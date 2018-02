Die Gala der Goldenen Kamera 2018 war ein Abend voller Glanz

Do, 22.02.2018, 21.28 Uhr

Hamburg. Rhythmisches Klatschen im Publikum, Soul-Musik, die in die Beine ging: Erst wenige Minuten waren vergangen – schon geriet Moderator Steven Gätjen ins Tanzen und Schwärmen: "Was für eine Stimmung", sagte der Entertainer, der nach 2017 zum zweiten Mal bei der Verleihung der Goldenen Kamera durch die Sendung führte.

Große Emotionen wenige Minuten später bei der Vergabe der Trophäe der Funke Mediengruppe, zu der diese Zeitung gehört, als der Schauspieler Volker Bruch für "Babylon Berlin" die Goldene Kamera "Bester Schauspieler" entgegennahm. Bruch setzte sich gegen seine ebenfalls nominierten Kollegen Edin Hasanovic und Oliver Masucci durch.

In "Babylon Berlin" (eine Koproduktion von ARD und Sky) ist Bruch als Hauptkommissar Gereon Rath im Berlin der 20er zu sehen. "Überaus präsent, zugleich zurückhaltend in Mimik und Geste", das zeichnet ihn aus, so die Jury.

Zum 53. Mal wurde am Donnerstag die Goldene Kamera verliehen. Film- und Fernsehstars kamen zu der Gala in die Hamburger Messehallen. Unter den Gästen: Schauspieler Liam Neeson. Foto: Georg Wendt / dpa

Einer der Ersten auf dem roten Teppich war Steven Gätjen, der Moderator der Goldenen Kamera, die von der Funke Mediengruppe verliehen wurde. Foto: Georg Wendt / dpa

Uschi Glas und ihr Mann Dieter Hermann nahmen sich auch Zeit für die Fotografen. Foto: Christian Charisius / dpa

Gewohnt extravagant zeigte sich Conchita Wurst auf dem roten Teppich. Foto: MORRIS MAC MATZEN / REUTERS

Auch dieser Hollywood-Star war mit dabei: Schauspieler Ewan McGregor. Foto: Eventpress



Die Aufsichtsratsvorsitzenden der Funke Mediengruppe (Veranstalter der Goldenen Kamera): Julia Becker, Jochen Beckmann und Nora Marx (von links). Foto: Roland Magunia/Hamburger Abendblatt

Eine der Gewinnerinnen: Naomi Watts erhielt die Goldene Kamera als „Beste Schauspielerin International“. Foto: Georg Wendt / dpa

Edin Hasanovic war unter den Nominierten in der Kategorie „Bester deutscher Schauspieler". Foto: Christian Charisius / dpa

Dr. Georg Scheid, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Funke Mediengruppe, mit Frau Henrike Scheid und Gesellschafter Dr. Stephan Holthoff-Pförtner mit seinem Gatten Klaus M. Sälzer. Foto: Roland Magunia/Hamburger Abendblatt

Schauspieler Volker Bruch („Babylon Berlin“) bei seiner Ankunft. Foto: dpa Picture-Alliance / Georg Wendt / picture alliance / Georg Wendt/d



ARD-Moderator Alexander Bommes richtete auf dem roten Teppich noch mal seine Fliege. Foto: MORRIS MAC MATZEN / REUTERS

DJ Mousse T. kam mit einem breiten Grinsen in Hamburg an. Foto: MORRIS MAC MATZEN / REUTERS

Oliver Masucci spielte zuletzt in zwei deutschen Serien-Hits mit – „4 Blocks“ und „Dark“. Auch der Charakterkopf durfte sich über eine Nominierung in der Kategorie „Bester deutscher Schauspieler“ freuen. Foto: Christian Charisius / dpa

Der Geschäftsführer der Funke Mediengruppe, Michael Wüller, mit Ehefrau Martina. Foto: Roland Magunia/Hamburger Abendblatt

Marie-Luise Marjan bei ihrer Ankunft. Foto: Georg Wendt / dpa



Lambert Lensing-Wolff, Mitglied des Aufsichtsrats der Funke Mediengruppe, und seine Frau Johanna Lensing-Wolff. Foto: Roland Magunia/Hamburger Abendblatt

Auch Schauspielerin Friederike Kempter posierte am Donnerstagabend nach ihrer Ankunft für die Fotografen. Foto: MORRIS MAC MATZEN / REUTERS

TV-Star Jorge González (links) und TV-Koch Tim Mälzer alberten gemeinsam auf dem roten Teppich herum. Foto: Georg Wendt / dpa

Christian Eigen, Mitglied des Aufsichtsrats der Funke Mediengruppe.

Der Comedian Michael Mittermeier traf zusammen mit seiner Frau Gudrun bei der Veranstaltung ein. Foto: Christian Charisius / dpa



Die Geschwister Julia Becker, Nora Marx und Niklas Jakob Wilcke (v. li.). Alle drei sind Gesellschafter der Funke Mediengruppe. Julia Becker ist außerdem Aufsichtsratsvorsitzende. Foto: ANDREAS_WEMHEUER

Der schottische Schauspieler Ewan McGregor bekam die Goldene Kamera als „Bester Schauspieler International“. Foto: Christian Charisius / dpa

Sänger Thomas Anders und seine Frau Claudia Hess turtelten bei der Gala herum. Foto: MORRIS MAC MATZEN / REUTERS

Auch sie zählten zu den Gästen: Der Fernsehmoderator Jörg Wontorra mit seiner Freundin Susanne Bausch. Foto: Christian Charisius / dpa

Auch Olaf Scholz (SPD), Hamburgs Erster Bürgermeister, kam zu der glamourösen Veranstaltung in seiner Stadt. Foto: Georg Wendt / dpa



Freute sich auf den Abend: Kai Pflaume. Foto: Roland Magunia/Hamburger Abendblatt

Auch Schauspielerin Hannelore Hoger gehörte zu den Gästen. Foto: Christian Charisius / dpa

Zeigte sich im leuchtend roten Kleid: Sängerin Lena Meyer-Landrut. Foto: Georg Wendt / dpa

Die Schauspielerin Wolke Hegenbarth kam mit ihrem Freund Oliver. Foto: Christian Charisius / dpa

Mit von der Partie: TV-Star Verona Pooth. Foto: Georg Wendt / dpa



TV-Moderator Jan Hofer und Lebensgefährtin Phong Lan schritten zusammen über den roten Teppich. Foto: Georg Wendt / dpa

Schauspielerin und Moderatorin Palina Rojinski. Foto: MORRIS MAC MATZEN / REUTERS

Der Schauspieler Axel Milberg hielt die Laudatio für Naomi Watts. Foto: Christian Charisius / dpa

Komiker Olli Dittrich (links) neben Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz. Foto: Michael Rauhe

Die Tatort-Kommissare Sabine Postel und Klaus Jürgen Behrendt. Foto: Michael Rauhe



Posierte auch vor den Fotografen: Wayne Carpendale. Foto: Oliver Hardt / Getty Images

Der Schauspieler Andreas Schmidt-Schaller nahm für seine Tochter Petra Schmidt-Schaller ihre gewonnene Goldene Kamera in der Kategorie „Beste deutsche Schauspielerin“ entgegen. Foto: Christian Charisius / dpa

Der Schauspieler Louis Hofmann („Dark“) bedankte sich für die Goldene Kamera in der Kategorie „Nachwuchspreis“. Foto: Christian Charisius / dpa

Schauspielerin Christiane Hörbiger wurde mit der Goldenen Kamera für ihr "Lebenswerk" ausgezeichnet. Foto: Christian Charisius / dpa

Auch die #metoo-Debatte kommt zur Sprache

Vorweg hatten Senta Berger und Palina Rojinski die Laudatio auf den Ausnahme-Schauspieler gehalten, nicht ohne auf die #metoo-Debatte über sexuelle Belästigung und Missbrauch einzugehen, die zur Zeit die Schauspielerbranche beherrscht: Sie forderten das Ende der "Macho-Diktatoren", aber auch die Freiheit, dass am Set geflirtet werden dürfe. "Wir lassen nicht zu, dass unser Beruf weiter beschädigt wird", so Berger.

Wie sehr eine Unterhaltungsshow von guten Laudatoren abhängt, bewies Schauspieler Axel Milberg mit einer so erfrischenden wie bewegenden Rede über Naomi Watts, die neben Ewan McGregor die Goldene Kamera "Beste Schauspieler International" erhielt. "Sie geht auf den Schmerz zu", beschreibt Milberg ihre besondere schauspielerische Kraft.

Er schaffte es, mit sehr persönlichen Worten die Gefühle der britisch-australischen Schauspielerin zu beschreiben, die sich nach einer erfolglosen Zeit in Los Angeles erst wiederfinden musste. Während er über ihre Zerrissenheit sprach und sich in ihre Gedankenwelt hineinfühlte – "Soll ich leise sein, sexy, schüchtern oder smart" – zeigte der Hollywoodstar ein sympathisches Lächeln.

Watts: Ich muss nach Hause zu den Kindern

Milberg leitet zu ihrer Karriere mit dem berühmten Regisseur über: "Und dann plötzlich ein Treffen mit David Lynch", dem Regisseur von "Mulholland Drive" – ihr schauspielerischer Durchbruch. Dezent bedankte sich Watts, sagte, sie würde gerne bleiben, aber müsse nach Hause zu ihren Kindern.

Beste deutsche Schauspielerin wurde Petra Schmidt-Schaller für ihre Rollen in "Ich war eine glückliche Frau" und "Keine zweite Chance". Wegen eines grippalen Infekts konnte sie den Preis nicht persönlich entgegennehmen – deshalb kam ihr Vater Andreas Schmidt-Schaller auf die Bühne.

GOLDENE KAMERA 2018: Volker Bruch gewinnt als Bester deutscher Schauspieler GOLDENE KAMERA 2018: Volker Bruch gewinnt als Bester deutscher Schauspieler

Julia Becker äußert sich zur Meingungsfreiheit

Julia Becker, Aufsichtsratschefin der Funke Mediengruppe bei ihrer Rede am Donnerstagabend.

Foto: Christian Charisius / dpa

Konzentrierte Stille herrschte, als Julia Becker, die Aufsichtsratsvorsitzende der Funke Mediengruppe, das Wort ergriff und vom "schönsten Bild des Jahres sprach – über die Freilassung von Deniz Yücel. Eigentlich, so Becker, sollte er mit dem Sonderpreis der Goldenen Kamera ausgezeichnet werden. Als Zeichen für Solidarität und Pressefreiheit. Nach seiner Freilassung habe er darum gebeten, ihm diesen Preis nun nicht zu verleihen. Der "Kampf um Meinungsfreiheit" zähle zum höchsten Gut in der Medienlandschaft.

Internationales Flair verströmte der Hollywood-Schauspieler Ewan McGregor, genau wie Liam Neeson, der aber am roten Teppich Fans verprellte. Er war zu schnell verschwunden. Es war aber auch sehr kalt.

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.