„Bares für Rares“-Experte bekommt bei Tabakdose Gänsehaut

Königswinther. Ein begehrter Oldtimer, eine Holzfigur, in die ein ganzer Bienenstock passt und ein Mann, der nur einen Vorwand für das Mitmachen suchte: In der zweiten Prime-Time-Ausgabe von „Bares für Rares“ im ZDF konnte Horst Lichter Antikliebhaber wieder begeistern. Als Kulisse für die Trödelshow diente erneut Schloss Drachenburg und dessen mit Oldtimern und anderen Antiquitäten geschmückter Garten. Lichters Experten begutachteten die Gegenstände der Verkaufswilligen und erklärten den TV-Zuschauern, worum es sich bei den zum Teil skurrilen Fundstücken handelte.

Daniel und Monika Bommer aus München brachten einen Bienenmann in die Sendung, eine 200 Jahre alte Holzfigur in der Form eines Bettelmönchs. Im Inneren der Figur findet ein ganzer Bienenstock Platz. Das Einflugloch des Bienenstocks befindet sich knapp unter der Gürtellinie des Mönchs, das symbolisiere die Fruchtbarkeit der Bienen, erklärte der Kunst- und Antiquitätenhändler Albert Maier. Für Lichter war damit das Rätsel um die grimmige Mine des Mönchs gelöst: „Wenn die Bienen da reinfliegen, dann verstehe ich, warum der so guckt wie der guckt.“

Fast 100.000 Euro für ein Mercedes-Cabriolet

Besonders brisant wurde es für die Händler bei einem rot-weißen Mercedes-Cabriolet, ähnlich dem Mercedes der ermordeten Prostituierten Rosemarie Nitribitt. Ludwig Hofmaier war bei der Begutachtung des Wagens ganz aufgeregt: „Alles noch im originalen Zustand!“ Sein Kollege Wolfgang Pauritsch musste ihn bremsen – die Kopfstützen wurden schließlich nachträglich montiert. Aber der Verkäufer beschwichtigte, das sei eine reine Sicherheitsmaßnahme. Er sei Arzt und wisse, dass die Stützen bei einem Unfall wichtig sind.

Die Gebote für den Wagen gingen schnell in die Höhe, Händlerin Susanne Steiger ließ nicht locker: „Ich mag ihn wirklich gerne und er steht mir wirklich gut, ich biete ihnen 70.000 Euro.“ Sie ließ sich bis nahe an die 100.000-Euro-Schwelle bringen, obwohl sie 80.000 Euro zuvor als „letztes Gebot“ bezeichnete. Zwischendurch telefonierten sie und auch Wolfgang Pauritsch mit möglichen Kaufinteressenten. Pauritsch stieg aus und auch Steiger erhielt den Zuschlag für den Wagen nicht. Sie bot 90.000 Euro, der Verkäufer Jürgen Fröhlich wollte sich aber nicht unter 95.000 Euro von seinem Schmuckstück trennen.

Verlobungs-Service vom „Lindenstraßen“-Star

Zwei Spielzeugsammler, die ein kleines Privatmuseum „mit über 1000 Spielzeugen“ angesammelt haben, brachten eine Mischung aus einem Liegerad und einer Pferdekutsche mit Blechgaul mit. In dieser Bieterrunde gab Waldi Lehnertz das finale Gebot über 800 Euro ab, mit dem er das Pferde-Fahrrad von Verkäufer Theo Zeller kaufte.

Mit dem Schauspieler-Ehepaar Margie Kinsky und Bill Mockridge fanden sich auch zwei prominente Verkäufer auf Schloss Drachenburg ein. Mockridge spielte über 24 Jahre lang die Figur des Erich Schiller in der ARD-Serie Lindenstraße. Das Paar bot ein Silber-Service an, das sie in den 80er-Jahren zur Verlobung von seinen Eltern bekamen. Seine Frau und er feiern 2019 ihren 35. Hochzeitstag, dann würden sie gerne nach Las Vegas fliegen und noch einmal heiraten. Für diese romantische Idee sollte das Service das Start- oder besser das Flugkapital für die Reise liefern.

Aber das Service entpuppte sich als versilbert, nur die winzige Zuckerzange bestand tatsächlich aus Edelmetall. Entsprechend fielen die Gebote der Händler eher verhalten aus. Bei einem Gebot von 500 Euro scherzte Margie Kinsky unzufrieden: „Damit kommen wir nicht mal bis nach Paris!“ Die Schauspieler zweifelten an dem Verkauf und Margie Kinsky meinte, auf dem Schnapsfläschchen stehe „M“ für Mockridge und sie wäre bereit es wieder mitzunehmen, dann sollte das „M“ in Zukunft für Margie stehen. „Ich drehe das dann um, dann heißt es W für Wolfgang“, meinte Wolfgang Pauritsch und erhielt den Zuschlag für 1000 Euro.

Porzellandöschen bringt 30-fachen Wert

http://OP_Gucken_Sie_Bares_für_Rares?{esc#213185959}[xhtml]

Besonders rührselig waren die Verkäufe von Michael Schmidt und Natascha Scharschmidt. Letztere trat mit einem Schnupftabaksdöschen vor den Experten Detlev Kümmel, das sie für 150 Euro abgeben wollte. Kümmel konnte seine Bewunderung für das Döschen nicht verstecken, das von der Porzellanmanufaktur Meissen stammte und fast 300 Jahre alt war. Er sei selten beeindruckt, so der Experte, aber jetzt habe er Gänsehaut. Er habe schon ähnliche Dosen mit einem Loch gesehen, die über 2000 Euro kosteten.

Lichter und der Experte schickten die Altenpflegerin Natascha Scharschmidt mit feuchten Augen in die Händlerrunde. Am Ende kaufte Julian Schmitz-Avila das Schnupftabakdöschen für 4500 Euro – das Dreißigfache der Schätzung der Altenpflegerin.

Der zweite besonders rührselige Kandidat brachte einen über 200 Jahre alten Offizierswecker in die Sendung. „Diese Uhr existiert, seit ich lebe“, erklärte Michael Schmidt. Als er gefragt wurde, wieso er sich dann jetzt davon trennen wollte, meinte er bloß: „Ich habe die Sendung öfter gesehen und gedacht, irgendwas muss dir doch einfallen, dass du da mal hinkommst.“ Neben dem Erlebnis konnte der Rentner auch 3850 Euro mitnehmen, die Wolfgang Pauritsch für die Antiquität zahlte.

Magnum, Schimanski und Reinhold Messner haben eines gemeinsam: Sie tragen Bart. Wir zeigen zum „Tag des Bartes“ prominente Beispiele. Ein prominenter Bartträger ist der ehemalige Wrestler Hulk Hogan. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press

Conchita Wurst gewann mit Bart und Glitzerkleid den „Eurovision Song Contest“. Foto: REUTERS / SCANPIX DENMARK / REUTERS

Burt Reynolds wurde in den 1980er-Jahren nicht nur wegen seiner coolen Fahrzeuge in Filmen, sondern auch wegen seines respektablen Gesichtshaares gefeiert. Foto: TBM UnitedArchives / imago

Ernesto „Che“ Guevara trug ebenso Bart wie ... Foto: Alberto Korda / imago/Cinema Publishers Collection

... sein Freund Fidel Castro. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press



Die beiden Männer trugen zu Militärmontur stets Vollbart. Foto: UIG / imago

Der Koch und TV-Moderator Horst Lichter ist bestens an seinem Schnurrbart zu erkennen. Foto: imago stock&people / imago/APress

Jean Pütz moderierte mit Bart durch die „Hobbythek“ im WDR. Foto: Sven Simon / imago

Reinhold Messners Bart könnte auch als Wärmespeicher bei seinen zahlreichen Bergexpeditionen geholfen haben. Foto: imago stock&people / imago/Hollandse Hoogte

Legenden besagen, dass sich unter dem Bart von Bud Spencer eine dritte Faust befand. Foto: imago stock&people



Salvador Dali pflegte seinen Bart angeblich mit Tier-Exkrementen. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA/Keystone

Charly Chaplin machte den kurzen Schnurrbart in seinem komischen Spiel zu einer Kunstform. Foto: The Legacy Collection / imago/Cinema Publishers Collection

Albert Einstein kennt man ausschließlich mit Bart. Foto: Cinema Publishers Collection / imago

Der König der Schnauzbartträger! „Magnum“-Darsteller Tom Selleck. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press

Rapper Mc Fitti würde man wohl ohne Bart gar nicht erkennen. Foto: imago stock&people



Der erwachsene Jesus Christus trägt auf Darstellungen stets einen Bart. Foto: imago stock&people / imago/UIG

Als Kommissar der 1980er-Jahre musste Horst Schimanski (Götz George) natürlich Schnurrbart tragen. Foto: imago stock&people

Der Diktator Joseph Stalin mit Bart. Foto: imago stock&people / imago/United Archives International

Henning Krautmacher von den „Höhnern“ pflegt nicht nur die Karnevalskultur, sondern auch sein Haar. Foto: Christoph Reichwein (crei) / imago/Reichwein

Morgan Freeman ist zwar auch ab und zu ohne Bart zu sehen, doch meist sieht man ihn mit. Foto: REUTERS / MARIO ANZUONI / REUTERS



Johnny Depp trug in seinen berühmtesten Rollen ebenfalls Schnäuzer oder Vollbart. Foto: REUTERS / MARIO ANZUONI / REUTERS

Brad Pitt gehört auch zur Riege der Bartträger in Hollywood. Foto: REUTERS / JUAN MEDINA / REUTERS

Heiner Brand, bekannt für seinen Walrossbart, opferte seinen Schnäuzer unter anderem nach dem WM-Titel der Handballer 2007. Foto: REUTERS / UMIT BEKTAS / REUTERS

Der Weihnachtsmann ist auch berühmter Bartträger. Foto: imago stock&people

Liedermacher Wolf Biermann ebenfalls. Foto: MDR/ Marco Prosch / MDR Mitteldeutscher Rundfunk



Der Western-Held Buffalo Bill sitzt fest im Sattel. Auf seiner Lippe sitzt der Bart. Foto: imago stock&people



Eine Kandidatin scheitert am Experten

Zwei Gegenstände brachte Semra Tüzer mit: Ein winziges Kruzifix aus Elfenbein und eine Flohfalle, die ineinandersteckten. Allerdings musste die Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel sie enttäuschen, beides war nicht sehr wertvoll. „Vor 100 Jahren gehörten Flöhe noch zu unserem Alltag“, erklärte die Expertin.

Auch Mia Tilgner scheiterte. Sie brachte einen Freimaurerring mit in die Sendung. Aber bei dem war „der ideelle Wert leider in dem Fall höher“, musste sie feststellen.

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.