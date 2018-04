"Beginner gegen Gewinner": Show von Joko Winterscheidt dauert zu lang

Berlin. Mats Hummels hat Glück gehabt. Der Abwehrchef des FC Bayern war bei Pro Sieben schon fest eingeplant. Doch weil sein Verein am kommenden Dienstag im Champions League-Halbfinale gegen Real Madrid noch um den Finaleinzug kämpft, musste Hummels zu Hause bleiben. Trainer Jupp Heynckes legte sein Veto ein.

Der Nationalspieler trat bei "Beginner gegen Gewinner" am Samstagabend also nicht zum "Fifa"-Match an der Playstation gegen eSports-Weltmeister Kai Wollin an. Die zu erwartende Klatsche holte sich stattdessen Moderator Joko Winterscheidt ab. Und Hummels, immerhin kurz per FaceTime zugeschaltet, musste auch nicht viereinhalb Stunden im TV-Studio ausharren.