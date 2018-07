WM 2018: ARD-Sportchef fand Philipp Lahm als WM-Experten zu blass

FELIPE BALOY: Beim 1:6 gegen England erzielte der 37-Jährige (M.) das erste WM-Tor in der Geschichte Panamas. Selten hat man einen so glücklichen Schützen und so selige Fans gesehen bei diesem Turnier. Das Aus in der Vorrunde? Der Neuling trug’s mit Fassung.

Foto: Clive Brunskill / Getty Images