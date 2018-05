Spannender Dresden-"Tatort" endet mit Ermittler-Abschied

Dresden. Der Mörder lauert in der Dunkelheit. In panischer Angst läuft eine junge Frau aus der Disco zu ihrem Auto. Aber die Sicherheit trügt, ein Vermummter reißt die Fahrertür wieder auf: der Mann erdrosselt Doro brutal in wenigen Sekunden. "Was macht eine 22-Jährige auf einer Ü30-Party?", fragen sich die Kommissarinnen Henni Sieland (Alwara Höfels) und Karin Gorniak (Karin Hanczewski) wenig später neben der Leiche.

Die Ermittlungen erfordern ihren ganzen Einsatz, zum Ärger ihres Chefs Schnabel (Martin Brambach). Der spannend und sehr emotional inszenierte sechste Fall des Dresdner "Tatort"-Teams wird an diesem Montag (21. Mai) um 20.15 Uhr unter dem Titel "Wer jetzt allein ist" im Ersten ausgestrahlt.

Keine verwertbaren Spuren, keine Augenzeugen, nur eine traumatisierte Freundin des Opfers. Laura hatte mit der Studentin telefoniert, den Mord unfreiwillig mitangehört – und ist nun selbst in Gefahr. Von ihr erfährt die Kripo, dass Doro als "Birdy" im Onlinedating-Portal "Love Tender" mit reiferen Männern flirtete, "die nicht gleich eine feste Beziehung wollten, sie liebte ihre Freiheit".

Im „Tatort“ aus Dresden, „Wer ist jetzt allein“, wird eine junge Studentin ermordet. Doro Meisner (Svenja Jung, r.) zeigt ihrer Mitbewohnerin Laura Nix (Kyra Sophia Kahre) ihr Profil auf dem Dating-Portal Love Tender. Foto: MDR/HA Kommunikation / MDR/Wiedemann & Berg/Daniela Incoronato

Dort hat Doro schon mehrere Männer kennengelernt. Doch plötzlich wird sie von vermeintlichen Ex-Lovern verfolgt. Einer sucht sie sogar in ihrer WG auf. Foto: MDR/HA Kommunikation / MDR/Wiedemann & Berg/Daniela Incoronato

Nach einer Party stellt ein Unbekannter Doro nach – und tötet sie brutal. Foto: MDR/HA Kommunikation / MDR/Wiedemann & Berg/Daniela Incoronato

Ihre Mitbewohnerin und Freundin Laura ist am Boden zerstört. Foto: MDR/HA Kommunikation / MDR/Wiedemann & Berg/Daniela Incoronato

Plötzlich wird auch sie bedroht. Foto: MDR/HA Kommunikation / MDR/Wiedemann & Berg/Daniela Incoronato



Ein harter Fall für die beiden Kommissarinnen Henni Sieland (Alwara Höfels, l.) und Karin Gorniak (Karin Hanczewski). Foto: MDR/HA Kommunikation / MDR/Wiedemann & Berg/Daniela Incoronato

Wer ist der Mörder von Doro, der nun auch ihre Mitbewohnerin Laura bedroht? Henni Sieland und Karin Gorniak besprechen die weitere Ermittlungsarbeit mit Kommissariatsleiter Peter Michael Schnabel (Martin Brambach). Foto: MDR/HA Kommunikation / MDR/Wiedemann & Berg/Daniela Incoronato

Für die Ermittlungsarbeit verabredet sich Hennis Sieland online über das Portal Love Tender zu einem Date mit einem der beiden Verdächtigen: Petrick Wenzel (Aleksandar Jovanovic). Foto: MDR/HA Kommunikation / MDR/Wiedemann & Berg/Daniela Incoronato

Auch Karin Gorniak lässt sich auf ein Date mit einem Verdächtigen ein. Sie besucht Andreas Koch (Daniel Donskoy) in seinem luxuriösen Zuhause. Foto: MDR/HA Kommunikation / MDR/Wiedemann & Berg/Daniela Incoronato

Währenddessen spielt Kommissariatsleiter Schnabel Babysitter und Mathe-Nachhilfelehrer für Gorniaks Sohn Aaron (Alessandro Schuster). Foto: MDR/HA Kommunikation / MDR/Wiedemann & Berg/Daniela Incoronato



Sielands Verdächtiger stellt der Kommissarin seine todkranke Mutter (Jutta Kerber) vor. Foto: MDR/HA Kommunikation / MDR/Wiedemann & Berg/Daniela Incoronato

Die Dates der Kommissarinnen verlaufen nicht gerade erfolgreich. Am Ende muss Sieland sogar die Waffe zücken. Foto: MDR/HA Kommunikation / MDR/Wiedemann & Berg/Daniela Incoronato

Am Ende ihres Dates findet Kollegin Gorniak eine Leiche. Foto: MDR/HA Kommunikation / MDR/Wiedemann & Berg/Daniela Incoronato

Oder waren die Verabredungen mit den Verdächtigen besser, als zunächst vermutet? Foto: MDR/HA Kommunikation / MDR/Wiedemann & Berg/Daniela Incoronato

Allein gelassen fühlt Karin Gorniak sich vor allem, als ihre Kollegin Henni Sieland ihr gesteht, dass sie keine Polizistin mehr sein will. Foto: MDR/HA Kommunikation / MDR/Wiedemann & Berg/Daniela Incoronato

Sieland und Gorniak ermitteln verdeckt

Einige haben Doro verfolgt und wollten das Geld, um dass "Birdy" sie mit falschen Liebesversprechen gebracht haben soll, zurück. "Aber Doro hatte ihren Account längst gelöscht", sagt die Freundin. Jemand muss "Birdy" gehackt und in ihrem Namen abkassiert haben. Aber die Betrogenen, die sich "Vogeljäger" nennen, halten sich an Doro. Zwei von ihnen waren am Tatabend auch bei der Ü30-Party – und haben kein Alibi. Aber Schnabel will Beweise.

Sieland sieht nur eine Chance: Undercover-Einsatz. Und meldet sich und ihre Kollegin kurzerhand bei "Love Tender" an. Sie selbst fühlt als "Kinki" Patrick auf den Zahn und Gorniak als "Star" Andreas. "Es ist doch vollkommen klar, dass das gefährlich ist", regt sich ihr Chef auf, fassungslos über die Naivität der Mädels. Da hilft auch das Gutachten nichts, wonach der Täter ein Psychopath sein muss.

Auf der Jagd nach dem Mörder geraten die Single-Frauen Sieland und Gorniak in völlig verschiedene Welten: Der verklemmte Patrick lebt in einem heruntergekommenen Haus am Stadtrand und pflegt seine todkranke Mutter, Andreas ist ein smarter Narzisst mit herrschaftlicher Villa und schnellen Autos. Beide sind einsam und suchen Nähe, aber auf unterschiedliche Art.

Emotional erzählter "Tatort" mit viel Tiefgang

Für Sieland, verlassen von Freund Ole und ungewollt schwanger, endet der Abend mit Festnahme. Die alleinerziehende Gorniak indes erliegt dem Charme des Verdächtigen. Der fackelt nicht lange und schenkt ihr Familienschmuck nach der ersten Nacht. Das Liebesspiel im Pool am Abend darauf wird zum Showdown des emotional und mit viel Tiefgang erzählten Krimis, in dem viel Blut fließt.

Mit dem Fall „Wer jetzt allein ist“ aus Dresden feierte Regisseurin Theresa von Eltz ihr „Tatort“-Debüt.

Foto: imago stock&people / imago/Sven Simon

Das Drehbuch habe sie nachdenklich gestimmt und betroffen gemacht, sagt Regisseurin Theresa von Eltz ("Der Kriminalist") über ihr "Tatort"-Debüt. Online-Dating zeuge von Vereinsamung und Isolierung, viele Menschen sehnten sich nach Nähe und seien zugleich hilflos. So verzweifelt Patrick, als das Auto streikt und er seine Mutter nicht retten kann. "Das Geld für die Reparatur habe ich "Birdy" gegeben", gesteht er Sieland im Verhör.

Für den erfahrenen "Tatort"-Autor Erol Yesilkaya lag der Reiz des Themas Online-Dating darin, "sich zu einem potenziellen Mörder hingezogen zu fühlen". Sichtbar wehrt sich Gorniak gegen die Gefühle, ringt mit privaten Sehnsüchten und beruflichen Prinzipien, um sich letztlich doch hinzugeben – und brutal aufzuwachen.

Schnabel hütet den Sohn seiner Ermittlerin

Auch Schnabel macht einen Ausflug in ungewohnte Gefilde: Er "hütet" Gorniaks halbwüchsigen Sohn Aaron und "knackt" ihn mit männlicher Strenge und Humor. Das Ringen um Matheaufgaben und Schlagermusik zählt zu den lustigen Episoden des ansonsten sehr ernsten Films, der die Tragik mancher Existenz zeigt und in menschliche Abgründe leuchtet.

Für Alwara Höfels ist es wie angekündigt der letzte "Tatort" . Die in Berlin lebende Schauspielerin, die 2007 mit ihrem Kinodebüt in Til Schweigers "Keinohrhasen" bekannt wurde, teilte Ende Dezember mit, sie ziehe diese persönliche Konsequenz, bedauere aber, sich von ihren großartigen Kollegen verabschieden zu müssen.

Als Begründung gab sie an: "Unterschiedliche Auffassungen zum Arbeitsprozess und ein fehlender künstlerischer Konsens haben nach vielen Gesprächen diesbezüglich dazu geführt, dieses renommierte Format zu verlassen, da ich meine Verantwortung als Künstlerin ansonsten gefährdet sehe."

Die Gründe für ihren Abschied offenbart Ermittlerin Sieling allerdings erst ganz am Schluss des fordernden Falls.

(dpa/ba)

