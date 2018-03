WDR hält an Intendant Tom Buhrow trotz mäßiger Bilanz fest

Berlin. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Insofern hatte der WDR-Rundfunkrat diesen Freitag gar keine andere Wahl, als den amtierenden Intendanten des Senders Tom Buhrow in seinem Amt zu bestätigen. Er bekamm 50 von 55 möglichen Stimmen. Eine Abwahl des Amtsinhabers ohne jede personelle Alternative hätte die größte ARD-Anstalt in eine Krise gestürzt.

Dennoch war das Vorgehen des Rundfunkrats nicht alternativlos. Er hätte beispielsweise den Intendantenposten öffentlich ausschreiben oder aber Gegenkandidaten ermutigen können, ihren Hut in den Ring zu werfen. Denn übertrieben erfolgreich war Buhrow in seinem Amt bisher nicht. Ganz im Gegenteil: Wenn er in seiner zweiten Amtszeit sich nicht gewaltig steigert, dürfte er als einer der eher schwächeren Intendanten in die Geschichte des WDR eingehen.