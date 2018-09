Zuschauer beschweren sich über miesen Ton bei ARD-Film

Berlin. Beim melancholischen Drama „Kruso“ ging es am Mittwoch in der ARD um den letzten Sommer in der DDR und um die Schicksale der Menschen, die wegen der politischen Verhältnisse die Flucht aus dem SED-Staat wagten. Zur Fluchtvorbereitung sammelten sie sich auf Hiddensee, um dort auch über die Motive ihrer Flucht und über die Bedeutung von Freiheit nachzudenken.

Ein Film, der zum Nachdenken hätte anregen können – wenn man die Schauspieler verstanden hätte. „Was ist da los? Wieso verstehe ich nur die Hälfte der Dialoge im Film? Ist das Absicht? Was soll das?“ fragte sich etwa ein Twitter-User.

Was ist da los? Wieso verstehe ich nur die Hälfte der Dialoge im Film #kruso ? Ist das Absicht? Was soll das ? — Artur Panek (@oberkoks) September 26, 2018

So soll es an der Tonqualität, aber auch an der Artikulation der Hauptdarsteller gelegen haben. In Kombination sorgte das für erhebliche Verständnisprobleme: „Kommt man heute eigentlich nur noch nuschelnd ins Fernsehen?“

Kommt man heute eigentlich nur noch nuschelnd ins Fernsehen? #kruso @DasErste — Kai Grebasch (@grebasch) September 26, 2018

Andere nahmen es mit Humor:

#Kruso Was findet Ed am Strand von Hiddensee? - Eine Nuschel. — HG (@Zwiebeltuete) September 26, 2018

Vielen hätte vielleicht ein Untertitel geholfen?

Oder einfach eine bessere Tonqualität:

Da freu ich mich ausnahmsweise mal auf einen lauen Fernsehabend, und dann verstehe ich kein Wort. So ein schlechter Ton, schade #Kruso — Die Schreiberschaft (@ninaconze) September 26, 2018

Wenigstens waren die Aufnahmen schön:

Die Symbiose von Nuscheln und schlechtem Ton in schönen Bildern. #Kruso — Rollo (@Rollo_017) September 26, 2018

Und niemand muss am Donnerstag wegen „Kruso“ zum Arzt, um seine Ohren überprüfen zu lassen:

#Kruso Bin ich froh, dass alle nix verstehen..dachte, ich habs mit den Ohren.. — Marcela Ich (@Mausepauline52) September 26, 2018

(fkm)

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.