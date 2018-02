Der Mann, der Schindler war – Goldene Kamera für Liam Neeson

Hamburg. Das Jahr hat gut angefangen für Liam Neeson. Im Januar verlieh der irische Präsident Michael D. Higgins dem Schauspieler von der grünen Insel, der seit Jahren in den Vereinigten Staaten lebt, eine Auszeichnung und nannte ihn laut "Irish Times" einen "hervorragenden Auslands-Iren". Das stimmt in mehrerer Hinsicht. Mit 1,93 Metern Körpergröße ist der Mime nun wirklich nicht zu übersehen.

Und auch das Spektrum von Filmrollen, auf das der 65-Jährige zurückblicken kann, ist enorm. Die Jury der Goldenen Kamera lobt seine "enorme Präsenz vor der Kamera" und dass er gleichzeitig "der Inbegriff eines ,stillen Leinwandstars'" sei – und verleiht ihm den Preis für das "Lebenswerk international".

Beim Amateurboxen lernte er Schlagfertigkeit

Noch bevor Neeson im Alter von elf Jahren zum ersten Mal auf einer Bühne stand, begann er mit dem Boxen. Diese Schlagfertigkeit, die ihn später zum nordirischen Meister im Amateurboxen werden ließ, konnte er später noch gut gebrauchen. Nach seinem Studium – Physik und Informatik in Belfast – ging er ans Abbey Theatre nach Dublin, wo ihn Regisseur John Boorman in "Von Mäusen und Menschen" entdeckte. Er besetzte ihn als Sir Gawain im König-Artus-Film "Excalibur". Es folgten kleine TV- und Bühnenrollen. Neeson zog nach London und lebte dort mit Helen Mirren zusammen.

Zum 53. Mal wurde am Donnerstag die Goldene Kamera verliehen. Film- und Fernsehstars kamen zu der Gala in die Hamburger Messehallen. Unter den Gästen: Schauspieler Liam Neeson. Foto: Georg Wendt / dpa

Einer der Ersten auf dem roten Teppich war Steven Gätjen, der Moderator der Goldenen Kamera, die von der Funke Mediengruppe verliehen wurde. Foto: Georg Wendt / dpa

Uschi Glas und ihr Mann Dieter Hermann nahmen sich auch Zeit für die Fotografen. Foto: Christian Charisius / dpa

Gewohnt extravagant zeigte sich Conchita Wurst auf dem roten Teppich. Foto: MORRIS MAC MATZEN / REUTERS

Auch dieser Hollywood-Star war mit dabei: Schauspieler Ewan McGregor. Foto: Eventpress



Die Aufsichtsratsvorsitzenden der Funke Mediengruppe (Veranstalter der Goldenen Kamera): Julia Becker, Jochen Beckmann und Nora Marx (von links). Foto: Roland Magunia/Hamburger Abendblatt

Eine der Gewinnerinnen: Naomi Watts erhielt die Goldene Kamera als „Beste Schauspielerin International“. Foto: Georg Wendt / dpa

Edin Hasanovic war unter den Nominierten in der Kategorie „Bester deutscher Schauspieler". Foto: Christian Charisius / dpa

Dr. Georg Scheid, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Funke Mediengruppe, mit Frau Henrike Scheid und Gesellschafter Dr. Stephan Holthoff-Pförtner mit seinem Gatten Klaus M. Sälzer. Foto: Roland Magunia/Hamburger Abendblatt

Schauspieler Volker Bruch („Babylon Berlin“) bei seiner Ankunft. Foto: dpa Picture-Alliance / Georg Wendt / picture alliance / Georg Wendt/d



ARD-Moderator Alexander Bommes richtete auf dem roten Teppich noch mal seine Fliege. Foto: MORRIS MAC MATZEN / REUTERS

DJ Mousse T. kam mit einem breiten Grinsen in Hamburg an. Foto: MORRIS MAC MATZEN / REUTERS

Oliver Masucci spielte zuletzt in zwei deutschen Serien-Hits mit – „4 Blocks“ und „Dark“. Auch der Charakterkopf durfte sich über eine Nominierung in der Kategorie „Bester deutscher Schauspieler“ freuen. Foto: Christian Charisius / dpa

Der Geschäftsführer der Funke Mediengruppe, Michael Wüller, mit Ehefrau Martina. Foto: Roland Magunia/Hamburger Abendblatt

Marie-Luise Marjan bei ihrer Ankunft. Foto: Georg Wendt / dpa



Lambert Lensing-Wolff, Mitglied des Aufsichtsrats der Funke Mediengruppe, und seine Frau Johanna Lensing-Wolff. Foto: Roland Magunia/Hamburger Abendblatt

Auch Schauspielerin Friederike Kempter posierte am Donnerstagabend nach ihrer Ankunft für die Fotografen. Foto: MORRIS MAC MATZEN / REUTERS

TV-Star Jorge González (links) und TV-Koch Tim Mälzer alberten gemeinsam auf dem roten Teppich herum. Foto: Georg Wendt / dpa

Christian Eigen, Mitglied des Aufsichtsrats der Funke Mediengruppe.

Der Comedian Michael Mittermeier traf zusammen mit seiner Frau Gudrun bei der Veranstaltung ein. Foto: Christian Charisius / dpa



Die Geschwister Julia Becker, Nora Marx und Niklas Jakob Wilcke (v. li.). Alle drei sind Gesellschafter der Funke Mediengruppe. Julia Becker ist außerdem Aufsichtsratsvorsitzende. Foto: ANDREAS_WEMHEUER

Der schottische Schauspieler Ewan McGregor bekam die Goldene Kamera als „Bester Schauspieler International“. Foto: Christian Charisius / dpa

Sänger Thomas Anders und seine Frau Claudia Hess turtelten bei der Gala herum. Foto: MORRIS MAC MATZEN / REUTERS

Auch sie zählten zu den Gästen: Der Fernsehmoderator Jörg Wontorra mit seiner Freundin Susanne Bausch. Foto: Christian Charisius / dpa

Auch Olaf Scholz (SPD), Hamburgs Erster Bürgermeister, kam zu der glamourösen Veranstaltung in seiner Stadt. Foto: Georg Wendt / dpa



Freute sich auf den Abend: Kai Pflaume. Foto: Roland Magunia/Hamburger Abendblatt

Auch Schauspielerin Hannelore Hoger gehörte zu den Gästen. Foto: Christian Charisius / dpa

Zeigte sich im leuchtend roten Kleid: Sängerin Lena Meyer-Landrut. Foto: Georg Wendt / dpa

Die Schauspielerin Wolke Hegenbarth kam mit ihrem Freund Oliver. Foto: Christian Charisius / dpa

Mit von der Partie: TV-Star Verona Pooth. Foto: Georg Wendt / dpa



TV-Moderator Jan Hofer und Lebensgefährtin Phong Lan schritten zusammen über den roten Teppich. Foto: Georg Wendt / dpa

Schauspielerin und Moderatorin Palina Rojinski. Foto: MORRIS MAC MATZEN / REUTERS

Der Schauspieler Axel Milberg hielt die Laudatio für Naomi Watts. Foto: Christian Charisius / dpa

Komiker Olli Dittrich (links) neben Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz. Foto: Michael Rauhe

Die Tatort-Kommissare Sabine Postel und Klaus Jürgen Behrendt. Foto: Michael Rauhe



Posierte auch vor den Fotografen: Wayne Carpendale. Foto: Oliver Hardt / Getty Images

Der Schauspieler Andreas Schmidt-Schaller nahm für seine Tochter Petra Schmidt-Schaller ihre gewonnene Goldene Kamera in der Kategorie „Beste deutsche Schauspielerin“ entgegen. Foto: Christian Charisius / dpa

Der Schauspieler Louis Hofmann („Dark“) bedankte sich für die Goldene Kamera in der Kategorie „Nachwuchspreis“. Foto: Christian Charisius / dpa

Schauspielerin Christiane Hörbiger wurde mit der Goldenen Kamera für ihr "Lebenswerk" ausgezeichnet. Foto: Christian Charisius / dpa

Wichtig war für ihn der Kinofilm "Nell", nicht so sehr wegen der in der Titelrolle grandios aufspielenden Jodie Foster, sondern weil er bei den Dreharbeiten auch seine spätere Ehefrau Natasha Richardson traf.

Relativ spät wechselte er die Spur

Kurz danach gelang ihm der internationale Durchbruch, als er sich gegen die starke Konkurrenz von Mel Gibson, Kevin Costner und Warren Beatty durchsetzen konnte und die Hauptrolle in "Schindlers Liste" ergatterte. Der Film von Steven Spielberg wurde ein Welterfolg und brachte Neeson eine Oscar-Nominierung ein. Danach war er in historischen Stoffen wie "Rob Roy" oder "Michael Collins" zu sehen. Von dort führte ihn sein Weg direkt in die Zukunft. In "Star Wars: Episode 1 – Die dunkle Bedrohung" spielte er den Jedi Qui-Gon.

Relativ spät in seiner Karriere wechselte Neeson damit plötzlich die Spur und wurde zum Star in Action-Filmen, ging also den umgekehrten Weg wie Clint Eastwood, der als Action-Held begann und später zum Charakterdarsteller wurde. Erfolgreich war Action-Neeson beispielsweise in Martin Scorseses "Gangs Of New York" an der Seite von Leonardo DiCaprio und Daniel Day-Lewis. Ein Erfolg wurde auch der 2008 gedrehte Action-Film "96 Hours", der noch zwei Fortsetzungen nach sich zog. Schön für Neeson, das führte aber eben auch dazu, dass er sich, wie in seinem jüngsten Film "The Commuter", mit mehr als 60 Jahren immer noch vor den Kameras prügeln muss.

GOLDENE KAMERA 2018: Volker Bruch gewinnt als Bester deutscher Schauspieler GOLDENE KAMERA 2018: Volker Bruch gewinnt als Bester deutscher Schauspieler

Neeson tritt in der Öffentlichkeit oft sehr bescheiden auf

Privat musste Neeson einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen, als seine Frau 2009 nach einem Skiunfall starb. Ihre beiden Söhne sind mittlerweile erwachsen, der Älteste, Michael, arbeitet ebenfalls als Schauspieler.

Neeson tritt oft mit einer Bescheidenheit auf, die in der Branche nicht gerade selbstverständlich ist. Und er kann großzügig sein. Als er bei der Berlinale den Film "Kinsey" über den US-Sexualforscher vorstellte, brach den Organisatoren der Interviews am Ende der Zeitplan zusammen. "Lass sie alle reinkommen", sagte Neeson und absolvierte, obwohl total erkältet, das Interview umgeben von etwa 30 Journalisten.

Mit großen Worten hat es Neeson manchmal nicht so. Mehrfach schon hat er sich mit unbedachten Äußerungen in die Bredouille gebracht, zuletzt, als er in einer irischen Talksendung den Skandal um Harvey Weinstein als "Hexenjagd" bezeichnete. Und auch Dankesreden sind nicht sein Ding. "Jeder sagt, du bist ein Schauspieler, das solltest du doch gut können. Es stimmt aber nicht."

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.