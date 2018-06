Fußball-WM 2018: Über 13 Millionen sehen Gala von Cristiano Ronaldo gegen Spanien

Berlin. Überragende Quote bei der Drei-Tore-Gala von Weltfußballer Cristiano Ronaldo : Die ARD verzeichnete am Freitagabend bei der Live-Übertragung des 3:3-Thrillers zwischen Europameister Portugal und dem ehemaligen Weltmeister Spanien in Sotschi 13,17 Millionen Zuschauer, der Marktanteil betrug 46,4 Prozent. Real-Star Ronaldo traf dreimal, auch zum Endstand in der 88. Minute.

Damit sorgte das Prestigeduell für die Top-Quote am Freitagabend. Das Erste konnte sich bei den beiden anderen WM-Spielen ebenfalls über ansprechende Reichweiten freuen: 5,97 Millionen (MA: 39,4 Prozent) sahen Marokko gegen Iran (0:1), 4,40 Millionen (MA: 38,1) schauten die Live-Übertragung Ägypten-Uruguay (0:1). Das ARD-WM-Studio verzeichnete ab 19.12 Uhr im Vorlauf von Portugal-Spanien 6,70 Millionen Zuseher (MA: 28,3).

Welche Spiele am Samstag, 16. Juni bei der Fußball-WM auf dem Plan stehen, können Sie hier nachlesen . (sid)

