ESC: Das muss man über den Eurovision Song Contest wissen

Michael Schulte und Linda Zervakis werden zum Rap-Duo Michael Schulte kann nicht nur singen. Beim Botschaftsempfang in Lissabon zeigte die deutsche ESC-Hoffnung an der Seite von Tagesschau-Moderatorin Linda Zervakis auch Improvisationstalent.

Lissabon. Der Eurovision Song Contest (ESC) ist im Prinzip eine einfache Sache: Dutzende Interpreten aus ganz Europa (und darüber hinaus) singen für ihr Land um die Wette und am Ende küren die Zuschauer und die Jurys einen Sieger. Doch die Regularien und Feinheiten haben es in sich. Hier die wichtigsten Fragen zum Finalabend am 12. Mai:

Worum geht es eigentlich beim Eurovision Song Contest?

Es soll die beste Komposition Europas gefunden werden, es geht also prinzipiell um die Qualität eines Songs, nicht um den Auftritt selbst. So bekommt der Komponist den Preis, nicht der Intrepret – auch wenn der natürlich im Rampenlicht steht.

Initiiert wurde der europäische Musikwettbewerb 1956 von der Europäischen Rundfunkunion (englisch: EBU), einem Zusammenschluss meist öffentlich-rechtlicher Sender aus Europa. Man wollte eine europaweite Show schaffen, die gute Einschaltquoten bringt. Damals nahmen nur sieben Länder teil. Beim 63. ESC in Lissabon in diesem Jahr sind es 43 Nationen.

Er hatte es am 22. Februar geschafft und den deutschen ESC-Vorentscheid gewonnen: Michael Schulte tritt am 12. Mai in Portugals Hauptstadt Lissabon beim Finale des 63. Eurovision Song Contests an. Für ihn heißt es also am Samstag: Daumen drücken! Wir zeigen die letzten neun deutschen Teilnehmer des bunten Musikwettbewerbs. Foto: dpa Picture-Alliance / Annegret Hilse / SVEN SIMON / picture alliance / SvenSimon

Levina stand am 13. Mai 2017 auf der ESC-Bühne in Kiew (Ukraine). Sie belegte mit ihrem Song „Perfect Life“ leider nur den vorletzten Platz. Foto: Michael Campanella / Getty Images

Jamie-Lee vertrat Deutschland beim Eurovision Song Contest 2016 in Stockholm (Schweden). Mit ihrem Titel „Ghost“ holte sie 11 Punkte. Es reichte nur zum letzten Platz. Foto: Michael Campanella / Getty Images

Ann Sophie trat am 23. Mai 2015 mit ihrem Song „Black Smoke“ für Deutschland in Wien an. Punkte gab es keine. Sie belegte mit dem österreichischen Beitrag den letzten Platz von 27 Kandidaten. Foto: dpa Picture-Alliance / Julian Stratenschulte / picture alliance / dpa

Das Musikerinnentrio Elaiza aus Berlin vertrat Deutschland am 10. Mai 2014 in Kopenhagen (Dänemark). Die Band holte mit ihrem Song „Is It Right“ 39 Punkte und den 18. Platz. 26 Interpreten nahmen insgesamt teil. Foto: Ragnar Singsaas / Getty Images



Im Finale des ESC 2013 in Malmö (Schweden) schaffte es die Band Cascada auf Platz 21. Mit ihrem Beitrag „Glorious“ konnte die Sängerin Natalie Horler 18 Punkte ergattern. Foto: Ragnar Singsaas / Getty Images

Roman Lob ging am 26. Mai 2012 in Baku (Aserbaidschan) ins Rennen. Sein Lied „Standing Still“ fand durchaus großen Anklang. 110 Punkte brachten ihn auf Platz acht. Foto: dpa Picture-Alliance / Jörg Carstensen / picture alliance / dpa

Lena Meyer-Landruts „Taken by a Stranger“ schaffte es in Düsseldorf auf Platz zehn. Foto: Sean Gallup / Getty Images

Und mit „Satellite“ holte Lena 2010 in Oslo (Norwegen) den ersten Platz. Zuletzt hatte Deutschland 1982 den ESC-Sieg nach Hause gebracht. Die damals 17-jährige Nicole überzeugte mit „Ein bißchen Frieden“. Foto: Rolf Klatt / Getty Images

Alex Swings Oscar Sings! – das Musikduo, das aus dem deutschen Musikproduzenten Alex Christensen (Hintergrund) und dem US-amerikanischen Sänger Oscar Loya besteht – belegte beim Finale des 54. ESC in Moskau den 20. Platz unter 25 Teilnehmern. Foto: dpa Picture-Alliance / Ulrich Perrey / picture-alliance/ dpa



Unterstützt wurden sie von Burlesque – Künstlerin Dita van Teese. Foto: dpa Picture-Alliance / Ulrich Perrey / picture-alliance/ dpa

Die Band „No Angels“ mit ihren Mitgliedern Nadja Benaissa (l-r), Sandy Mölling, Jessica Wahls und Lucy Diakowska bei ihrem ESC-Auftritt 2008 in Belgrad (Serbien). Im Finale traten 25 Nationen an. Die vier schafften es auf den drittletzten Platz im Finale. Foto: dpa Picture-Alliance / Jörg Carstensen / picture-alliance/ dpa

Früher hieß der ESC oft "Schlager-Grand-Prix" – stimmt das noch?

Nein, die Schlager der Anfangsjahre wurden im Lauf der Zeit immer stärker durch Popsongs ersetzt. Heute hört man beim ESC vor allem internationalen Mainstream-Pop, doch es gibt auch immer wieder Ausnahmen von Heavy Metal über folkloristische Polka bis zu Rap.

Dürfen nur europäische Länder teilnehmen?

Nein, es dürfen alle Mitglieder der EBU (oder assoziierte Staaten) mitmachen, das sind vor allem Länder Nordafrikas und des Nahen Ostens. So ist Israel regelmäßig mit von der Partie und hat schon dreimal gewonnen. Marokko nahm nur 1980 teil.

Und warum ist Australien dabei?

"Down Under" wurde 2015 eingeladen, als der ESC 60 Jahre alt wurde, weil es in Australien eine recht große Fangemeinde gibt. Seitdem ist das Land fest dabei.

Warum gibt es zwei Halbfinale und ein Finale?

Mit dem Ende des Kalten Krieges ist die Zahl der europäischen Staaten und damit EBU-Mitglieder sprunghaft angestiegen – und damit auch die der ESC-Teilnehmer. Aber eine einzelne Show mit 43 Teilnehmern wäre viel zu lang und unübersichtlich. Also gibt es zwei Qualifikationsrunden.

Warum ist Deutschland eigentlich immer im Finale?

1996 schaffte Deutschland zum ersten und einzigen Mal nicht den Sprung zum ESC-Finale. Die Bundesrepublik ist aber der größte Geldgeber der EBU und ein sehr großer Fernsehmarkt, also wurde die "Big Four"-Regelung (heute: "Big Five") beschlossen: Die finanzstarken Länder Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien sind automatisch für das Finale qualifiziert, ebenso der Gastgeber. Alle anderen müssen in die Halbfinals.

Kann ich aus Deutschland bei den Halbfinals abstimmen?

Deutsche Fans konnten diesmal nur beim zweiten Halbfinale am 10. Mai abstimmen, zusammen mit den Fans in Frankreich, Italien und den 18 Halbfinalteilnehmern, von denen die besten zehn ins Finale kamen. Im ersten Halbfinale am 8. Mai waren Großbritannien, Spanien, Portugal und die 19 Halbfinalteilnehmer stimmberechtigt, von denen ebenfalls die Top 10 das Finale erreichten.

Und wie läuft die Abstimmung im Finale?

Alle Teilnehmer-Länder dürfen im Finale ihre Punkte vergeben, auch diejenigen, die bereits in den Halbfinals ausgeschieden sind. Seit 2016 ist das Prozedere aber etwas komplizierter: Nach dem Auftritt der 26 Kandidaten können die Zuschauer per Telefon, SMS und App ihre Stimme abgeben. Zuvor haben bereits nationale Fachjurys aus Sängern und Komponisten ihre Stimme abgegeben.

Verkündet werden dann zunächst die Jury-Wertungen – dabei bekommt jedes Land Punkte, das in der Jurywertung in den Top 10 landet. Das beste Land bekommt zwölf, das zweitbeste zehn, das drittbeste acht Punkte, dann geht es einzelpunkteweise runter bis eins. Nach den Jurys werden dann die Publikumspunkte vergeben, nach dem gleichen Prinzip. Gewinner ist das Land mit den meisten Punkten.

Kann es dieses Jahr Überraschungen geben?

Das Gewinnerfeld ist bunt gemischt, den Sieger kann man nur schwer voraussagen – eine Überraschung ist eigentlich immer möglich. Immerhin stehen diesmal wieder einige Nationen im Finale, die noch nie zuvor gewonnen haben, die bei den Buchmachern aber hoch im Kurs stehen, zum Beispiel Zypern, Litauen und Tschechien.

Der Rekordgewinner Irland (sieben Siege) ist ebenso dabei wie Dreifachsieger Israel mit der Top-Favoritin Netta und dem Song "Toy". Deutschland, das 1982 mit Nicole ("Ein bißchen Frieden") und 2010 mit Lena ("Satellite") gewann, hofft diesmal auf einen Platz wenigstens im Mittelfeld, nachdem es in den vergangenen Jahren nur für hintere Ränge gereicht hat. (dpa)

