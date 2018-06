"Sommerhaus der Stars" bei RTL: Diese acht Paare sind dabei

RTL schickt auch in diesem Jahr wieder acht Paare ins „Sommerhaus der Stars“. Auf diese 16 Promis dürfen sich die Zuschauer freuen.

Berlin. Am 9. Juli geht es wieder los: Ab 20:15 Uhr öffnet RTL das „Sommerhaus der Stars“.

Acht Promi-Paare ziehen in eine WG in Portugal und geben den Zuschauern intensive Einblicke in ihr Privatleben und ihre Beziehungen. Rund um die Uhr werden sie dabei von Kameras beobachtet.

Diese Stars kämpfen um den Titel

Der Sender hat jetzt bekanntgegeben, welche Pärchen an den Start gehen werden.

Deutschlands berühmtestes Erotikmodel, DJane und selbsternannte "Nacktschnecke" Micaela Schäfer (34) und ihr Lebenspartner Unternehmer Felix Steiner (33)

Erotikmodel Micaela Schäfer zieht mit ihrem Freund, dem Redakteur und Unternehmer Felix Steiner, ins Sommerhaus ein.

Der kölsche TV-Kultstar Frank Fussbroich (49) und seine Ehefrau Elke Fussbroich (51)

Frank Fussbroich, bekannt aus der ersten deutschen TV-Doku-Soap „Die Fussbroichs: Eine Kölner Arbeiterfamilie“, ist mit seiner Frau Elke dabei. Die beiden lernten sich beim Karneval kennen und sind seit 2009 verheiratet.

Promi-Tochter Patricia Blanco (46) und ihr neuer Partner Unternehmer Nico Gollnick (28)

Patricia Blanco, TV-Darstellerin und Tochter von Schlagersänger Robero Blanco, tritt mit ihrem neuen Freund Nico Gollnick gegen die anderen Paare an. Die RTL-Sendung wird zur ersten harten Probe ihrer jungen Beziehung.

Ex-Rotlicht-König Bert Wollersheim (67) und seine neue Liebe Bobby Anne Baker (48)

Ebenfalls mit neuer Liebe ist der ehemalige Bordellbesitzer Bert Wollersheim dabei. Seine Freundin Bobby Anne Baker, Heilpraktikerin und Country-Sängerin, lernte er bei Facebook kennen.

Society-Lady und Ex des Schweizer Botschafters Shawne Fielding (48) mit ihrem Lebensgefährten Ex-Eishockey-Profi Patrick Schöpf (49)

Auf gleichem Wege fanden Model, Schauspielerin und Society-Lady Shawne Fiedling und Ex-Eishockey-Profi Patrick Schöpf zueinander. Auch sie ziehen im Juli ins portugiesische Sommerhaus.

"Malle-Jens" und Kult-Auswanderer Jens Büchner (48) mit seiner Ehefrau Daniela Büchner (40)

Auch Kultauswanderer Jens Büchner alias „Malle-Jens“ und seine Frau Daniela stürzen sich in das RTL-Abenteuer.

"Love Island" Liebespaar Stephanie Schmitz (23) und ihr Verlobter Julian Evangelos (25)

Frisch verlobt sind Stephanie Schmitz und ihr Freund Julian Evangelos. Das Paar lernte sich bei der RTLII-Kuppelshow „Love Island“ kennen.

Bauer Uwe Abel (48) und seine Frau Iris (50)

Uwe Abel begeisterte das RTL-Publikum in der Sendung „Bauer sucht Frau“. Dort verliebte er sich in Iris, mit der er seit 2013 verheiratet ist.

Gewinner-Paar bekommt 50.000 Euro

Die acht Paare müssen im „Sommerhaus der Stars“ zeigen, wie gut sie zusammenpassen und vor allem zusammenhalten können.

Maximal 17 Tage lang kämpfen sie in verschiedenen Spielen und Aufgaben gegeneinander um den Hauptgewinn von 50.000 Euro. Sechs Folgen strahlt RTL aus, am Ende jeder Sendung muss ein Pärchen das Haus verlassen. (fr)

