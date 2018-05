GNTM: Das waren die Herausforderungen der Kandidatinnen

Die Finalistinnen von "Germany's Next Topmodel" waren zu Gast in unserer Redaktion. Dabei verrieten sie einiges über die Dreharbeiten.

GNTM: Die Finalistinnen zu Besuch in unserer Redaktion

Vier Kandidatinnen kämpfen im Finale von „Germany’s next Topmodel“ um den Titel. Mit uns sprachen sie über ihre größten Herausforderungen der Sendung.

Vier Kandidatinnen kämpfen im Finale von „Germany’s next Topmodel“ um den Titel. Mit uns sprachen sie über ihre größten Herausforderungen der Sendung.

GNTM: Die Finalistinnen zu Besuch in unserer Redaktion

GNTM: Die Finalistinnen zu Besuch in unserer Redaktion Vier Kandidatinnen kämpfen im Finale von „Germany’s next Topmodel“ um den Titel. Mit uns sprachen sie über ihre größten Herausforderungen der Sendung.

Berlin. Bis zum Finale von "Germany's Next Topmodel" am Donnerstag in Düsseldorf sind es nur noch wenige Tage. Zeit für die Finalistinnen einen kleinen Rückblick zu wagen: mit überraschenden Hintergründen zu den Dreharbeiten der Casting-Show von Heidi Klum.

Für die Models Julianna und Christiana war fast jedes Shooting eine Herausforderung, wie sie im Video-Interview beim Besuch in unserer Redaktion verraten haben. Dass die Anforderungen während der aktuellen Staffel konstant hoch waren, ist kein Zufall. Die Juroren haben nämlich ganz klare Vorstellungen davon, was eine GNTM-Finalistin können muss.

Sie haben es geschafft! Pia (v.l.), Julianna, Toni und Christina stehen im Finale von „Germany’s next Topmodel“ 2018. Wenige Tage vor der großen Entscheidung statteten sie unserer Redaktion einen Besuch ab. Foto: Reto Klar/M. Gambarini

Mitgebracht haben sie die Juroren der ProSieben-Show Thomas Hayo (l.) und Michael Michalsky. Foto: Reto Klar/M. Gambarini

Christina (22) ist eine der vier Finalistinnen. Foto: Reto Klar/M. Gambarini

Die 22-Jährige aus Dudenhofen überzeugt mit ihrem selbstbewussten Auftreten. Bei GNTM konnte sie den begehrten Venus-Job ergattern und stand für eine Modestrecke der Zeitschrift „Elle“ sowie für das Taschenlabel MCM vor der Kamera. Foto: Reto Klar/M. Gambarini

Finalistin Nummer 2: Julianna. Foto: Reto Klar/M. Gambarini



Die 20-jährige Sängerin aus Klein-Winternheim hat es mit drei Jobs und ohne einmal gewackelt zu haben in die Finalshow geschafft. Foto: Reto Klar/M. Gambarini

Ebenfalls in der Liveshow dabei: Pia. Foto: Reto Klar/M. Gambarini

Die 22-jährige Studentin hat bereits den Titel „Schöne Münchnerin“ inne und ergatterte in der ProSieben-Show einen Werbejob für Deichmann. Außerdem wurde sie von Popsänger Wincent Weiss für ein Musikvideo gecastet. Foto: Reto Klar/M. Gambarini

Finalistin Nummer 4: Toni. Foto: Reto Klar/M. Gambarini

Die 18-jährige Stuttgarterin ist mit vier Jobs das meistgebuchte Model der Staffel. Noch dazu durfte sie Heidi Klum auf den roten Teppich der amfAR-Gala in New York begleiten. Foto: Reto Klar/M. Gambarini



Wenn die angehenden Topmodels eines in den 15 Wochen GNTM gelernt haben, dann ist das Posieren. Foto: Reto Klar/M. Gambarini

Die vier haben in der Sendung 46 Kandidatinnen hinter sich gelassen. Schon deshalb haben sie allen Grund zur Freude. Foto: Reto Klar/M. Gambarini

Viel Zeit, um sich auf der Couch auszuruhen, bleibt ihnen allerdings nicht. Beim Finale am 24. Mai wollen sie schließlich in Bestform auflaufen. Foto: Reto Klar/M. Gambarini

"Ein Model muss ein Allround-Talent sein", sagte Juror Thomas Hayo. Vor den Kameras, auf dem Laufsteg und mittlerweile auch auf den sozialen Medien müsse ein Model sich gut präsentieren können, so Hayo.

Ob auch der Auftritt auf unserem improvisierten Catwalk eine Herausforderung für Julianna, Christiana, Pia und Toni war, sehen Sie in unserem Video (siehe oben). (ac)

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.