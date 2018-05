Kylie Minogue wünscht Australien beim ESC: "Go Aussies!"

Die deutschen Kandidaten für den Vorentscheid zum Eurovision Song Contest 2018 sind in Berlin vorgestellt worden. Bei den sechs Bewerbern ist musikalisch so ziemlich alles vertreten - von Pop- und...

Die deutschen Kandidaten für den Vorentscheid zum Eurovision Song Contest 2018 sind in Berlin vorgestellt worden. Bei den sechs Bewerbern ist musikalisch so ziemlich alles vertreten - von Pop- und...

ESC-Kandidaten 2018: Von Alpen-Pop bis Indie-Rock Die deutschen Kandidaten für den Vorentscheid zum Eurovision Song Contest 2018 sind in Berlin vorgestellt worden. Bei den sechs Bewerbern ist musikalisch so ziemlich alles vertreten - von Pop- und...

Berlin. Die australische Pop-Ikone Kylie Minogue findet die Teilnahme ihres Landes am Eurovision Song Contest irgendwie lustig. "Es ist so typisch für Australien, dass wir uns reingeschmuggelt haben", sagte die 49-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Natürlich liege das Land nicht in Europa. "Doch wenn wir einen Song mögen, dann tanzen wir eben." Sie gab zu, den Wettbewerb eigentlich nicht zu verfolgen, drücke aber dennoch die Daumen: "Go Aussies!"

Seit 2015 – der 60. Ausgabe des ESC – ist Australien dabei, auch wegen der erstaunlich vielen Eurovision-Fans dort. 2016 erreichte das Land sogar Platz zwei. Dieses Jahr versucht Jessica Mauboy mit "We Got Love" ihr Glück. (dpa)

Michael Schulte: Das ist die deutsche Hoffnung beim ESC 2018 Nach drei Jahren auf den untersten Plätzen will Deutschland beim ESC 2018 mit Michael Schulte mal wieder jubeln können. Wir zeigen, wie es der Lockenkopf nach Lissabon schaffte. Michael Schulte: Das ist die deutsche Hoffnung beim ESC 2018

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.