„Aktenzeichen XY“ läuft – und alle machen den gleichen Witz

Bei der Hitze geht nichts ohne offene Fenster und Türen in der Wohnung. Aber was, wenn dann im TV „Aktenzeichen XY ungelöst“ läuft?

Berlin. Weit geöffnete Fenster und Türen können schnell zur ungewollten Einladung für Diebe und Einbrecher werden. Doch wer seine Wohnung oder sein Haus in diesen heißen Tagen strickt verriegelt, kommt angesichts der Temperaturen beinahe um in der guten Stube. Also: alles auf.

Wenn dann allerdings im ZDF die Fahndungssendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ auf dem Programm steht, Moderator Rudi Cerne die Stirn in Falten legt und mit erhobenem Zeigefinger zur Vorsicht vor finsteren Gestalten mahnt – ja, was dann?

Bei Twitter, wo sich eine treue Zuschauergemeinde regelmäßig und die Sendung austauscht, stellte man sich an diesem Mittwochabend jedenfalls genau die Frage. Das klang dann beispielsweise so:

Aktenzeichen XY ungelöst gucken während Vorder- und Hintertür aufstehen, um durchzulüften. pic.twitter.com/9jWb8Z1ny0 — Hana🧡Banana (@HanaHillena) July 25, 2018

Gleich kommt wieder Aktenzeichen XY, aber heute kann ich Fenster und Türen leider nicht verrammeln. — Flx (@GrmpyFlx) July 25, 2018

Aktenzeichen xy gucken und dann glauben, man könne bei offenen Balkontüren auch nur eine Minute schlafen, bevor der total irre und berüchtigte Kettensägenmörder eintrifft.. — verirrtes wiesenheimtücklein (@pansensmoothie) July 25, 2018

„Aktenzeichen XY“ erneut ein Quotenhit im TV

Die Sendung kam bei den TV-Zuschauer übrigens bestens an. Mit knapp 4,6 Millionen Zuschauern führt „Aktenzeichen XY ungelöst“ die Quoten-Hitliste des Mittwoch unangefochten an. Der Marktanteil lag bei starken 18,7 Prozent.

Ansonsten ging es bei Rudi Cerne am Mittwoch weniger um Einbrecher, sondern auch um einen sogenannten „Cold case“ – einen alten Fall.

Im Fall eines vor mehr als 20 Jahren als Unfall getarnten Mordes appellierten die Fahnder an mögliche Zeugen appelliert, sich zu melden. „Es gibt auf jeden Fall Mitwisser der Tat“, sagte der Gießener Staatsanwalt Thomas Hauburger. Und gerade an diese wolle man sich wenden und appellieren, sich zu melden.Denn: „Jede Kleinigkeit kann wichtig sein.“

Der oder die Täter sollen am 8. April 1997 einen 45-Jährigen aus Bad Nauheim getötet und einen Autounfall inszeniert haben. Der Mann war tot in seinem Wagen in Ober-Mörlen (Wetteraukreis) gefunden worden. Die Ermittler vermuten mittlerweile, dass zur Tatzeit neben dem Opfer mindestens noch zwei weitere Menschen in dem Auto saßen.

Dass es um ein Verbrechen geht, wurde aber erst Jahre später klar: Ende 2014 gab ein Zeuge den Hinweis darauf. Bei den folgenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 45-Jährige offenbar durch einen Schuss ins Genick getötet worden war.

Als Motiv werden Streitigkeiten um das Geschäft mit Toilettenanlagen an Autobahnraststätten vermutet. Das Opfer war in dem Bereich tätig. Für entscheidende Hinweise haben die Ermittler eine Belohnung von 10.000 Euro ausgesetzt. (W.B./dpa)

