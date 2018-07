ARD überträgt Urteilsverkündung im NSU-Prozess live

Mehr als 430 Prozesstage, Hunderte Zeugen, mehrere Hundert Aktenordner: Der Münchner NSU-Prozess ist so oder so ein Fall für die Geschichtsbücher. Beate Zschäpe ist die Hauptangeklagte. Am 11. Juli will das Gericht die Urteile um die Morde des "Nationalsozialistischen Untergrunds" sprechen.

Foto: Joerg Koch / Getty Images