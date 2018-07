"Hart aber fair": Grünen-Chef Robert Habeck nennt Unionskompromiss „Verarschung“

Berlin. Nach Anne Will unterbrach auch Frank Plasberg seine ARD-Sommerpause - und platzte am Montagabend mit seiner Sonderausgabe von „Hart aber fair“ mitten in die Auflösung des Union-Streits. Und seine Gäste nutzten die Gunst der Stunde, um CDU und CSU abzuwatschen.

„Im Grunde ist das ‘ne Verarschung“, ätzte Grünen-Chef Robert Habeck, als die Nachricht bekannt wurde, dass „Transitzentren “ für Asylbewerber nun der Kern des Unionskompromisses sein sollen. Diese Idee sei doch drei Jahre alt, nix Neues also. Habeck: „Das ist so, als hätten sich die Grünen geeinigt, wir sind gegen Atomkraft.“

Wolfgang Kubicki: „Ohne Neuwahlen wird es nicht gehen“

Vor drei Jahren war allerdings der Koalitionspartner SPD gegen diese Idee der Union. Und nun? Wieder Habeck: „Die armen Genossen müssen jetzt die bittere Suppe löffeln.“ Entweder mitmachen oder als Verhinderer dastehen – beides nicht eben dankbar.

Innenminister Horst Seehofer (2.v.l.) drohte schon das politische Aus, doch dann kam die Wende: CDU und CSU erzielten am späten Montagabend einen Kompromiss im Asylstreit. Foto: Sean Gallup / Getty Images

Zufrieden zeigte sich Seehofer den Medienvertretern vor dem Konrad-Adenauer-Haus in Berlin. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Es habe sich wieder einmal gezeigt, dass es sich lohne, für eine Sache einzustehen, sagte der CSU-Chef. Foto: Carsten Koall / Getty Images

Auch Kanzlerin Angela Merkel gab sich zufrieden: „Ich glaube, dass wir heute nach hartem Ringen und schwierigen Tagen einen wirklich guten Kompromiss gefunden haben“. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Konkret einigte man sich darauf, Transitzentren für bereits in anderen EU-Ländern registrierte Flüchtlinge an der deutsch-österreichischen Grenze einzurichten. Aus diesen Zentren sollen Asylbewerber direkt in die zuständigen Länder zurückgewiesen werden. Foto: Carsten Koall / Getty Images



Dass sich CDU und CSU doch noch einigen würden, erschien zwischenzeitlich fast undenkbar. Auch über ein mögliches Ende von Merkels Kanzlerschaft, hier ein Blick auf das Kanzleramt während des Koalitionstreffens, war diskutiert worden. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Seehofer hatte gar selbst seinen Rücktritt als Innenminister und CSU-Chef angeboten – bevor er kurz darauf wieder zurückruderte. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Vor allem CSU-Fraktionsführer Alexander Dobrindt stärkte Seehofer den Rücken. Er erklärte, dass er einen Rücktritt nicht akzeptieren wolle. Foto: Sean Gallup / Getty Images

Zu dem kam es letztlich nicht. Seehofer dürften nach den Machtspielen mit Merkel dennoch keine einfache Zeit vor sich haben. Foto: Carsten Koall / Getty Images



FDP-Vize-Chef Wolfgang Kubicki glaubt ebenso wenig daran, dass die von Angela Merkel, Horst Seehofer und ihren Leuten ausgehandelte Einigung lange trägt. „Es kann doch nicht sein, dass in Deutschland alle jubeln, weil man einen Kompromiss gefunden hat, nur des Kompromisses wegen, wenn man damit aber das eigentliche Problem nicht löst“, so Kubicki. Nach diesem „Schauspiel“ von CDU und CSU sei klar, „ohne Neuwahlen wird es nicht gehen“.

Hajo Schumacher: „Das ist Kasperletheater“

Auch der Dresdner Politikforscher Werner Patzelt hatte nur Häme für den sich abzeichnenden Kompromiss der Unionisten. „Das ist keine Lösung, da wird nur eine Lösung simuliert. Das ist Selbstbetrug. Sie sind verzweifelt.“

Er ist Bundesminister des Inneren, für Bau und Heimat im Kabinett Merkel IV: Der CSU-Politiker Horst Seehofer kann auf eine Jahrzehnte lange politische Karriere zurückblicken. Foto: dpa Picture-Alliance / Andreas Gebert / picture alliance / Andreas Geber

Seehofer wurde am 4. Juli 1949 in Ingolstadt geboren. Nach der Mittleren Reife tritt er 1969 in die Junge Union ein, 1971 wird der Diplom-Verwaltungswirt Mitglied der Christlich Sozialen Union (CSU). Am 21. April 1989 wird Seehofer zum Nachfolger des Parlamentarischen Staatssekretärs im Bundesarbeitsministerium, Stefan Höpfinger (l.), ernannt. Foto: Reineke, Engelbert / Bundesarchiv

Von 1992 bis 1998 ist er Gesundheitsminister. Foto: dpa Picture-Alliance / Torsten Silz / picture-alliance / dpa

Von 1980 bis 2008 ist er Mitglied des Deutschen Bundestag. Von 1994 bis 2008 stellvertretender Vorsitzende der CSU und von 1998 bis 2004 der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Foto: Nicole Maskus / imago/photothek

Nach der Bundestagswahl 2005 wird Horst Seehofer in der großen Koalition Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Foto: Andreas Rentz / Getty Images



Das Amt bekleidet er von 2005 bis 2008. Foto: Miguel Villagran / Getty Images

Seit 2008 hat er den Parteivorsitz der CSU inne. Foto: REUTERS / RALPH ORLOWSKI / REUTERS

Im Oktober 2008 wird er vom Bayerischen Landtag zum Ministerpräsidenten des Freistaats Bayern gewählt. Foto: dpa Picture-Alliance / Eva Chloupek / picture-alliance/ dpa/dpaweb

Horst Seehofer mit seiner Ehefrau Karin Seehofer (2 v.l.) und den drei gemeinsamen Kindern Andreas, Ulrike und Susanne beim Neujahrsempfang des Bayerischen Ministerpräsidenten 2018 im Kaisersaal der Münchner Residenz. Aus einer außerehelichen Beziehung hat er eine weitere Tochter, die 2007 geboren wurde. Foto: Spöttel Picture / imago

„Ich gehe ständig an die Grenze dessen, was man sich körperlich zumuten kann“, sagte er einmal. 2002 erlitt er eine Herzmuskelentzündung, die ihn fast das Leben kostete. Privat habe er kaum Zeit für Freunde, Familie, Hobbys. Foto: Tobias Hase / dpa



Am 12. März 2018 präsentierten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), der CSU-Vorsitzende Seehofer und der damalige kommissarische SPD-Vorsitzende und jetzige Finanzminister Olaf Scholz, den gemeinsam unterzeichneten Koalitionsvertrag in Berlin. Es gibt wieder eine große Koalition. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Für das Kabinett Merkel IV wird Seehofer am 14. März 2018 zum neuen Bundesminister des Inneren, für Bau und Heimat ernannt. Der Höhepunkt in seiner Karriere. Foto: REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Dieses Foto sorgt kurze Zeit später für Aufsehen. Der Heimatminister präsentiert seine Mannschaft – und es sind ausschließlich Männer zu sehen. Foto: dpa Picture-Alliance / - / picture alliance / /Bundesminist

Der Streit zwischen Seehofer und Merkel über den Umgang mit Flüchtlingen an der deutschen Grenze eskaliert Ende Juni. Auch bei einem Krisengespräch im Kanzleramt können die beiden die Wogen zunächst nicht glätten. Foto: Paul Zinken / dpa

Innenminister Seehofer bleibt in der Fragen nach Abweisungen an der Grenze hart – Merkel auch. Doch nach einem weiteren Krisengespräch wird man sich einig. Die Union will Transitzentren an der deutsch-österreichischen Grenze einrichten. Foto: Ralf Hirschberger / dpa



Als Plasberg die hereingereichte Nachricht vorliest, wonach Kanzlerin Angela Merkel die Einigung mit Seehofer als „wirklich guten Kompromiss“ bezeichnete und vom „Geist der Partnerschaft in der Europäischen Union“ schwärmt, konnte auch der Publizist Hajo Schumacher nicht mehr an sich halten. Das sei doch „Satire“, so Schumacher. „Das ist Kasperletheater.“

Einen Vertreter aus der Union suchte man im Halbrund von „Hart aber fair“ übrigens vergebens. Trotz zahlreicher Anfragen, so Gastgeber Plasberg, habe man sich nur Körbe eingefangen. Keiner wollte vor die Kamera. „Auch Wolfgang Bosbach nicht?“, stichelte der Grüne Habeck. Nein, auch der nicht. Dann muss es wirklich ernst sein in der CDU.

