Dschungelcamp 2018: Jenny Frankhauser vergeigt die Dschungelprüfung

Am zweiten Tag im Dschungel geraten Matthias Mangiapane und Jenny Frankhauser aneinander. Und bei den ersten Promis fließen Tränen.

Berlin. Irgendwann reicht's. Irgendwann kann auch ein Matthias Mangiapane nicht mehr. Aufgeschürfte Knie, ok. Verwischter Kader-Loth-Gedächtniskajal, meinetwegen. Auch der Biss einer Teppichpython kann diesen Mann nicht schocken. Aber wenn nach der dank Jennifer Frankhauser verkorksten Dschungelprüfung auch noch das Haargummi flöten geht, also dann… sucht er besser den Boden des australischen Buschs nach dem Accessoire ab.

Denn schon am Sonntag darf sich der Reality-TV-Star erneut beweisen. Wie kommt's? Haben sich seine "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"-Mitstreiter etwa so wenig daneben benommen, dass einzig dem 34-Jährigen die Unsympathien der Zuschauer sicher sind? Mal schauen, wir hätten da noch…

…das Hauptopfer des Tages

Sich in einem Schaumbad zu aalen, gar vor Genuss die Augen zu schließen, und das Ganze auch noch fotodokumentarisch in den Weiten des World Wide Web zu verbreiten, also dazu gehört eine Wanne voll Chuzpe. Zumindest im Fall von Daniela Katzenberger, deren kleine Schwester Jenny Frankhauser gerade um ihr gesellschaftliches Überleben im Dschungel ringt – oder auch nicht. "Jenny schiebt hier eine ruhige Kugel. Ihr ist es egal, ob wir gewinnen oder nicht", mosert Matthias Mangiapane, mit dem die 25-Jährige die Dschungelprüfung "Termi(e)ten, kaufen, wohnen" bestreiten muss.

Tag zwei im Dschungelcamp 2018 – und für Jenny Frankhauser und Matthias Mangiapane heißt es direkt: Dschungelprüfung. Foto: RTL

Schon der Name ihrer Prüfung – "Termi(e)ten, kaufen, wohnen" – verursacht bei Jenny Frankhauser offenbar leichtes Unwohlsein. Foto: RTL

Dr. Bob hilft Matthias Mangiapane, die Schutzbrille anzuziehen. Der geübte Dschungel-Fan weiß: Gleich kommt Kriechgetier zum Einsatz. Foto: RTL

Jenny darf als erste ran. Ihre ersten Worte: „Oh, fuck! Oh, mein Gott!“ Foto: RTL

Matthias Mangiapane sucht im dunklen Untergrund nach den Sternen. Foto: RTL



„Bin ich hier richtig?“, fragt sich Jenny beim Krabbeln durch die dunkle Höhle. Foto: RTL

Treue Begleiter der Schwester von Daniela Katzenberger: Kakerlaken und Mehlwürmer. Foto: RTL

Jennys Taktik: Augen geschlossen halten, Ohren zuhalten und alles mit stoischer Ruhe ertragen. Foto: RTL

Dementsprechend groß ist die Erleichterung bei beiden, als sie wieder ans Tageslicht gelassen werden. Foto: RTL

Sydney Youngblood drückt derweil im Dschungeltelefon auf die Tränendrüse. Der Grund: Die plötzliche Abreise ins Camp, bei der er sich nicht von seiner Frau verabschieden konnte. Foto: RTL



Auch Jenny Frankhauser zeigt sich im Dschungeltelefon niedergeschlagen. Die erste Dschungelprüfung hat sie aufgewühlt. Foto: RTL

Kattia Vides erzählt Sydney Youngblood von den Gründen ihres Umzugs von Kolumbien nach Deutschland. Foto: RTL

Die Erinnerungen an ihren verstorbenen Ex-Mann bringen Kattia zum Weinen. Foto: RTL

Auch Tatjana Gsell (re.) wird von ihren Gefühlen übermannt, als sie Kattia Vides von dem Mord an ihrem Ex-Mann erzählt. Foto: RTL

Wegen der verpatzten Dschungelprüfung platzt Matthias Mangiapane der Kragen. Foto: RTL



Gegenüber den anderen Campern macht Matthias seinem Frust Luft. Foto: RTL

Die Aufgabe als solche: öde, weil gefühlt 100 Mal gemacht. Sie liegt von Krabbeltier befallen in einem Loch ("Warum muss ich das Opfer sein?"), während er Sterne aka Verpflegungsgaranten ausfindig macht. Blöd nur, dass es die Sängerin am Ende nicht schafft, rechtzeitig aus der Höhle herauszukriechen – sie hatte sich verirrt. Fazit: "Ich bestätige hiermit, dass ich dumm bin." Zehn Sterne verloren, eine entscheidende Erkenntnis gewonnen.

…das Nebenopfer des Tages (beziehungsweise der vergangenen 17 Jahre)

Nein, das stärkste Make-up inklusive des sorgfältigsten Näschen-Aufhübschens kann die Spuren von 17 schweren Jahren nicht verstecken. Schauen wir uns nur Tatjana "die Puderquaste" Gsell an. Das selbsternannte Paradebeispiel eines Justizfehlers leidet noch heute unter ebendiesen Folgen, nicht zuletzt, weil die Medien "einfach nicht aufhören". Dabei sind die Täter, die mit ihrem Einbruch letztendlich zum Tod ihres Mannes führten, doch seit vier Jahren gefunden. Was für 1 Life! Wenigstens hat Natascha Ochsenknecht ihren wahren, ungeschminkten Charakter erkannt und Gsell zur neuen Teamchefin ernannt.

…den Trauerkloß des Tages

Eindeutig: Sydney Youngblood . Noch keine drei Tage im Dschungel, schon macht er den lokalen Wasserfällen Konkurrenz. Der Grund? Er habe wegen des überstürzten Aufbruchs ins Camp keine Zeit gefunden, sich von seiner Ehefrau zu verabschieden. Kein Wunder, dass sich der 57-Jährige "irgendwie schlecht und schwach" fühlt. Erstaunlich nur, dass Sydney (Sidni gesprochen) wegen der ganzen Sache mehr leidet als der junge Werther, schließlich "reden" er und seine Liebste "mit den Augen, und dann wissen wir, dass wir einander lieben". Außerdem wolle er mit ihr "sterben."

Im Dschungelcamp müssen die IBES-Kandidaten weitgehend auf Luxus verzichten. Zwei Gegenstände dürfen sie aber mit ins Camp nehmen. Daniele Negroni (22) entscheidet sich für Haarspray – und eine goldene Glitzer-Klobrille. Foto: RTL

Tina York (63) hat sich für kleinere Luxusartikel entschieden:Lipliner und Make-up-Puder dürfen auch im Dschungel nicht fehlen. Foto: RTL

Natascha Ochsenknecht (53) kann sich ein Dschungel-Leben ohne Lippenstift nicht vorstellen. Auch ihr Pareo darf nicht fehlen – für sie ein „Glückstuch“. Foto: RTL

Unverzichtbar sind für Tatjana Gsell (46) Kajalstift und Lipgloss. Unverzichtbar? „Vielleicht brauche ich es auch nicht, denn vielleicht ist es mir nach zwei Tagen auch egal, wie ich aussehe“, sagt sie. Foto: RTL

David Friedrich (28) will nicht ohne seine Glücksarmbänder ins Dschungelcamp. Eine Nackenrolle soll für erholsamen Schlaf sorgen. Foto: RTL



Manche mögen es lieber ungewöhnlich: Matthias Mangiapane (34) nimmt die Asche seiner verstorbenen Schwiegermutter mit ins Camp – in einem Kettenanhänger, versteht sich. Sein zweiter Artikel ist dagegen irgendwie langweilig: Make-up-Puder. Foto: RTL

Kattia Vides (29) nimmt Concealer und einen Make-up-Schwamm mit. Schließlich muss man den Concealer auch vernünftig verteilen können. Foto: RTL

Auch Jenny Frankhauser (25) setzt auf Concealer. Außerdem sind ihre Haare anspruchsvoll. Das Haarpflegespray kommt mit in den Dschungel. Foto: RTL

Giuliana Farfalla (21) will ebenfalls nicht auf Concealer verzichten. Damit sie ausgeschlafen in etwaige Dschungelprüfungen starten kann, hat sie auch ein Kissen im Gepäck. Foto: RTL

Sandra Steffl (47) legt offenbar viel Wert auf ihren Schönheitsschlaf. Sie hat eine Schlafmaske und ein Kissen dabei. Foto: RTL



Ansgar Brinkmann (48) mag es sportlich: Einer seiner Luxusgegenstände ist ein Longboard. Weil ihm sonst am Handgelenk etwas fehlen würde, nimmt er zudem seine Armbandkette mit. Foto: RTL

Sydney Youngblood (57) geht gut vorbereitet ins Dschungelcamp. Fächer und Feuchtigkeitstücher helfen ihm gegen die Hitze des Dschungels. Foto: MG RTL D

Auweia, mal schön halblang. Unser guter David wäre glücklich, wenn er solche Sorgen hätte! Wobei, halt, ne, er hat ja die "Schnauze voll von den Frauen". Er hat sich nämlich, wie er Tina York gesteht, von Bachelorette Jessica getrennt. Nur damit das klar ist, er hat sich getrennt, er.

…die Enttäuschung des Tages

Erst groß eine Geschichte ankündigen und dann auf einmal den Mund halten, na das haben wir gern. So geschehen bei Kattia Vides, die Heulsuse Sydney von ihrem schweren Start in Deutschland erzählt, damals, als sie 18 war. Erst die Sprache, dann die gescheiterte Beziehung, und dann stirbt auch noch ihr Ex-Mann. Aber: "Ich möchte nicht darüber sprechen." Ok, fein, liebe Kattia, verstehen wir, aber wieso dann das Thema überhaupt erst anfangen? Und wieso es mit einem dösigen Kalenderspruch ("Man muss mit einem Grinsen auf dem Gesicht durchs Leben laufen") beenden?

…den Held des Tages

"Zehn Sterne, zehn Sterne! Wir hätten zehn Sterne gehabt!" Für alle, die es noch nicht verstanden haben: Matthias "Mann mit der roten Hose" Mangiapane hätte zehn Sterne für die Truppe gesammelt (#dankeJenny). "Die lieben das doch, wenn eine Schwuppe da drin ist und leiden muss und heult", ist er sich sicher. Und was lieben die Zuschauer noch mehr? Wenn er, der fiese Möpp, über die Frankhauser herzieht, all ihre Fehler am Lagerfeuer ausbreitet. Der Dank? Für ihn geht's ab ins Spaßbad, oder auch: die nächste Prüfung. Vielleicht klappt es ja da mit dem Orgasmus, den er ob seiner eigenen Meisterleistung fast erfahren hätte.

Welche Strategie wird das Fotomodell Tatjana Gsell (46) anwenden, um die Dschungelkrone zu ergattern? „Vorbereiten kann man sich gar nicht. Man weiß nicht, was einen erwartet. Es kommt, wie es kommt. Beim Essen muss man den Kopf abschalten.“ Ab dem 19. Januar läuft die zwölfte Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ bei RTL. Wir zeigen alle Bewohner, die um die Dschungelkrone kämpfen. Foto: Arya Shirazi / MG RTL D

„Beim Hoden von was auch immer heißt es dann einfach: Runter damit! Ich will wirklich zeigen, dass ich es ernst meine und ziehe das Ding durch.“ Foto: Arya Shirazi / MG RTL D

Und auch Natascha Ochsenknecht (53) geht auf Sternesuche. Die Designerin gibt zu: „Ich kann gar nicht anders, als ich selbst zu sein.“ Und was erwartet sie von ihren Mitstreitern im Camp? „Tischmanieren sind mir sehr wichtig. Da es dort keine Tische gibt, muss man wohl alles akzeptieren, was kommt.“ Foto: Arya Shirazi / MG RTL D

„Natürlich würde ich dann mal einen Spruch ablassen. Wichtiger ist mir aber, dass sich alle mit Respekt behandeln. Da kann dann auch mal einer furzen und rülpsen, wenn er nett zu den anderen ist.“ Foto: Arya Shirazi / MG RTL D

Der Sänger und Ex-„DSDS“-Kandidat Daniele Negroni (22) frohlockt: „Ein Flirt ist auf jeden Fall nicht ausgeschlossen.“ Und vor welchen „Delikatessen“ hat er am meisten Respekt? Foto: Arya Shirazi / MG RTL D



„Das tausendjährige Ei, die Kotzfrucht und sämtliche Genitalien. Ich hoffe, dass ich bei lebenden Tieren ausschalten kann, dass die leben – einfach ganz schnell runterschlucken.“ Foto: Arya Shirazi / MG RTL D

Die Ex-„Germany’s Next Topmodel“-Kandidatin Giuliana Farfalla (21) macht folgende Ansage: „Ich will immer gewinnen und bin eine schlechte Verliererin.“ Als Transgender hat sie eine besondere Geschichte zu erzählen. Doch wie offen wird sie damit umgehen? Foto: Arya Shirazi / MG RTL D

„Auf meiner Stirn soll jetzt nicht stehen: ‚Hey, ich bin Transgender!‘ Ich will als ganz normale Frau leben. Deshalb ist mein Ziel natürlich, dass die Leute sehen, dass das völlig normal ist. Nicht, dass es krass oder besonders ist, sondern einfach ganz normal.“ Foto: Arya Shirazi / MG RTL D

Der „Bachelorette“-Gewinner und Musiker David Friedrich (28) gibt zu Protokoll: „Ich habe Respekt vor dem Gefühl, die Zeit nicht einordnen zu können.“ Aber ist er sich auch der Herausforderung bewusst, die der Dschungel für ihn bedeuten wird?“ Foto: Arya Shirazi / MG RTL D

„Ich wage den Schritt und stelle mich dem Abenteuer. Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass ich gestärkt aus dem Dschungel rausgehe und sagen kann, dass ich es durchgezogen und wirklich geschafft habe.“ Foto: Arya Shirazi / MG RTL D



Der deutsche Reality-Star Matthias Mangiapane (34) behauptet von sich: „Ich bin ein kleiner Häuptling!“ In „Das Sommerhaus der Stars“ war er ein bunter, lustiger Typ. Wen werden wir im Camp sehen? Foto: Arya Shirazi / MG RTL D

„Die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich das Camp wahrscheinlich aufmischen werde. Ich bin nun mal jemand, der laut, schrill und lustig ist und seine Meinung vertritt. Auf jeden Fall bin ich ein Macher-Typ und niemand, der sich ausgrenzt, ruhig ist und andere machen lässt.“ Foto: Arya Shirazi / MG RTL D

Auf die Frage, was die Schlagersängerin und Schwester von Daniela Katzenberger an dem Abenteuer Dschungelcamp reizt, antwortet Jenny Frankhauser (25): „Ich gehe in den Dschungel, weil ich abnehmen will.“ Foto: Arya Shirazi / MG RTL D

„Ich habe eine Schokoladen-Sucht und dort wird es mir nicht möglich sein, nachts zum Kühlschrank zu rennen. Das ist für mich wie ein aufregendes Diät-Camp. Außerdem bin ich jung und brauche das Geld.“ Foto: Arya Shirazi / MG RTL D

Sydney Youngbloods Ohrwurm-Hit „If Only I Could“ ging 1989 um die Welt. Was reizt den Soul-Sänger jetzt am Dschungel? „Ich bin inzwischen 57 Jahre alt, das wird eine große Herausforderung abseits der Musik. Ich freue mich darauf und brauche das.“ Foto: Arya Shirazi / MG RTL D



Die größte Herausforderung? „Ich will abnehmen und weniger rauchen. Das Camp wird wie eine Entziehungskur für mich. Es wird auch eine Herausforderung, mit elf anderen Leuten auf engstem Raum zusammenzuwohnen, das habe ich noch nie gemacht.“ Foto: Arya Shirazi / MG RTL D

Der ehemalige Fußballprofi Ansgar Brinkmann (48) sagt: „Alles was ich habe, habe ich immer der Mannschaft gegeben.“ Aber wie wird sich der „weiße Brasilianer“, der noch nie im Dschungel war, vorbereiten? Foto: Arya Shirazi / MG RTL D

„Nach 20 Jahren Profi-Fußball habe ich Erfahrungen mit Trainingslagern, in denen man diszipliniert sein muss. Das ähnelte dem Dschungel vielleicht ein bisschen, weshalb ich guten Mutes reingehe.“ Und was hat ein Skateboard wohl damit zu tun? Foto: Arya Shirazi / MG RTL D

Bei „Der Bachelor“ 2017 wurde Kattia Vides (29) Vierte und ist aktuell Single. Wird man die temperamentvolle Kolumbianerin, die großen Respekt vor ihren Mitcampern hat, im Dschungel flirten sehen? Foto: Arya Shirazi / MG RTL D

„Vielleicht. Wenn mir jemand ganz gut gefällt, man sich näher kommt und man versucht, den anderen Charakter näher kennenzulernen. Die Liebe ist einfach eine Überraschung. Wenn die Liebe meines Lebens da ist, warum nicht?“ Foto: Arya Shirazi / MG RTL D



Ob die Schauspielerin und Moderatorin Sandra Steffl (47) wirklich weiß, worauf sie sich eingelassen hat? Denn sie verrät: „Ich mag keine Spinnen, keine Ratten oder Viecher auf mir drauf. Auch Ameisen, die mich anpinkeln, sind keine schöne Vorstellung.“ Und was ist mit Kakerlaken? Foto: Arya Shirazi / MG RTL D

„Ich hasse Kakerlaken! Ich hatte schon viele Erlebnisse mit Kakerlaken in Hotels. Plötzlich saßen 20 Kakerlaken auf meinem Bett. Das fand ich ganz furchtbar und habe rumgeschrien, aber ich musste das trotzdem irgendwie meistern.“ Foto: Arya Shirazi / MG RTL D

Tina York (63) ist Schlagersängerin und Schwester von Mary Roos. Ob sie im Dschungel auch singen wird? „Ich werde mich nicht in irgendeine Rolle begeben. Wenn es sich ergibt und wir nett in einer Runde sitzen und singen, singe ich mit.“ Foto: Arya Shirazi / MG RTL D

„Ich will mich aber nicht nach vorne drängen. Der Typ bin ich nicht und war ich auch nie. Schon als junges Mädchen hatte ich zwar eine große Klappe, aber nie bösartig oder um mich darzustellen.“ Foto: Arya Shirazi / MG RTL D

Alle zwölf Dschungelkandidaten auf einen Blick (v.h.l.): Ansgar Brinkmann, Sandra Steffl, Kattia Vides, Natascha Ochsenknecht, Giuliana Farfalla, David Friedrich (v.l.): Matthias Mangiapane, Daniele Negroni, Tatjana Gsell, Jenny Frankhauser, Tina York, Sydney Youngblood. Foto: Arya Shirazi / MG RTL D



Und auch die zwölfte Staffel wird wieder von Daniel Hartwich und Sonja Zietlow moderiert. Die beiden berichten täglich live aus dem australischen Dschungel über das Zusammenleben der Camp-Bewohner – und werden sich den ein oder anderen bösen Spruch sicherlich nicht nehmen lassen. Foto: Stefan Gregorow / MG RTL D

Und abschließend: Die Verwunderung des Wochenendes

Gut, ja, um die Quoten scheint es derzeit nicht gut bestellt: Die Premiere der 12. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" lief nicht ganz so rund wie Kakerlaken und Konsorten über Jenny Frankhausers Visage. Nur 6,49 Millionen Zuschauer wollten den Auftakt sehen, rund eine Million weniger als im Vorjahr. Dennoch: Hat RTL nun so große Angst, dass die Zuschauer flöten gehen, dass es vor jeder Werbung eine ausführliche Vorschau auf die kommenden Sendeminuten geben muss? Schließlich verspricht Moderator Daniel Hartwig eine "legendäre" Show. Aber gut, noch ist nichts verloren, denn: Die "schönste Amazone im Dschungel" (Aussage Matthias Mangiapane über Matthias Mangiapane) hat noch lange nicht genug.

