Erst mit Judith Holofernes nimmt "Sing meinen Song" Fahrt auf

Berlin. Was gibt es Schöneres als prominenten Musiker-Kollegen dabei zuzuhören, wie sie die eigenen Songs performen? Zu sehen, wie Judith Holofernes die Ukulele zupft und dem Text, aufgepeppt mit eigenen Gedanken, mal eben einen neuen Einschlag gibt. Sich zurückzulehnen und dem Sound von Rea Garveys rockig-röhriger Stimme – erstmals auf deutsch! – zu lauschen. Und dabei auf einem gemütlichen Sofa in Südafrika zu chillen.

So in etwa muss das Popstar-Paradies aussehen. Zumindest für Johannes Strate, den Frontmann von "Revolverheld". Denn alles, was er zum Auftakt der fünften Staffel von "Sing meinen Song" zu hören bekam, fand er wahlweise "geil", "genial", "crazy" oder "grandios". Und damit noch nicht genug: "Das ist ein Abend, den ich nicht vergessen werde", jubelte der 38-Jährige.

Es geht ganz einfach um Musik

Er und seine Band standen diesmal im Mittelpunkt. In einer Sendung, die – anders als Konkurrenzformate wie DSDS oder The Voice – keine Sieger und keine Verlierer kennt. Es geht um Musik, Small-Talk, ganz einfach Unterhaltung. Die Reduzierung auf das, was wichtig ist, die Musik, hat "Sing meinen Song" in der Vergangenheit so erfolgreich gemacht. An diesem Konzept hat VOX auch in Staffel fünf nichts geändert. Noch immer lümmeln sich Promis auf einem Sofa. Sie quatschen und covern ihre Titel gegenseitig.

Nur das Wichtigste – die Musik – ließ zum Auftakt lange auf sich warten. Nach 45 Sendeminuten hatten die Zuschauer gerade mal gesehen, wie Rea Garveys ("Ramon") den 2013er-Hit "Lass uns gehen" interpretierte. Dafür wissen wir nun, dass Revolverheld-Frontmann Strate seine Bachelor-Arbeit über die Eigenwahrnehmung von Popmusikern (Note: sehr gut) geschrieben, auch mal eine Solo-Platte gemacht hat und auch in seiner Freizeit regelmäßig mit seinen Band-Kollegen abhängt.

Die Musikshow „Sing meinen Song“ geht in die fünfte Staffel. Wir zeigen die Musiker, die 2018 für das Vox-Format ans Mikrofon gehen. Er ist der neue Gastgeber bei „Sing meinen Song“: Mark Forster, der 2017 noch selbst Gast war, beerbt „The BossHoss“ und heißt die anderen sechs Musiker 2018 in Südafrika willkommen. Wir stellen sie vor. Foto: MG RTL D / Robert Grischek

Das beliebte „Hit Monster“, wie er in der letzten Staffel liebevoll von seinen Kollegen genannt wurde, heißt mit bürgerlichem Namen Mark Ćwiertnia. 2015 gewann er mit dem Song „Bauch und Kopf“ den Bundesvision Song Contest für Rheinland-Pfalz und schafft es in die Top Ten der Charts. Im gleichen Jahr veröffentlicht er unter dem Projektnamen Eff mit DJ Felix Jaehn den Hit „Stimme“ und landet damit seinen ersten Nummer-eins-Hit. 2016 erscheint bereits sein drittes Studioalbum „Tape“. Die Auskopplung „Wir sind groß“ wird passend zur Fußball-Europameisterschaft in Frankreich zum neuen EM-Song und auch sein danach veröffentlichter Song „Chöre“ schießt in die Top 5 der Deutschland-Charts. Foto: MG RTL D / Robert Grischek

Rea Garvey: Der irische Singer-Songwriter war erfolgreicher Frontmann seiner Rock-Band „Reamonn“. Mit der Singleauskopplung „Supergirl“ landeten sie Anfang 2000 einen Volltreffer. Mit mehr als einer Viertelmillion Verkäufen ist es die erfolgreichste Single der Bandgeschichte. Ende 2010 löst sich die Band auf, Garvey startet 2011 eine Karriere als erfolgreicher Solokünstler. Foto: MG RTL D / Robert Grischek

Neben seiner Karriere als Frontmann und Solokünstler war Garvey in vier Staffeln Jurymitglied von „The Voice of Germany“ und engagierte sich darüber hinaus für soziale Projekte. Dazu zählten die eigens gegründete Stiftung „Saving an Angel“ sowie seine Arbeit als Botschafter des „Clearwater-Projects“. Für Letztere erhielt er 2015 einen Bambi in der Kategorie „Unsere Erde“. Foto: MG RTL D / Robert Grischek

Mary Roos: Die Schlagerikone kann auf 30 Alben und über 300 Singles zurückblicken. Ihren ersten Plattenvertrag erhielt sie 1958, 1970 folgte der großer Durchbruch: Ihre Single „Arizona Man“ wurde zum Verkaufsschlager und hielt sich 22 Wochen in den deutschen Charts. Zwei Jahre später trat sie für Deutschland beim Grand Prix Eurovision in Edinburgh an. Ihr Song „Nur die Liebe lässt uns leben“ erreichte Platz drei. Foto: MG RTL D / Robert Grischek



Roos erhielt sogar ihre eigene Show in der Pariser Music Hall „Olympia“. Ende der 1970er Jahre war sie als bisher einzige deutsche Sängerin Stargast in der legendären Muppets-Show auf BBC. Nach fast 50 Jahren im Showgeschäft ist sie weiterhin auf der Bühne zu Hause. Foto: MG RTL D / Robert Grischek

Judith Holofernes: Die gebürtige Berlinerin veröffentlichte 2003 mit ihrer Band „Wir sind Helden“ ihre erste Single „Guten Tag“. Das Lied wurde ein Radiohit und lief auf MTV. Das erste Album „Reklamation“ stieg auf Platz zwei der deutschen Albumcharts. Die Singleauskopplungen „Denkmal“ und „Nur ein Wort“ sind bis heute nicht mehr aus dem Radio wegzudenken. Nach weiteren Erfolgsalben und vielen Auszeichnungen kündigte die Bandeine Pause auf unbestimmte Zeit an. Foto: MG RTL D / Robert Grischek

Seitdem hat Holofernes zwei Soloalben – „Ein leichtes Schwert“ und „Ich bin das Chaos“ rausgebracht. Und wer es nicht wusste: 2017 erschien ihr erstes Tiergedichtsbuch mit dem Titel „Du bellst vor dem falschen Baum“. Foto: MG RTL D / Robert Grischek

Johannes Strate: Der Bremer hat es von der Schülerband auf die große Bühne geschafft. Der Frontmann der 2002 gegründeten Band „Revolverheld“ ist mit den Singleauskopplungen wie „Spinner“, „Halt Dich an mir fest“ oder „Lass uns gehen“ aus der Musikwelt nicht mehr wegzudenken. Foto: MG RTL D / Robert Grischek

Das 2013er Studioalbum „Immer in Bewegung“ entwickelte sich zum erfolgreichsten Album. Neben der steilen Band-Karriere startete der Frontsänger und Familienvater 2011 mit „Die Zeichen stehen Sturm“ auch eine Solokarriere. Foto: MG RTL D / Robert Grischek



Leslie Clio: Ihr erstes Album „Gladys“ erschien im Februar 2013, die erste Singleauskopplung „Told you so“ war direkt ein Volltreffer und markierte den Beginn ihrer Karriere. Der zweite Track „I Couldn’t Care Less“ war über 26 Wochen in den deutschen Charts vertreten. Der melodische Song wurde Soundtrack des Films „Der Schlussmacher“ – produziert von Mathias Schweighöfer. Foto: MG RTL D / Robert Grischek

2015 saß sie neben Mark Forster und Johannes Strate in der deutschen Jury für den „Eurovision Song Contest 2015“ in Wien. Sie hat bereits ihr drittes Album veröffentlicht. Foto: MG RTL D / Robert Grischek

Marian Gold: Mit „Big in Japan“, „Forever Young“ oder „Sounds Like a Melody“ erschuf der „Sing meinen Song“-Teilnehmer mit Bernhard Lloyd und Frank Mertens globale Evergreens. Foto: MG RTL D / Robert Grischek

Bei dem Trio handelt es sich um die Erfolgsband „Alphaville“, die bereits seit 1983 unter diesem Namen existiert. Im April 2017 veröffentlichte die Band ihr zehntes Studioalbum „Strange Attractor“. Foto: MG RTL D / Robert Grischek

V.l.n.r.: Marian Gold, Mary Roos, Rea Garvey, Judith Holofernes, Mark Forster, Johannes Strate und Leslie Clio. Foto: MG RTL D / Markus Hertrich

Mark Forster führt durch die Sendung, sonst gibt's wenig Neues

Erst mit dem Auftritt von Judith Holofernes, Sängerin und Gitarristin von "Wir sind Helden", nahm die Sendung an Fahrt auf. Endlich folgte Song auf Song. Wo andere Formate vom Wettkampf leben, muss "Sing meinen Song" seine musikalischen Stärken ausspielen. Zumindest das hat – vom zähem Anfang abgesehen – gut geklappt.

Durch die aktuelle Staffel führt Mark Forster (34), der die Gastgeberrolle so souverän ausfüllte wie seine Vorgänger The BossHoss und Xavier Naidoo. Forster griff auch selber zum Mikro. Sonst gab es wenig Neues: Zu Beginn gibt's jetzt immer ein Selfie und die altbekannte Ukulele aus der letzten Staffel wurde als Belohnung für den "Song des Abends" ausgetauscht gegen eine Konfetti-Kanone.

"Sing meinen Song": Der Moment, als die Stars (fast) weinen mussten "Sing meinen Song": So emotional ging es tatsächlich bei den Dreharbeiten zu. Reporterin Johanna Rüdiger hat mit Mark Forster, Judith Holofernes und Johannes Strate gesprochen. "Sing meinen Song": Der Moment, als die Stars (fast) weinen mussten

Ein Song berührt alle

Die Auszeichnung hat sich natürlich Judith Holofernes gesichert, die den Kuschel-Song "Ich lass das Licht für dich an" neu interpretierte. "Ich hab' alle Sachen reingeschrieben, die ich aus Liebe tun würde, da ist viel von meinem eigenen Herz drin", sagte sie." Die anderen Teilnehmer, Mary Roos, Marian Gold, Leslie Clio und Rea Garvey waren genauso begeistert wie Revolverheld-Sänger Johannes Strate. "Ich finde die Version grandios", schmachtete der nur noch. Er fühle sich geehrt, ja berührt. Zumindest für Johannes Strate gibt es wohl wirklich nichts Schöneres.

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.