



Bernhard lebt auch in Schwaben und ist der Onkel von Bauer Matthias. Der 53-Jährige kümmert sich auf seinem Hof um Schweine, Schafe und Hühner und baut zudem Zuckerrüben, Mais und Weizen an, um seine Tiere damit zu versorgen. Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D

Er lebt alleine auf dem Hof, doch seine Eltern kommen noch täglich vorbei, um ihn auf seinem Hof zu unterstützen. „Ohne meine Mutti gäbe es bei mir nur Butterbrot!“ Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D

Der 1,70 Meter große Bernhard betreibt Kampfsport und liebt es zu Rock’n‘Roll zu tanzen. „Ich suche eine Frau, die mit mir durch dick und dünn geht. Sie sollte eine selbstbewusste, aktive Frau sein, die auch mal mit mir feiern geht. Und Humor muss sie haben, denn zusammen Lachen ist wichtig.“ Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D

Guy (45) lebt allein auf seinem Hof in Diekirch in Luxemburg. Der Fische-Mann bewirtschaftet hier 140 Hektar Grünfläche mit dazugehörigem Ackerbau und Forstwirtschaft. Kühe, Pferde, Hund und Katze gehören mit dazu. Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D

In seiner Freizeit verarbeitet der Bauer sein Fleisch am liebsten selber. Mit der großen Liebe hat es bei Guy bisher nicht geklappt: „Die Frauen konnten sich auf dem Hof nicht einleben, die Landwirtschaft hat sie überfordert. Ich wünsche mir deshalb eine Partnerin, die in meinem Alter ist und mit mir an einem Strang zieht.“ Der 1,79 große Landwirt würde sich am meisten freuen, wenn seine Traumfrau gleich ein Kind mit auf den Hof bringt, das Lust hat, den Betrieb eines Tages zu übernehmen und damit den Familienbesitz zu erhalten. Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D



Der Kuhbauer Leopold (48) aus Österreich bewirtschaftet mit seinen Eltern 20 Hektar Grünland und kümmert sich liebevoll um seine Tiere. In seiner Freizeit ist der schüchterne Single bei der Freiwilligen Feuerwehr, wandert leidenschaftlich gern oder radelt, begleitet von seinem Hund Tobi. Eine richtige Beziehung hatte er noch nie. „Ich suche eine naturverbundene Frau, die unternehmungslustig, ehrlich und treu ist. Außerdem soll sie mich so nehmen wie ich bin.“ Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D

Der naturliebende Rinderzüchter Christian lebt im westlichen Hunsrück (Rheinland-Pfalz) zusammen mit seinem 96-Jährigen Vater. Der 56-Jährige kümmert sich allein um 70 Hektar Grün- und Ackerland und seine 30 Tiere. Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D

In seiner Freizeit unternimmt er am liebsten Ausflüge mit seiner Hündin Raika oder fährt Fahrrad. Der lebenslustige Landwirt möchte zusammen mit seiner Traumfrau viel unternehmen und immer wieder Neues entdecken. „Meine Traumfrau sollte so zwischen 40 und 60 Jahren alt sein. Ich suche keinen Modeltyp, ein paar Pfunde stören mich nicht. Eine Frau könnte mich glücklich machen, indem sie zu mir steht und Zeit mit mir verbringt.“ Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D

Jörn (38) lebt gemeinsam mit seinen Eltern in vierter Generation auf einer Farm – mit Buschcamp, Rindern, Giraffen – im afrikanischen Namibia. Besonders eng verbunden ist der leidenschaftliche Farmer mit dem Eingeborenenstamm San, der auf seiner Farm lebt. Schon mit zwei Jahren spielte er mit den Kindern und ist gemeinsam mit ihnen aufgewachsen. Deshalb spricht er auch die Sprache „seiner Leute“, Ju’’hoan, eine der ältesten Sprachen der Welt. Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D

„Ich habe hier alles, was ich mir wünsche, außer einer Partnerin, mit der ich das alles teilen kann. Ich suche eine Frau zwischen 25 und 38 Jahren. Sie sollte sportlich und aktiv sein, sowie offen auf die Menschen hier zugehen.“ Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D



Vollblut-Bauer Stephan aus Schwaben (40) bewirtschaftet mit seinen Eltern 95 Hektar Land. Außerdem kümmert er sich um einen Bullenmastbetrieb und versorgt Schafe, Hühner, Kaninchen und Enten. Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D

„Ich hoffe endlich eine schlagfertige Partnerin zu finden, die mit mir den Familienbetrieb weiter fortführen möchte. Sie sollte ihren eigenen Kopf haben und mein passendes Gegenstück sein, damit wir eine Familie gründen können. Wenn sie auch noch gut kochen könnte, wäre ich rundum glücklich, denn Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen“. Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D

Andreas (67) lebt auf seiner 32 Hektar großen Ranch mitten im Westen Kanadas, in British Columbia. Der gebürtige Schweizer wanderte 1997 aus. Der gelernte Zimmermann schloss seine Firma, ließ alles hinter sich und lebt nun gemeinsam mit seinen Tieren seinen Traum von Freiheit. Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D

„Meine Traumfrau sollte sportlich sein, zwischen 60 und 65 Jahre alt und einfach meine Interessen teilen. Wenn sie gerne wandert, reiten geht oder das Bootfahren mag, ist das ideal. Sie sollte sich natürlich ein Leben hier in Kanada vorstellen können, das ist die Bedingung, sonst geht es ja nicht.‘‘ Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D

Bauer Niels (30) lebt mit seiner Oma auf dem Hof in Cuxhaven (Niedersachsen). Als Landwirtschaftsmeister betreut er hauptberuflich die Kühe im benachbarten Milchviehbetrieb. Auf seinen eigenen 30 Hektar Grün- und Ackerland baut er Getreide an und versorgt seine Pensionspferde und sein Pony. In seiner Freizeit schwimmt er, ist bei der Freiwilligen Feuerwehr und engagiert sich sozial im Dorf. „Flirten ist nichts für mich, ich spreche sofort los und bin direkt. Ich sehne mich echt nach jemandem, der da ist, wenn ich nach Hause komme. Eine Frau mit der man auch mal spazieren gehen und etwas gemeinsam machen kann.“ Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D



In Nordrhein-Westfalen lebt der Schäfer Dirk. Hauptberuflich arbeitet der gelernte Landwirt in einem Schweinemastbetrieb. Der humorvolle Bauer geht in seiner Freizeit in den Schützenverein und verbringt sehr gerne Zeit mit seinen Patenkindern. Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D

„Mein Traum wäre eine feste Partnerin zu finden und mit ihr vielleicht auch ein Kind zu bekommen. Wenn sie schon eins hat, ist das auch kein Problem“. Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D

Schweinebauer und Pferdezüchter Claus (47) lebt mit seinem Sohn und seinen Eltern auf dem Hof in Diepholz (Niedersachsen). In seiner Freizeit ist der im Sternzeichen geborene Wassermann oft mit Freunden auf Achse, geht gern spazieren, liebt Schützenfeste und Rad fahren. Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D

Seit seiner Scheidung ist der 47-Jährige wieder Single. „Ich wünsche mir eine natürliche, selbstbewusste Frau, die mir auch mal sagt, wo es lang geht. Außerdem sollte sie humorvoll sein, Pferde lieben und auch mit der Familie gut auskommen. Wenn sie dann auch noch Lust hätte, das Haus liebevoll zu verschönern, wäre mein Glück perfekt.“ Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D



Nach dem ersten Sekt geht die Pöbelei auch schon los: „Klein und mollig“, lästert eine Frau über die Konkurrenz. Argwöhnisch betrachten die Junggesellinnen gegenseitig ihre Outfits. „Ihr Ausschnitt ein bisschen tiefer wie meiner“, stellt eine Dirndlträgerin missmutig fest.

Um die Gunst ihres Lieblingsbauers zu gewinnen, greifen die Singlefrauen zu abenteuerlichen Maßnahmen. Bernhard sucht in erster Linie eine Frau, die kochen kann – seine drei Anwärterinnen nicken verständnisvoll. Ob sie das denn könnten, fragt Inka Bause.

„Ja, lecker Braten!“, verkündet eine Kandidatin darauf feierlich. Eine Verehrerin von Kanada-Andreas versucht, ihn mit speziellen Eigenschaften von sich zu überzeugen: „Ich bin total Fleischesser und ich kann schießen“, versichert sie.

Sauerländer Dirk und die Bio-Bombe

Dass die letzte Dating-Erfahrung bei dem einen oder anderen Landwirt schon einige Zeit zurückliegt, zeigt sich in den Separees. „So flirten mach’ ich eigentlich gar nicht“, kündigt Schäfer Dirk zuvor an.

Dies bewahrheitet sich wenig später. Für ihn soll es mit der Familienplanung so schnell wie möglich gehen – deshalb unterstellt er seinen Herzensdamen, dass „mit 35,37 die biologische Bombe ja auch am Ticken“ wäre, bevor er ihnen schließlich graumelierte und versehentlich kaputtgeschnittene Schäfchensocken schenkt.

Auch Nordlicht Niels hat Schwierigkeiten, den richtigen Ton zu treffen. Er erkundigt sich bei seinen zwei Anwärterinnen, ob sie schon mal verheiratet waren. „Nicht, dass euer Stecher bei mir vor der Tür steht!“, befürchtet der 30-Jährige.

Guy unbeeindruckt von „Herzfrau“

Dass der Luxemburger Guy Inka Bause in der Kennenlern-Sendung ein sorgfältig in Klarsichtfolie geschlagenes Stück Schinken schenkte, kam offenbar gut an. Gleich drei Frauen buhlen beim Scheunenfest um die Gunst des 45-Jährigen.

Eine schenkt ihm sogar ein selbst gestaltetes T-Shirt mit dem Logo der von ihr nach eigenen Aussagen patentierten „Herzfrau“. Ohne Erfolg: Der luxemburgische Fleisch-Fan bandelt lieber mit Erzieherin Kathrin an, die zuvor von Schweinebauer Claus abserviert wurde.

Früher oder später erhält in den meisten Separees der Schnaps Einzug. Und weil im Wein (sagen wir Alkohol) die Wahrheit liegt, reden die Bauern im Anschluss endlich Tacheles. Nur beim Österreicher Leopold will es mit den Damen wirklich gar nicht funktionieren – er gesteht, dass er von seinen Eltern zur Sendung angemeldet wurde und keine der beiden Frauen mit auf seinen Hof nehmen will. Da hilft auch kein gutes Zureden von Inka Bause mehr: Das Scheunenfest verlässt er allein.

„Ihr betört mich alle drei!“

Christian, der mit seinem 96-jährigen Vater zusammenwohnt, fühlt sich hingegen pudelwohl zwischen seinen Auserwählten – und würde am liebsten gleich alle drei mit auf seinen Hof nehmen. Am Ende entscheidet er sich für das Bause-Frisuren-Double Danielle. Auch beim Sauerländer funkt es: „Sie ist mir sofort ins Auge reingefallen“, schwärmt Dirk von Deborah.

Nordlicht Niels macht einen Rückzieher von seinem Plan, nachdem seine Wahl eigentlich schon auf Isabell gefallen war – denn auf dem Scheunenfest verguckt er sich zu später Stunde in Laura Martina, eine Kandidatin, die es zuvor auf Matthias abgesehen hatte.

„Ich musste schon immer rübergucken, ich konnte mich gar nicht mehr konzentrieren“, erklärt er rotwangig seinen Sinneswandel. Alle wichtigen Informationen zur 14. Staffel von „Bauer sucht Frau“ gibt es hier.

Das Nesthäkchen der Show, Milchbauer Matthias, entscheidet sich für Tayisiya Morderger, Profi-Tennisspielerin aus Dortmund. Gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Yana galt sie im Teenageralter als Nachwuchshoffnung.

Die 21-Jährige ist vor dem Scheunenfest „mega nervös“ – und überzeugt Matthias mit ihren blauen Augen. Ihrer Tenniskarriere steht die Teilnahme an der Show nicht im Wege. Bauer Matthias versichert ihr, dass sie auf seinem Hof ohne Probleme weitertrainieren könne.

Gute Quoten für die Show

Bei den Zuschauern kommt das Format auch nach so vielen Jahren noch gut an: In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen schalteten 1,96 Millionen Zuschauer ein. Das ist ein starker Marktanteil von etwa 21 Prozent, wie das Branchenportal dwdl.de schreibt.

