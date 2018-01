"Ich bin ein Star, holt mich hier raus": Heiratsantrag im Dschungelcamp

Die größte Überraschung: Matthias Mangiapane (r.) bekommt einen Brief von seinem Lebenspartner Hubert mit einem Heiratsantrag, den Matthias mit Tränen in den Augen annimmt.

Berlin. Ansgar hatte genug vom Campieren im RTL-Dschungel und zog freiwillig aus . Tatjana dagegen wurde am Montagabend zwangsweise aussortiert. Aber sie darf sich trösten: Jeder der verbliebenen IBES-Kandidaten hätte seinen Abschied redlich verdient gehabt.

Die Erkenntnis des Abends

Nehmen wir Kattia . Die Ärmste wurde an Armen und Beinen auf dem Boden eines Geheges fixiert, und weil ihr Kollege Daniele sich bei der Jagd nach Sternen so dusselig anstellte, rieselten abwechselnd Spinnen, grüne Ameisen, Mehlwürmer und anderes pieksendes Getier auf sie herab. "Die Kattia leidet echt", meinte Camp-Insassin Sonja mitfühlend, was Kattia aber auch nicht viel half. Immerhin lieferte sie die Erkenntnis des Abends, die gewissermaßen als Titel über der gesamten Staffel von IBES stehen könnte: "Es tut so weh – sau weh!" Kattia Vides startete 2017 ihrE TV-Karriere in der Kuppelshow „Der Bachelor“. Foto: RTL / Tom Clark

Dort gab es heiße Flirts mit Junggeselle Sebastian Pannek, knappe Outfits und jede Menge Streitereien mit den Konkurrentinnen zu sehen. Das Herz des Bachelors konnte Kattia Vides nicht erobern, sie landete auf Platz vier. Foto: RTL

Seitdem versorgt die gebürtige Kolumbianerin ihre Fans mit sexy Fotos auf Instagram. Foto: RTL / Marie Schmidt

Über das Privatleben des brünetten TV-Sternchens weiß man das: Sie lebt in Kassel und ist geschieden. Ihr Ex-Mann starb wenige Monate nach der Trennung. Foto: RTL / Marie Schmidt

Tina hört Stimmen

Oder Tina , das Mauerblümchen im australischen Busch, das so gehofft hatte, rausgewählt zu werden. In Gedanken versunken hockte Tina am Lagerfeuer und vielleicht träumte sie von der ZDF-Hitparade, damals, als sie sich das Singen nicht verbieten ließ. Aber es waren keine Schlager, die sie vernahm, sondern beunruhigende Stimmen aus dem Dschungel, die an ihr Ohr drangen. "Ist doch nicht natürlich, dieses Schreien", wunderte sich Tina. "Was soll das denn sein?" Vielleicht war es ja Ansgar, der seine wiedergewonnene Freiheit feierte.

Im Dschungelcamp müssen die IBES-Kandidaten weitgehend auf Luxus verzichten. Zwei Gegenstände dürfen sie aber mit ins Camp nehmen. Daniele Negroni (22) entscheidet sich für Haarspray – und eine goldene Glitzer-Klobrille. Foto: RTL

Tina York (63) hat sich für kleinere Luxusartikel entschieden:Lipliner und Make-up-Puder dürfen auch im Dschungel nicht fehlen. Foto: RTL

Natascha Ochsenknecht (53) kann sich ein Dschungel-Leben ohne Lippenstift nicht vorstellen. Auch ihr Pareo darf nicht fehlen – für sie ein „Glückstuch“. Foto: RTL

Unverzichtbar sind für Tatjana Gsell (46) Kajalstift und Lipgloss. Unverzichtbar? „Vielleicht brauche ich es auch nicht, denn vielleicht ist es mir nach zwei Tagen auch egal, wie ich aussehe“, sagt sie. Foto: RTL

David Friedrich (28) will nicht ohne seine Glücksarmbänder ins Dschungelcamp. Eine Nackenrolle soll für erholsamen Schlaf sorgen. Foto: RTL



Manche mögen es lieber ungewöhnlich: Matthias Mangiapane (34) nimmt die Asche seiner verstorbenen Schwiegermutter mit ins Camp – in einem Kettenanhänger, versteht sich. Sein zweiter Artikel ist dagegen irgendwie langweilig: Make-up-Puder. Foto: RTL

Kattia Vides (29) nimmt Concealer und einen Make-up-Schwamm mit. Schließlich muss man den Concealer auch vernünftig verteilen können. Foto: RTL

Auch Jenny Frankhauser (25) setzt auf Concealer. Außerdem sind ihre Haare anspruchsvoll. Das Haarpflegespray kommt mit in den Dschungel. Foto: RTL

Giuliana Farfalla (21) will ebenfalls nicht auf Concealer verzichten. Damit sie ausgeschlafen in etwaige Dschungelprüfungen starten kann, hat sie auch ein Kissen im Gepäck. Foto: RTL

Sandra Steffl (47) legt offenbar viel Wert auf ihren Schönheitsschlaf. Sie hat eine Schlafmaske und ein Kissen dabei. Foto: RTL



Ansgar Brinkmann (48) mag es sportlich: Einer seiner Luxusgegenstände ist ein Longboard. Weil ihm sonst am Handgelenk etwas fehlen würde, nimmt er zudem seine Armbandkette mit. Foto: RTL

Sydney Youngblood (57) geht gut vorbereitet ins Dschungelcamp. Fächer und Feuchtigkeitstücher helfen ihm gegen die Hitze des Dschungels. Foto: MG RTL D

Neues von Kippen-Daniele

Im Dschungelcamp müssen nachts immer zwei Leute Wache halten. Warum, ist unklar. Vielleicht weil man sich sorgt, Bernd Höcke könnten dort einmarschieren, um das Abendland auch in Down under zu verteidigen, wer weiß. Nun hat Tina aber allein gewacht, weil sie bei ihrer ganzen Träumerei vergessen hatte, Matthias zu wecken. Oder so.

Die Kandidaten für das Dschungelcamp 2018 stehen in den Startlöchern. Dieses Mal mit dabei: Daniele Negroni. Bekannt wurde der 22-Jährige durch seine Teilnahme an der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ im Jahr 2012. Foto: Monika Fellner / Getty Images

Dort schaffte er es ins Finale, musste sich dann aber Mitstreiter Luca Hänni (r.) geschlagen geben. Foto: imago stock&people

Die Fans – sie nennen sich selbst Negromies – hielten ihm aber auch nach DSDS die Treue. Foto: imago stock&people

Mit seiner Musik schaffte er es mehrfach in die Charts, doch mittlerweile ist es ruhiger um ihn geworden. Er widmete sich vermehrt seinem Privatleben und zog sich für neue Songs ins Studio zurück. Foto: Andreas Rentz / Getty Images

Zuletzt sorgte er mit der Trennung von seiner Freundin Julia für Aufsehen. Vielleicht findet er ja im Dschungel eine neue Herzensdame. Foto: Thomas Lohnes / Getty Images for Constantin Film

Das jedenfalls brachte Daniele auf die Palme, er fürchtete den von RTL verordneten Zigarettenentzug als Strafe für die ganze Truppe: "Ich schwöre bei Gott, wenn die Zigaretten morgen wieder weg sind, dann raste ich hier aus!" Und so kam es natürlich auch. Danieles Kommentar: "Wir sind die Gearschten." Aber ehrlich.

Dschungelcamp: So wird man nicht zur TV-Nervensäge IBES: Dschungel-Star Julian F.M. Stoeckel erklärt Redakteurin Johanna Rüdiger, wie man Extrem-Situationen im RTL-Dschungelcamp übersteht. Diesmal: nicht nerven. Dschungelcamp: So wird man nicht zur TV-Nervensäge

Jenny hat voll die Angst

Oder auch Jenny. Sie kriegte den Moralischen, wegen ihrem Ex-Freund und dass die Beziehung kaputt ging und so. "Ich habe so Angst, dass es hochkommt. Das darf niemand sehen", vertraute sie sich Tina an. "Ich will auf keinen Fall hier zusammenbrechen. Was ich geheim hier jeden Abend durchmache." Ach Jenny, was glaubst du, was unsereins als Zuschauer so alles durchmacht...

Ein klarer Fall von Dschungel-Romantik

Dann gab es noch voll was auf die Tränendrüsen im australischen Buschregen. Matthias erhielt von seinem Lebenspartner, mit dem er seit elf Jahren liiert ist, einen Liebesbrief. Und Natascha konnte kaum glauben, was sie da vorlesen musste: "Möchtest du mich heiraten? Dein Stern Hubert." Klar dass Matthias wollte. Man lag sich in den Armen.

Dschungel-Camp: Das muss man über Matthias Mangiapane wissen IBES: Julian F.M. Stoeckel hat neun Tage im RTL–Dschungelcamp überlebt. In unserem Kandidatencheck bewertet er die Dschungelcamper. Diesmal: Matthias Mangiapane. Dschungel-Camp: Das muss man über Matthias Mangiapane wissen

Gut gebellt, Rudi

Auch Tatjana bekam ganz liebe Post: "Uns geht es gut. Wir denken jeden Tag an dich." Zu den Unterzeichnern gehörte auch ein gewisser Rudi. Rudi ist der Chihuahua von Tatjana. Wuff.

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.