Dieter Thomas Heck ist tot – ZDF zeigt Sondersendung

Berlin. Ein halbes Jahrhundert war Dieter Thomas Heck im Showgeschäft unterwegs. Seine größten Erfolge feierte er dabei im ZDF mit Shows wie der „ZDF-Hitparade“, „Melodien für Millionen“, „Musik liegt in der Luft“ oder „Die Super-Hitparade“.

Für die gute Zusammenarbeit bedankte sich Heck auch 2017 in einer emotionalen Rede, als er im ZDF die Goldene Kamera für sein Lebenswerk erhielt .

Am Donnerstag starb Dieter Thomas Heck im Alter von 80 Jahren . Zu Ehren des beliebten Showmasters änderte das ZDF sein TV-Programm und strahlte am Freitagabend die Sondersendung „Erinnerungen an Dieter Thomas Heck“ aus.

Schnellsprecher der Nation und unser Mister #Hitparade: In Erinnerung an den verstorbenen Dieter Thomas #Heck senden wir im Anschluss an die Partie #FCBTSG um 23:05 Uhr „Erinnerungen an Dieter“. Die nachfolgende Sendung #ChampionsderCharts verschiebt sich um 15min! pic.twitter.com/8kMA17o0Yd — ZDF (@ZDF) August 24, 2018

ZDF-Intendant würdigt Dieter Thomas Heck: „Gesicht des ZDF“

ZDF-Intendant Thomas Bellut würdigte Heck in einer Pressemitteilung als Gesicht der ZDF-Unterhaltung. „Wir verdanken ihm viel. Von den späten 60er Jahren an hat er das Bild des ZDF maßgeblich mitgeprägt.“ Benefiz-Galas wie „Die Super-Hitparade“ oder „Melodien für Millionen“ wären ohne das Engagement des Moderators undenkbar gewesen, so Bellut.

Programmdirektor Norbert Himmler erklärte: „Dieter Thomas Heck hat über Jahrzehnte die Showprogramme des ZDF geprägt. Er hatte ein großes Herz für den Nachwuchs und engagierte sich sehr für karitative Zwecke. Ein großer Entertainer hat die Bühne endgültig verlassen.“ (jha)

