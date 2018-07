„Schwiegertochter gesucht“ – Das sind die zwölf Kandidaten

Die RTL-Show „Schwiegertochter gesucht“ läuft in der zwölften Staffel. Die Kandidaten stehen fest. An der Sendung gab es viel Kritik.

Berlin. Das RTL-Format „Schwiegertochter gesucht“ geht in die nächste Runde. Der Sender hat nun die zwölf Kandidaten der „Dating-Show“ mit Moderatorin Vera Int-Veen bekanntgegeben – ein genauer Starttermin steht allerdings noch nicht fest, er wird aber vermutlich im Herbst 2018 sein.

An der Sendung hatte es wiederholt Kritik gegeben. Für seinen Coup „#verafake“ schleuste Satiriker Jan Böhmermann im Jahr 2016 zwei Schauspieler in die Kuppelshow ein und legte so offen, wie Handlungen manipuliert werden.

RTL gesteht Fehler bei „Schwiegertochter gesucht“ ein

Böhmermann zeigte mit versteckter Kamera zum Beispiel, wie das „Schwiegertochter gesucht“-Team den Dreh mit den beiden Protagonisten vorbereitete. Dabei war unter anderem erwähnt worden, dass die Aufwandsentschädigung für bis zu 30 Drehtage 150 Euro betrage.

Zudem sollen die beiden Männer Angaben zu ihrem Gesundheitszustand machen. Der weinerliche Vater gab unter anderem an, acht Bier am Tag zu trinken. Das Team vermerkte dennoch „Nein“ bei der Frage nach täglichem Alkoholkonsum.

Die Kuppelshow „Schwiegertochter gesucht“ von RTL geht in die zwölfte Staffel. Kandidat Norbert nimmt als einer von zwölf Männern teil – und sucht die Liebe. Foto: RTL

Moderatorin Vera Int-Veen mit Howard-Carpendale-Imitator Mario (l.) und seinem Vater Horst (r.). An der Show hatte es in der Vergangenheit viel Kritik gegeben, weil Beiträge manipuliert wurden. Foto: RTL

Ein weiterer Kandidat: Waldemar. Er versteht sich laut RTL gut mit seiner Mutter – ein Bedingung auch für die potenzielle Partnerin. Foto: RTL

Schlagersänger Karsten (l.) zusammen mit seinem Vater Siegfried (r.). Foto: RTL

Stefan wünscht sich eine Partnerin mit der er eine eigene kleine Familie gründen kann. Foto: RTL



Der Familienmensch Arno verbringt nach eigenen Angaben gerne Zeit mit seiner Mutter Christa. Foto: RTL

Auch Marco wird von seiner Mutter Betina unterstützt. Foto: RTL

Der Entertainer Guido geht ebenfalls ins Rennen. Foto: RTL

Auch Handelsfachpacker Marco gibt die Hoffnung nicht auf und macht sich zum zweiten Mal mit Hilfe von Vera Int-Veen auf die Suche nach der Liebe. Foto: RTL

Bereits 2012 machte sich Maik gemeinsam mit RTL auf die Suche nach der großen Liebe. Bisher hat er die richtige Partnerin aber noch nicht gefunden. Foto: RTL



Tierfreund Klemens ist optimistisch und glaubt fest daran, dass er die richtige Frau bald findet. Foto: RTL

Schlager-DJ Bernd suchte in der dritten Staffel von „Schwiegertochter gesucht" schon nach der großen Liebe. Jetzt versucht er sein Glück erneut. Foto: RTL



RTL reagierte auf die Vorwürfe. „Bei der Produktion einer Folge von „Schwiegertochter gesucht“ sind Fehler im Bereich der redaktionellen Sorgfaltspflicht gemacht worden“, sagte RTL-Unterhaltungschef Tom Sänger damals in einer Mitteilung.

Und weiter: „Dazu stehen wir gemeinsam mit der Produktionsfirma Warner. Die Produktion der aktuellen „Schwiegertochter gesucht“ -Staffel wird daher von einem neuen Team realisiert. Gemeinsam mit dem Produzenten sorgen wir dafür, dass sich die Fehler nicht wiederholen.“

Bekannte Gesichter in der neuen Staffel

Howard-Carpendale-Imitator Mario (l.) macht sich bereits zum zweiten Mal auf die Suche nach dem perfekten Liebesglück.

Foto: RTL

In der neuen Staffel werden die Zuschauer auch einige bekannte Gesichter sehen. Handelsfachpacker Marco (Staffel 5), Märchenfan Maik (Staffel 6), Schlager-DJ Bernd (Staffel 3) und Howard-Carpendale-Imitator Mario (Staffel 4) suchen in der neuen Show erneut nach der Frau fürs Leben. (fmg/dpa)

