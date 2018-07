Zitateranking Pressrelations: FUNKE-Zeitungen steigen auf Platz 1 im Regio-Ranking

Der Newsroom der FUNKE Zentralredaktion mitten in Berlin. Foto: Anna Schwarz / FMG

Regionalmedien Funke Mediengruppe am häufigsten zitiert

Berlin. Was in den Zeitungen der FUNKE Mediengruppe steht, wirkt: Im ersten Halbjahr 2018 wurden die exklusiven Nachrichten der Titel 1614 mal von anderen Medien zitiert – häufiger als jede andere Regionalzeitungsredaktion in Deutschland.

Alle zitierten Beiträge stammen vom Team der FUNKE Zentralredaktion in Berlin, die alle Zeitungen der Gruppe mit überregionalen Inhalten beliefert.

FUNKE liegt damit im Regio-Ranking des renommierten Düsseldorfer Instituts Pressrelations auf Platz 1 – vor der Rheinischen Post (1.564 Zitate), die im 1. Halbjahr 2017 noch die meistzitierte Regionalzeitungsredaktion gewesen war.

Auch einige Einzeltitel unter den Top 25

Auf den Plätzen drei bis 5 folgen das Redaktionsnetzwerk Deutschland von Madsack (838 Zitate), der „Tagesspiegel“ (794) und die „Neue Osnabrücker Zeitung“ (704).

Unter den Top 25 finden sich neben der Zentralredaktion noch vier Einzeltitel von FUNKE Mediengruppe: das „Hamburger Abendblatt“ (Platz 11), die „Berliner Morgenpost“ (12), „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ (13) und die „Thüringer Allgemeine“ (25). (gau)

Beim „Medien Q“ in Berlin hat sich die Politprominenz in der Zentralredaktion der Funke Mediengruppe getroffen. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU, Mitte) war gekommen. Gemeinsam mit Julia Becker, Verlegerin der Funke Mediengruppe, Stephan Holthoff-Pförtner (l.), Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten in Nordrhein-Westfalen und Gesellschafter der Funke Mediengruppe, Chefredakteur der Funke Zentralredaktion Jörg Quoos (2.v.r.) und Thomas Kloß, Chefredakteur Online der Funke-Zentralredaktion ist sie bei der Ankunft zum Empfang zu sehen.

Julia Becker zeigte der Bundeskanzlerin die Zentralredaktion. Foto: Sergej Glanze / Glanze/Berliner Morgenpost

Kanzlerin Angela Merkel im Gespräch mit der SPD-Fraktionsvorsitzenden im Bundestag, Andrea Nahles. Foto: Joerg Krauthoefer

Der designierte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) gab Videoredakteurin Johanna Rüdiger ein Interview für die Funke Mediengruppe. Foto: Joerg Krauthoefer

Ursula von der Leyen im Gespräch mit dem Journalisten und Autor Stefan Aust. Foto: Sergej Glanze / Glanze/Berliner Morgenpost



Der CSU-Landesgruppenchef im Bundestag, Alexander Dobrindt, sprach mit Funke-Verlegerin Julia Becker und Jörg Quoos, Chefredakteur der Funke Zentralredaktion. Foto: Sergej Glanze / Glanze/Berliner Morgenpost

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer (links) im Gespräch mit SPD-Fraktionschefin Andreas Nahles und Manfred Lachniet, Chefredakteur der „Neuen Ruhr/Neuen Rhein Zeitung“. Foto: Joerg Krauthoefer

Die kommende Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (r.) mit der ehemaligen CDU-Politikerin Katherina Reiche und dem Grünen-Politiker Anton Hofreiter. Foto: Sergej Glanze / Glanze/Berliner Morgenpost

Auch FDP-Chef Christian Lindner (li.) war zum Empfang in die Zentralredaktion gekommen. Hier ist er im Gespräch mit Parteikollegin Katja Suding und Lars Haider, Chefredakteur des „Hamburger Abendblatts“ zu sehen. Foto: Joerg Krauthoefer

Der geschäftsführende Außenminister Sigmar Gabriel (SPD, r.) mit Jörg Quoos und Thomas Kloß. Foto: Reto Klar



Julia Becker und die kommende Justizministerin Katarina Barley (SPD). Foto: Reto Klar

Stephan Holthoff-Pförtner, Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten in Nordrhein-Westfalen und Gesellschafter der Funke Mediengruppe, mit Jeremy Issacharoff, israelischer Botschafter in Deutschland. Foto: Jörg Krauthöfer

Dietmar Bartsch (Die Linke, li.) im Austausch mit dem künftigen Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Foto: Joerg Krauthoefer

Roland Jahn (links), Leiter der Stasiunterlagenbehörde, nutzte den „Medien Q“ für eine Gespräch mit dem CDU-Politiker Michael Grosse-Brömer. Foto: Joerg Krauthoefer

SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles zeigte sich bestens gelaunt. Sie unterhielt sich mit Jörg Quoos (Mitte), Chefredakteur der Funke Zentralredaktion, und dessen Stellvertreter Jochen Gaugele. Foto: Joerg Krauthoefer



Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) mit Andreas Tyrock, Chefredakteur der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“. Foto: Joerg Krauthoefer

V.l.n.r.: Dr. Gerrit Hempelmann, zuständig für die Gesamtleitung Human Ressources der Funke Mediengruppe, Jörg Riebartsch, Chefredakteur der Ostthüringer Zeitung, Claas Schmedtje, Geschäftsführer des BZV Medienhauses und Michael Tallai, Geschäftsführer der Mediengruppe Thüringen. Foto: Joerg Krauthoefer

Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter von den Grünen. Foto: Reto Klar

Nicola Beer Generalsekretärin der FDP, bei der Ankunft. Foto: Reto Klar

Katja Kipping, Vorsitzende der Linken, mit Thomas Kloß, Chefredakteur Online der Funke Zentralredaktion. Foto: Reto Klar



Carsten Erdmann, Chefredakteur der „Berliner Morgenpost“ im Gespräch mit Eric Schweitzer, Chef der Alba Group. Foto: Sergej Glanze / Glanze/Berliner Morgenpost

Der „Medien Q“ war der zweite Jahresempfang der Zentralredaktion in dieser Form. Foto: Sergej Glanze / Glanze/Berliner Morgenpost



