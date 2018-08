Die Höhle der Löwen: Alle Fakten zur neuen Staffel 5

Berlin. „Die Höhle der Löwen“ auf Vox ist eines der erfolgreichsten TV-Formate der vergangenen Jahre. Rund drei Millionen Zuschauer schalten nach Senderangaben pro Show ein, bei den 14- bis 49-Jährigen habe die Show einen Marktanteil von 21,1 Prozent. Seit 2014 hat die Show erfindungsreiche Unternehmensgründer und Star-Investoren zusammengebracht. Am 4. September startet die fünfte Staffel der Vox-Sendung.

Wir beantworten vor dem Start der fünften Staffel von „Die Höhle der Löwen“ (DHDL) die wichtigsten Fragen:

Welche Juroren sind in der fünften Staffel DHDL dabei?

Die Investoren aus der „Höhle der Löwen“: Carsten Maschmeyer (links), Judith Williams, Georg Kofler, Frank Thelen, Dagmar Wöhrl und Ralf Dümmel.

In der kommenden Staffel sind Judith Williams, Dagmar Wöhrl, Carsten Maschmeyer, Frank Thelen, Georg Kofler und Ralf Dümmel die Juroren. Georg Kofler war in der vergangenen Staffel spontan eingesprungen, als Judith Williams wegen Krankheit beim Dreh gefehlt hatte. Williams und Kofler, die ein gemeinsames Unternehmen führen, haben sich bei den Aufzeichnungen abgewechselt, werden laut Sender aber in jeder Folge beide zu sehen sein.

Welche Neuerungen gibt es bei DHDL?

Dass es nun mit Georg Kofler einen festen sechsten Investor gibt, ist eine der Neuerungen der Show. Doch der Sender hält nach eigenen Angaben noch weitere Veränderungen bereit:

• Das Studio: Nach Angaben des Senders ziehen die Höhlen vom Erdgeschoss ins Penthouse. Das Setting des Studios ist dem Büro eines Wolkenkratzers nachempfunden – inklusive Skyline im Hintergrund. Bisher herrschte der Look einer Start-up-Werkstatt in einem Backstein-Gebäude vor.

• Die Investments: Vox hat für die bereits abgedrehte fünfte Staffel einen Investment-Rekord angekündigt. Demnach haben die Investoren so viel Geld in die Hand genommen wie in den vorangegangenen vier Staffeln zusammen. In Zahlen heißt das: In den kommenden Folgen werden Deals in Höhe von insgesamt 10 Millionen Euro getätigt.

• Die Gründer: Bei einem Pressetermin zur neuen Staffel hat Frank Thelen seinen Eindruck der neuen Gründer zusammengefasst: „Die Gründer haben gelernt.“ Das heißt, dass die Gründer immer besser vorbereitet in die Sendung kommen. Das hat wohl auch den Wettbewerb unter den Investoren angeheizt. „Die Löwen sind kämpferischer geworden“, findet Dagmar Wöhrl.

• Das Print-Magazin: Mit dem Start der neuen Staffel erscheint am 4. September ein gedrucktes Magazin zur „Höhle der Löwen“. In dem Heft sollen Storys über die Gründer und Produkte aus den Sendungen stehen, dazu Hintergründe zu den Investoren.

Wie lange dauert ein Pitch in der Sendung?

Die Vorstellungen der Produkte – Pitch genannt – dauern im Fernsehen etwa 18-20 Minuten. Doch in den Aufzeichnungen sind sie wesentlich länger. In der Regel dauert jeder Pitch 80-90 Minuten.

Welcher Juror ist am längsten dabei?

Judith Williams und Frank Thelen sind seit der ersten Staffel 2014 mit dabei. Weil Williams krankheitsbedingt einige Pitches verpasste, ist Thelen Rekordhalter unter den Juroren. Nach eigenen Angaben war er bisher bei allen Produkt- und Firmenpräsentationen mit dabei.

Woher kommt das Konzept zu DHDL?

Das Konzept zur stammt ursprünglich aus Japan und hieß übersetzt „Die Höhle des Drachen“ und wurde von Nippon TV erdacht. Sony Pictures hat das Format verbreitet und produziert auch die deutsche Version des Formats.

In Deutschland wurde auch die US-amerikanische Variante „Shark Tank“ (Haifischbecken) ausgestrahlt. Einer der Investoren dort ist der Multimilliardär Mark Cuban. Ihm gehört der Basketball-Club Dallas Mavericks, bei dem Dirk Nowitzki spielt.

