"Lindenstraße": So starb Hans Beimer

Nach 33 Jahren steigt Joachim H. Luger aus der „Lindenstraße“ aus. Wir haben zugeschaut: So starb TV-Vater Hans Beimer den Serientod.

Berlin. Hans Beimer war das Gesicht der TV-Serie „Lindenstraße“. Fast 33 Jahre lang. Doch jetzt verlässt Joachim H. Luger auf eigenen Wunsch die ARD-Kultserie – und hinterlässt Millionen trauernde Hans-Beimer-Fans.

Am Sonntagabend war es soweit: Der TV-Vater der Nation starb den Serientod – und so passierte es:

Gemeinsam läuft Hans Beimer mit Ex-Gattin Helga (Marie-Luise Marjan) im Wald. Plötzlich knickt Helga um, sie bittet ihn, dass er nach Hilfe sucht und sie zurücklässt – während ein Gewitter im Anmarsch ist. Doch er weigert sich und lässt sie nicht zurück.

Er geht mit ihr durch den Wald und trifft auf seine zweite Ehefrau Anna (Irene Fischer), die ihn gesucht hatte. Sie gibt ihm seine Parkinson-Medikamente, die Lage scheint sich zu entspannen. Beimer schaut entspannt, sie richten ihren Blick auf den Sonnenuntergang. „Das ist kein Ende, das ist erst der Anfang“, sagt Beimer.

Seit der ersten Folge war Hans Beimer (Joachim H. Luger) in der „Lindenstraße“ dabei. Wir blicken zurück auf die vergangenen 32 Jahre und sein bewegtes Serien-Leben. Foto: WDR / WDR/Steven Mahner

1985 begann alles im Haus Lindenstraße Nr. 3. Damals lebt Hans Beimer mit seiner Frau Helga (Marie-Luise Marjan) und den Kindern Marion (Ina Bleiweiß), Klausi (Moritz A. Sachs) und Benny (Christian Kahrmann, v. l.) zusammen. Foto: Hornung / WDR

So besinnlich ist die Stimmung in der Familie aber nicht immer. Neben Pubertätsstress bei den Kindern und Benny, der immer aus der Reihe tanzt, kommt noch eine große Portion Beziehungsstress hinzu. Foto: WDR

1988 lernt Hans Beimer dann bei der Eröffnungsfeier eines Buchladens Anna Ziegler (Irene Fischer) kennen – und fühlt sich sofort zu ihr hingezogen. Die beiden beginnen eine Affäre, die Hans zwar kurz darauf wieder beendet. Doch sie bleibt nicht ohne Folgen. Foto: WDR

Anna bekommt Sohn Tom von Hans. Auch Hans Ehefrau Helga erfährt später davon. Foto: WDR



Obwohl Hans sich erst für seine Familie entschieden hat, kommt er nicht von Anna los. Beide entschließen sich, ihrer Liebe eine Chance zu geben. Foto: WDR

Hans trennt sich von Helga. Foto: WDR

1991 wird das zweite gemeinsame Kind von Hans und Anna geboren: Tochter Sophie. Foto: WDR

Das Paar bekommt noch weitere Kinder. 1998 wird Martin geboren, der mit Down-Syndrom auf die Welt kommt. Und 2013 werden Hans und Anna noch einmal Eltern eines Sohnes. Foto: WDR

1991 lassen sich Hans und Helga Beimer scheiden. Ein knappes halbes Jahr später tritt Hans mit Anna vor den Traualtar. Foto: WDR



1995 endet mit einem schrecklichen Schicksalsschlag für Familie Beimer. Benny kommt bei einem Busunglück ums Leben. Die Familie trauert in Helgas Küche. Foto: WDR

Doch neben vielen Tiefpunkten gibt es auch schöne Momente im Leben. 2015 treten Anna und Hans ein zweites Mal vor den Traualter. Foto: WDR

2015 wird bei Hans Beimer Parkinson diagnostiziert. Die „Lindenstraße“ feiert in diesem Jahr 30-jähriges Jubiläum. Die Kinder Martin Ziegler (Jan Grünig, l.), Sarah Ziegler (Julia Stark, 2.v.r.) und Sophie Ziegler (Dominique Kusche, r.) sind erwachsen geworden. Foto: WDR / WDR/Steven Mahner

Nach 32 Jahren verlässt Darsteller Joachim H. Luger im September 2018 die älteste deutsche Soap. Das „Lindenstraßen“-Urgestein stirbt in Folge 1685 „Die Ruhe nach dem Sturm“. Eine Ära geht damit zu Ende. Foto: Steven Mahner / Foto: "WDR/Steven Mahner"



Ein besserer Satz hätte den Tod des „Lindenstraße“-Stars nicht ankündigen können: Helga und Anna blicken zurück, da ist Beimer längst in sich zusammengesackt. Dann enden 33 Jahre „Lindenstraße“-Karriere – mit Musik des Liveorchesters. Darum möchte Joachim Luger nie mehr Hans Beimer sein.

Seinen ersten Auftritt in der „Lindenstraße“ hatte Joachim H. Luger an der Gitarre. Am 8. Dezember 1985 flimmerte mit „Herzlich Willkommen“ die erste Folge der bekanntesten deutschen Serie über die Fernsehbildschirme, im noch geteilten Deutschland. (bekö)

