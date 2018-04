"Let's Dance" – Wie Iris Mareike Steen abgewatscht wurde

Berlin. Was war das für ein Wetter gewesen. Mit bis zu 28 Grad und Sonnenschein satt rief der Abend eher nach Grillwiese. Dabei stand bei "Let's Dance" das Jahrzehnt der 2000ner auf der Tanzkarte. Und gefühlt haben alle Promis bei Let's Dance in den 00er-Jahren einen Meilenstein ihrer Karriere erlebt oder den Durchbruch im Fernsehen oder auf der Leinwand gehabt.

Charlotte Würdig, damals noch Engelhardt und als Wetterfee, Jimi Blue als kleiner Rebell in der Filmreihe "Die wilden Kerle" und Thomas Herrmanns eröffnete ein Quatsch-Comedy-Club-Theater.

Aber wer ist selbst zur Null geworden? Wen hat Joachim Llambi alles zusammengefaltet? Und wer hat es nicht in das nächste Jahrhundert geschafft? Die Highlights gibt es im Überblick.

Emotionaler Moment

Den wohl emotionalsten Moment der Show hatte Barbara Meier. In der letzten Woche nahm das Model nicht an der Show teil, weil zuvor ihre Großmutter gestorben war. Noch tiefberührt erzählte die hübsche Rothaarige von ihrer harten Woche, dem Training und diesem einen Moment, als sie von den Sonnenstrahlen gewärmt und an ihre Oma erinnert wird. Das gab ihr Kraft, erzählt sie. Passend zu "Daylight" von den No Angels tanzte dann eine leicht nervöse Barbara einen dennoch solide Cha-Cha-Cha.

Die RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ geht in die 11. Runde. In der ersten Folge wurde entscheiden, wer die kommende Wochen mit wem tanzt. Foto: Lukas Schulze / Getty Images

Neu dabei waren nicht nur zahlreiche Promis, sondern auch Victoria Swarovski als neue Moderatorin neben Daniel Hartwich. Sie kam für Sylvie Meis. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Während der Show tanzte noch (fast) jeder mit jedem, so wie hier Youtuber Heiko Lochmann und die Profitänzerin Marta Arndt oder .. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

... sein Zwillingsbruder Roman Lochmann und die Profitänzerin Kathrin Menzinger. Am Ende standen dann die Paarungen fest. Die Lochis bekamen jedenfalls andere Profis an die Seite gestellt. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Bekannte Gesichter gab es bei der Jury. Motsi Mabuse nahm wieder zwischen ihren beiden Jury-Kollegen Platz. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa



Jorge Gonzalez (l), Joachim Llambi und Motsi Mabuse bewerten die Tänzer wie schon in den vergangenen Staffeln. Foto: Lukas Schulze / Getty Images

Manche konnten sich besonders freuen. Unternehmerin Judith Williams (M) und Profitänzer Erich Klann bekamen die höchste Punktzahl. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Nicht ganz so viele Punkte – jedenfalls in den sozialen Netzwerken – gab es für Neu-Moderatorin Victoria Swarovski. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Sie stotterte und haspelte sich durch die Folge. Foto: Lukas Schulze / Getty Images

Dann doch lieber den Tänzern zuschauen. Auch Vorjahressieger Gil Ofarim durfte nochmal ran. Mit Ekaterina Leonova zeigte er mal wieder, warum er die letzte Staffel gewonnen hat. Foto: Lukas Schulze / Getty Images



Gewinnen wollen dieses Mal auch Model Barbara Meier und Profitänzer Massimo Sinato. Eines der letzten Models, das Sinato bei der Show im Arm hielt, ist inzwischen seine Frau. Aber das ist eine andere Geschichte. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Ekaterina Leonova jedenfalls tanzt in der aktuellen Staffel mit Ingolf Lück. Foto: Lukas Schulze / Getty Images

Bleibt zu hoffen, dass in der aktuellen Staffel ab und zu ein bisschen mehr rausspringt, als 12 Punkte von der Jury. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Romantischster Tanz

Der einstige "Wilde Kerl" offenbart nach und nach seine sanfte Seite. Was war das für ein sagenhafter Auftritt von Jimi Blue Ochsenknecht. Anmutig und unglaublich leidenschaftlich tanzte der 1,92-Meter-große Mann mit Renata Lusin eine wunderschöne Rumba.

Sah man die beiden erst nur schemenhaft hinter einem aufgestellten Fenster tanzen, zeigten sie in der Folge, wie leidenschaftlich beide zusammen über das Parkett schweben können und wie leichtfüßig der ehemalige wilde Fußballkerl doch sein kann.

Sportlichster Auftritt

Da weiß aber jemand, wie man es der Jungend zeigt. Thomas Herrmanns, mit 55 Jahren einer der älteren in der Promi-Tanzgruppe, hat in dieser Show mal alles aus sich rausgeschüttelt. Zu "Shake It" legte er mit Regina Luca einen Jive auf die Tanzfläche, den sogar Jurymitglied Motsi Mabuse wortwörtlich vom Stuhl riss. Da macht zuschauen einfach nur Spaß.

Das Parkett ist frisch gebohnert, das Studio auf Hochglanz gebracht. Die RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ geht in die elfte Staffel. Diese 14 Prominenten schwingen das Tanzbein. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi

Die Schauspielerin Julia Dietze stand für eine Vielzahl von Kinofilmen vor der Kamera: „Fickende Fische”, „Was nützt die Liebe in Gedanken“, „Soloalbum‘‘, „Oktoberfest‘‘, „Fack ju Göhte 3“. Der internationale Durchbruch gelang ihr mit „Iron Sky“. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi

Sie war der Schwarm einer ganzen Generation: Bettina – auch genannt Tina – Ruland wurde als Friseurin „Uschi“ im Kultfilm „Manta Manta“ an der Seite von Til Schweiger berühmt. 1988 und 1990 zog sie sich für den „Playboy“ aus. Ruland spielte in Filmen wie „Harte Jungs“ und in Serien wie „Das Traumschiff“, „Wilsberg“ oder „Nicht von schlechten Eltern“. Mit der Moderatorin Tanja Bülter und Model Natascha Ochsenknecht betreibt sie den YouTube-Kanal „Berlin Blonds“, auf welchem die drei Frauen Tipps zu allen Lebenslagen geben. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi

Judith Williams ist ausgebildete Opernsängerin, Unternehmerin und Investorin in der erfolgreichen Vox-Sendung „Die Höhle der Löwen“. Williams bekundete bereits mehrfach ihr Interesse am Tanz – unter anderem mit ihrem Wissen über Ballett oder einer Tanzeinlage inklusive Spagat. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi

Auch die YouTube-Zwillinge Roman (l.) und Heiko Lochmann sind mit dabei. Die beiden sind auch als „Die Lochis“ bekannt. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi



Roman Lochmann (Foto) und sein Zwillingsbruder Heiko starteten 2011 mit ihrem YouTube-Kanal „Die Lochis“ durch. Auch als Sänger sind die 18-Jährigen erfolgreich unterwegs. Ihr Debütalbum „#zwilling“ stieg von Null auf Platz Eins der deutschen Charts ein, die Konzerte sind ausverkauft – und die Tennies lieben sie. 2015 brachten die Jungs sogar einen eigenen Kinofilm raus. In „Bruder vor Luder“ spielten sie die Hauptrolle und führten mit Regie. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi

Der dazugehörige Zwilling: Heiko Lochmann. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi

Bela Klentze hat seine Karriere schon im Kindesalter begonnen. Mit elf spielte er in der Tatortfolge „Kleine Diebe“ und in „Nirgendwo in Afrika“ von Caroline Link mit. 2008 bis 2009 machte er in der Telenovela „Wege zum Glück“ mit, später in der Daily-Soap „Unter Uns“ und seit Dezember 2016 in „Alles was zählt“. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi

Iris Mareike Steen spielt in der RTL-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ die Medizinstudentin „Lilly Seefeld“. Die Schauspielerin ist seit Oktober 2017 verheiratet und lebt in Berlin. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi

Ein TV-Urgestein: Ingolf Lück ist seit Jahrzehnten nicht mehr aus dem Fernsehen wegzudenken. Er moderierte ab 1985 die legendäre Musikshow „Formel Eins“. Sein Durchbruch gelang ihm aber mit der „Wochenshow“ auf Sat.1. Lücks Leidenschaft ist das Theater. Mit seinen Solostücken „Caveman“, „One Way Man“ und „Lück im Glück“ feierte er große Erfolge. Ausgezeichnet wurde er bereits mit dem Deutschen Comedypreis und dem Verdienstorden des Landes NRW. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi



Eduardo Andrés Lopez – besser bekannt als Chakall – ist ein argentinischer Koch, Kochbuchautor, Restaurantbesitzer und Weltenbummler. Bekanntheit in Deutschland erlangte er mit seinem Buch „Chakall kocht“, das 2010 den „Gourmand World Cookbook Award“ in der Kategorie „Bestes Kochbuch eines TV-Kochs“ gewann. Seine Kochsendung „Beef Buddies“ (ZDF neo) war 2014 für den Grimme-Preis nominiert. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi

Barbara Meier studierte Mathematik, als sie in einem Einkaufszentrum entdeckt und zur Teilnahme an der Show „Germany’s Next Topmodel“ eingeladen wurde. Die schüchterne Rothaarige gewann 2007 die zweite Staffel. Inzwischen verfolgt Meier ihre Schauspielkarriere und war in Serien wie „Notruf Hafenkante“ oder „Soko Stuttgart“ zu sehen. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi

In Bochum geborgen, in Nürnberg aufgewachsen – Thomas Hermanns gründete Anfang der 90er Jahre den „Quatsch Comedy Club“ und gilt als Vater der deutschen Stand-Up-Comedy-Szene. Hermanns half namhaften Comedians wie Michael Mittermeier, Cindy aus Marzahn (Ilka Bessin), Bülent Ceylan und Luke Mockridge zu Popularität. Im Oktober 2017 feierte seine Revue-Show „Boybands Forever“ Premiere im Deutschen Theater in München. Ab Januar 2018 folgt eine Deutschlandtour durch 29 Städte. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi

Sie hat Erfahrung mit Reality-TV-Shows: Jessica Paszka buhlte 2014 bei „Der Bachelor“ um die Gunst von Christian Tews. Danach tummelte sie sich bei „Das perfekte Promi-Dinner“, „mieten, kaufen, wohnen“, und „Promi Big Brother“. 2017 suchte sie dann als „Bachelorette“ die große Liebe. Für Aufsehen sorgte Paszka mit Beauty-OPs, eine Kamera begleitete sie zur „Brazilian Butt Lift“-OP. 2018 kommt die 27-Jährige mit einer Serie ins Fernsehen. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi

Jimi Blue Ochsenknecht war in der Filmreihe „Die Wilden Kerle“ früh auf der Leinwand zu sehen. Heute ist ihm die Musik besonders wichtig: „Ich mache Musik seit ich denken kann. Performen, Produzieren – da freue ich mich auf diese Herausforderung.“ Er stand bereits mit seiner Mutter Natascha und seinem Vater Uwe Ochsenknecht vor der Kamera. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi



„Es wird definitiv eine neue sportliche Herausforderung für mich, aber dafür bin ich ja immer zu haben“, kündigt Moderatorin Charlotte Würdig an. Die 39-Jährige gebürtige Norwegerin heiratete 2012 den Rapper Sido. Sie begann ihre TV-Karriere als Wetterfee bei der Nachrichtensendung „Guten Abend RTL“. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi

In der Jury sitzen wieder Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi (v.l.). Foto: Robert Griesche / MG RTL D

Die Moderatoren in der elften Staffel sind Victoria Swarovski und Daniel Hartwich. Foto: MG RTL D / Nadine Dilly

Victoria Swarovski löst in der Show Sylvie Meis ab. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi

Der unheimlichste Auftritt

Was war denn mit ihm passiert? Roman "Lochi" Lochmann tanzte mit Partnerin Katja Kalugina zu Evanescence "Bring me to Life" einen sehr düsteren Paso Doble. Der aus dem Takt geratene Tanz mit der seltsamen Auswahl der Musik wirkte schon ein wenig irritierend. Doch da war noch etwas.

Es waren die Augen von Roman. Der 18-Jährige trug extra Kontaktlinsen, die ihm einen furchteinflößenden Blick verliehen und vom Auftritt gänzlich ablenkten. Die skurrile Lichtershow trug ihr Übriges dazu bei.

Absturz des Abends

In der vorigen Woche noch für ihren Auftritt gelobt, musste sich Iris Mareike Steen in dieser Woche einiges anhören – insbesondere von Joachim Llambi. Mit ihrem Tanz konnte der Juror nämlich nichts anfangen. "Meine gute Laune lass' ich mir von deinem Tanz aber nicht verderben", sagte er.

Er schob sogar noch ein "Entschuldige bitte" hinterher. Kein Wunder, dass er nur zwei Punkte vergab. Aber über Iris' Fransenkleid war er froh. "Wenigstens etwas, dass sich bei der Stampferei bewegte".

Der durchtrainierte Körper scheint schwerelos im leeren Raum zu schweben. Der chilenische Ballett-Tänzers Sebastian Vinet (Sololist der Compañía Ballet de Santiago) wurde von dem amerikanischen Fotografen-Ehepaar Deborah Ory und Ken Browar für ihr Fotoprojekt „NYC Dance Project" (www.nycdanceproject.com) aufgenommen. Wir zeigen weitere Tanz-Fotos. Foto: Deborah Ory, Ken Browar

Die Aufnahmen entstanden im Wohnzimmer des in Brooklyn lebenden Fotografen-Paares – vor einer schlichten aufgespannten Leinwand. Diese Aufnahme Foto zeigt Hee Seo, Tänzerin des American Ballet Theatre in New York. Foto: Deborah Ory, Ken Browar

Perfekte Körperbeherrschung, angespannt bis in die Zehenspitzen und fertig ist der perfekte Spagat im Stand. Für Ballerina Xin Ying der New Yorker Graham Dance Company kein Problem. Foto: Deborah Ory, Ken Browar

Und auch im Sprung ist der perfekte Spagat wunderschön anzuschauen – gezeigt von Xander Parish, Haupttänzer des Mariinski-Ballett. Foto: Deborah Ory, Ken Browar

Michael Jackson Jr. und Sean Carmon vom Alvin Ailey American Dance Theatre in New York. Foto: Deborah Ory, Ken Browar



Gillian Murphy, Haupttänzerin des American Ballet Theatre. Foto: Deborah Ory, Ken Browar

Es sieht so leicht aus. Foto: Deborah Ory, Ken Browar

Sean Aaron Carmon tanzt hauptberuflich beim Alvin Ailey American Dance Theatre in New York. Foto: Deborah Ory, Ken Browar

Der russische Balletttänzer Daniil Simkin zählt mittlerweile zu den besten männlichen klassischen Tänzern weltweit. Er ist Haupttänzer des American Ballet Theatre, Teil des "NYC Dance Projects" und Freund des Fotografenpaares. Foto: Deborah Ory, Ken Browar

Kleber Rebello. Foto: Deborah Ory, Ken Browar



Misty Copeland. Foto: Deborah Ory, Ken Browar

Artem Ovcharenko, Haupttänzer des Bolshoi Ballet. Foto: Deborah Ory, Ken Browar

Lloyd Knight und Abdiel Cedric Jacobsen. Foto: Deborah Ory, Ken Browar

„Seit ich mich erinnern kann, bin ich vom Tanz fasziniert. Als Kind habe ich mir meine eigenen Choreographien zu Liedern von Madonna ausgedacht. Als ich fünf Jahre alt war, habe ich beim Musiktheater-Kurs meiner Schwester zugesehen und gebetet, mitzumachen zu können.“ Marcelo Gomes, Haupttänzer des American Ballet Theater. Foto: Deborah Ory, Ken Browar

James Whiteside, Haupttänzer des American Ballet Theatre. Foto: Deborah Ory, Ken Browar



PeiJu Chien-Pott, Haupttänzerin der Martha Graham Dance Company in New York. Foto: Deborah Ory, Ken Browar

Charlotte Landreau, Solistin der Martha Graham Dance Company aus New York über ihre Leidenschaft: „Wenn Du auf die Bühne gehst, gibst Du der Welt Deine Emotionen. Du kannst Deine innere Welt ausdrücken, eine Göttin werden, kannst sterben und töten, Dich wieder und wieder transformieren. Willst Du ein Tänzer werden, habe keine Angst Deine Seele dem Publikum preiszugeben.“ Foto: Deborah Ory, Ken Browar

Lloyd Knight. Foto: Deborah Ory, Ken Browar

Julian McKay. Foto: Deborah Ory, Ken Browar

Auch die Zwillingsschwestern Jenelle und Samantha Figgins sind Teil des NYC Dance Projects. Foto: Deborah Ory, Ken Browar



Füße der Tänzerin Celine Cassone, Les Ballets Jazz de Montreal. Foto: Deborah Ory, Ken Browar

Die Tanz-Portraits sind nicht nur in Ausstellungen zu sehen, sondern wurden bereits in Magazinen wie Harper`s Bazaar und der Italian Vogue gezeigt. Außerdem sind mehr als 70 Aufnahmen in dem Coffee Table Book „The Art of Movement“ zusammengefasst, herausgegeben von Black Dog & Leventhal. Es ist unter folgendem link zu kaufen: www.nycdanceproject.com/book> Foto: Deborah Ory, Ken Browar

Der Juror, vor dem alle zittern

Auch wenn das Wetter noch so gut und Juror Joachim Llambi deshalb so unglaublich gute Laune hatte – wie er nicht müde wurde zu betonen – hat er seinem Ruf als unerbittlicher und beinahe unbarmherziger Juror alle Ehre gemacht. Gleich bei der ersten Beurteilung von GZSZ-Schauspielerin nahm er kein Blatt vor den Mund.

Und auch Judith Williams bekam ihr Fett weg. Llambi fragte sogar die Stimme aus dem Off, Patrick, ob dies wirklich der angekündigte Salsa war. Gesehen habe er jedenfalls keinen.

Übertroffen hat er sich dagegen beim Auftritt von Julia Dietze. "Das war so weit von den anderen weg", überschlug er sich im Jubelgesang und hielt am Ende sogar zwei Schilder hoch: 10 + 1. Gewertet wurden dennoch "nur" zehn Llambi-Punkte.

Überraschung des Abends

Am Ende des Abends hatte die Jury einmal 30 Punkte vergeben. Für Julia Dietzes und Massimo Sinatos Tango – absolut verdient. Verdient waren mit Sicherheit auch die zwölf Punkte, die Iris mit Christian und Roman "Lochi" mit Katja bekamen. Doch dank des Zuschauervotums konnten sich beide Teams in die nächste Woche zittern.

Gehen musste dagegen Model Barbara Meier, die sich sofort nach dem Aus an die Schulter von Tanzpartner Sergui presste, der sie tröstend in den Arm nahm.

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.