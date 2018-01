Dschungelcamp-Auftakt: In diesen IBES-Teilnehmern steckt Potenzial

"Es ist härter": So bewerten die IBES-Stars die erste Dschungelcamp-Folge IBES: Ex-Dschungelcamper haben die erste Folge von "Ich bin ein Star – holt mich hier raus" geguckt und finden: Es ist härter als in den vergangenen Staffeln. Reporterin Johanna Rüdiger hat sie gefragt, warum.

Berlin. Der Januar, das weiß jeder, ist seit jeher die Zeit, um sich den wirklich wichtigen Fragen des Lebens zuzuwenden. Schmeckt Kamelhirn eigentlich medium oder gut durch besser? Reicht man dazu ein knuspriges Mangiapane oder lieber eine Portion Farfalle? Und wer kriegt eigentlich schneller eine Regierung – der Dschungel oder die Bundesrepublik?

Während die alte Tante SPD noch darüber redet, ob weiter geredet wird, ist die Grande Dame des Trash, das RTL-Dschungelcamp, schon wieder beim Eingemachten. Oder in ihrem Fall: bei den Eingeweiden.

Bin ich schon ein Star?

Gerade noch lagen die Promis respektive ehemaligen Promis respektive Verwandten von ehemaligen Nachbarn von Menschen, die glauben, einen Promi mal von Weitem gesehen zu haben, friedlich schlummernd im Hotelzimmer, da schickt RTL schon seine Ranger zum rüden Abtransport. Nur Ex-Fußballer Ansgar Brinkmann saß da bereits beim Frühstück. Oder wie er es nennt: Konter-Bier.

Man muss gestehen: Selten war es so wichtig, die Kandidaten von "Ich bin ein Star – holt mich hier raus!" schnell in ihre Campshirts zu stecken. Wie sonst soll man wissen, wie der Großteil des 2018er-Jahrgangs überhaupt heißt?

"Ich bin Sandra und stinke nach Rattenpipi"

Nehmen wir zum Beispiel David Friedrich . Nein, nicht der mit den romantischen Kreidefelsen. Der mit den romantischen Rosen. Sagt von sich selbst: "Wenn ich nicht bei 'Die Bachelorette' mitgemacht hätte, würde ich mich auch nicht kennen."

Oder Sandra Steffl . Die sich statt über ihre Rollen als Schauspielerin nun plötzlich ganz neu zu definieren scheint: "Hallo, ich bin Sandra und ich stinke nach Rattenpipi." Zur Selbsthilfegruppe dann bitte hier entlang.

IBES: Das sagen die Dschungelstars beim Public Viewing IBES: Dschungelstar Julian Stoeckel lädt zum Public Viewing von "Ich bin ein Star, holt mich hier raus". Johanna Rüdiger hat die ehemaligen Dschungelcamper auf dem roten Teppich zu ihren Favoriten befragt. IBES: Das sagen die Dschungelstars beim Public Viewing

Aber unsere Ignoranz sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch vermeintliche Nobodys im Dschungel groß auftrumpfen können. Ein paar vielversprechende Ansätze für die kommenden zwei Wochen waren schon zu erkennen.

Der Wortgewandte

Vielleicht hat sich Daniele Negroni (der DSDS-Zweite, nicht der Cocktail) wie einst Dschungel-Legende Thorsten Legat kurzzeitig "von seiner Kompetenz beirren lassen", als er ausführte: "Auf einer Skala von 1 bis 10 bin ich so was von on Fire." Falls ja: Bitte mehr davon!

Dschungelcamp: Keine Privatsphäre – so geht man aufs WC IBES: Dschungel-Star Julian F.M. Stoeckel erklärt Redakteurin Johanna Rüdiger, wie man Extrem-Situationen im RTL-Dschungelcamp übersteht. Diesmal: keine Privatsphäre. Dschungelcamp: Keine Privatsphäre – so geht man aufs WC

Der Hitzkopf

"Wer die Nerven verliert, verliert das Spiel", sagte Ansgar Brinkmann einst. Das hielt ihn allerdings nicht davon ab, in seiner Zeit beim FC Gütersloh eine ganze Straße in Schutt und Asche zu legen. Erst ein Sprint über die Dächer von acht Taxis, dann ein beherzter Blumenkübelwurf ins Schaufenster und ein Sprung durch eine weitere Scheibe aufs Bett eines Möbelhauses. Schaden: 25.000 Mark.

Einzug ins Camp: Noch wissen Matthias Mangiapane, Tatjana Gsell, Jenny Frankhauser und Ansgar Brinkmann nicht, was auf sie zukommt. Foto: RTL

Tatjana Gsell, Matthias Mangiapane, Jenny Frankhauser und Ansgar Brinkmann (v. l.) sind die erste Gruppe, die mit dem Helikopter in den Dschungel aufbrechen muss. Dort müssen sie mit einem Fallschirmsprung in die Nähe des Camps gelangen. Foto: RTL

Ansgar Brinkmann wird vor dem Helikopterflug von einem Ranger am Körper abgetastet. Foto: RTL

Ein weiblicher Ranger checkt Tatjana Gsell ab. Foto: RTL

Jenny Frankhauser fürchtet sich im Helikopter vor dem Fallschirmsprung. Foto: RTL



Ansgar und Jenny scheinen sich nicht auf den freien Fall zu freuen. Foto: RTL

Ansgar steht am Rand des Helikopters, kurz vor seinem Sprung in die Tiefe. Foto: RTL

Die Nerven von Matthias Mangiapane liegen vor dem Sprung blank. Foto: RTL

Besonders fotogen ist Matthias während des Falls nicht mehr. Foto: RTL

Doch schließlich meistert Matthias eine sanfte Landung im See. Foto: RTL



Tatjana Gsell hat sich getraut und springt mit dem Fallschirm in den Dschungel. Foto: RTL

Der harte Weg ins Camp: Auch Jenny Frankhauser scheint den Sprung fast schon zu genießen. Foto: RTL

Sydney Youngblood, Tina York, Kattia Vides und Natascha Ochsenknecht müssen in einem morschen Boot in Richtung Camp gelangen. Foto: RTL

Doch das Boot kentert – und die Kandidaten müssen zum Ufer schwimmen. Foto: RTL

Tina York erschöpft das Schwimmen besonders – am Ufer angekommen muss sie sich übergeben. Foto: RTL



Da geht’s lang: (v.l.) Daniele Negroni, David Friedrich, Giuliana Farfalla und Sandra Steffl werden in ihr Nachtquartiert beordert. Foto: RTL

Während die anderen acht Camper bereits am Lagerfeuer bei Reis und Bohnen sitzen, müssen (v.l.) Sandra Steffl, Giuliana Farfalla, Daniele Negroni und David Friedrich die Nacht in einer dunklen Höhle voller Ratten verbringen. Foto: RTL

Sandra Steffl und Sydney Youngblood freuen sich über ihre Ankunft im Camp. Foto: RTL

Die Fallschirm-Crew (v.l.) Matthias Mangiapane, Ansgar Brinkmann, Tatjana Gsell und Jenny Frankhauser kommt im Camp an. Foto: RTL

Die Moderatoren sind ja bekanntermaßen nicht zimperlich mit den Campern. Dieses Mal geben sich Sonja Zietlow und Daniel Hartwich als strenge "Dschungel-Lehrer". Foto: RTL



Sandra Steffl (l.) und Jenny Frankhauser müssen zum Diktat. Sandra muss zwei Sätze diktieren, Jenny muss diese fehlerfrei auf die Tafel schreiben. Foto: RTL

Was lernen die Camper wohl in der „Dschungelschule"? Foto: RTL

Und los geht’s mit der Ekelei: „Bachelorette“-Ex David Friedrich muss einen blutigen Kamelkopf essen. Foto: RTL

Auch Sandra Steffl muss ihre erste Ekel-Prüfung ablegen. Foto: RTL

Matthias Mangiapane (re.) und Ansgar Brinkmann müssen in der „Dschungelschule“ mit den Händen die Anzahl der Tiere in den Boxen vor ihnen ertasten. Das sind natürlich keine Katzenbabys. Foto: Stefan Menne / RTL



David Friedrich hat seinen Kamelkopf, Daniele Negroni (re.) darf sich mit einem Straußenfuß auseinandersetzen. Foto: RTL

Vierte Stunde: Erdkunde. Kattia und Giuliana müssen in ein großes Becken voller stinkender Fleischabfälle steigen. Foto: RTL

In dem Bottich sind sechs magnetische Tafeln versenkt – nur die muss man erst mal finden. Foto: RTL

Tina York hat bei ihrem Drink zu kämpfen. Gequält und angewidert schluckt sie die braune Brühe runter. Foto: RTL

So weit war es im Dschungelcamp noch nicht. Aber dass sich RTL trotz hart erkämpfter Sterne erdreistete, den Promis Känguruschwanz vorzusetzen, stieß Ansgar übel auf. Schlimmer als Reis und Bohnen sei das – eine Frechheit! Und wenn sich einer mit den Küchen der Welt auskennt, dann natürlich er, er hat sie alle gesehen: in Osnabrück, in Cloppenburg, in Bielefeld.

Die Campmutti

Von ihr geht Gefahr aus: Natascha "Man kennt mich durch meinen Nachnamen" Ochsenknecht . Keine Gefahr im Brinkmann'schen Sinne, eher das Gegenteil. Schon beim "Promi Big Brother" war sie ärgerlich besonnen, hielt den Laden zusammen. Doch was will man mit Harmonie? Dann lieber ein paar derbe Sprüche wie ihr Kommentar zum Köstlichkeitsgrad von Krokodilpenis: "Gar nicht schlecht – hab' schon schlimmere gehabt."

Im Dschungelcamp müssen die IBES-Kandidaten weitgehend auf Luxus verzichten. Zwei Gegenstände dürfen sie aber mit ins Camp nehmen. Daniele Negroni (22) entscheidet sich für Haarspray – und eine goldene Glitzer-Klobrille. Foto: RTL

Tina York (63) hat sich für kleinere Luxusartikel entschieden:Lipliner und Make-up-Puder dürfen auch im Dschungel nicht fehlen. Foto: RTL

Natascha Ochsenknecht (53) kann sich ein Dschungel-Leben ohne Lippenstift nicht vorstellen. Auch ihr Pareo darf nicht fehlen – für sie ein „Glückstuch“. Foto: RTL

Unverzichtbar sind für Tatjana Gsell (46) Kajalstift und Lipgloss. Unverzichtbar? „Vielleicht brauche ich es auch nicht, denn vielleicht ist es mir nach zwei Tagen auch egal, wie ich aussehe“, sagt sie. Foto: RTL

David Friedrich (28) will nicht ohne seine Glücksarmbänder ins Dschungelcamp. Eine Nackenrolle soll für erholsamen Schlaf sorgen. Foto: RTL



Manche mögen es lieber ungewöhnlich: Matthias Mangiapane (34) nimmt die Asche seiner verstorbenen Schwiegermutter mit ins Camp – in einem Kettenanhänger, versteht sich. Sein zweiter Artikel ist dagegen irgendwie langweilig: Make-up-Puder. Foto: RTL

Kattia Vides (29) nimmt Concealer und einen Make-up-Schwamm mit. Schließlich muss man den Concealer auch vernünftig verteilen können. Foto: RTL

Auch Jenny Frankhauser (25) setzt auf Concealer. Außerdem sind ihre Haare anspruchsvoll. Das Haarpflegespray kommt mit in den Dschungel. Foto: RTL

Giuliana Farfalla (21) will ebenfalls nicht auf Concealer verzichten. Damit sie ausgeschlafen in etwaige Dschungelprüfungen starten kann, hat sie auch ein Kissen im Gepäck. Foto: RTL

Sandra Steffl (47) legt offenbar viel Wert auf ihren Schönheitsschlaf. Sie hat eine Schlafmaske und ein Kissen dabei. Foto: RTL



Ansgar Brinkmann (48) mag es sportlich: Einer seiner Luxusgegenstände ist ein Longboard. Weil ihm sonst am Handgelenk etwas fehlen würde, nimmt er zudem seine Armbandkette mit. Foto: RTL

Sydney Youngblood (57) geht gut vorbereitet ins Dschungelcamp. Fächer und Feuchtigkeitstücher helfen ihm gegen die Hitze des Dschungels. Foto: MG RTL D

Die Gestrauchelte

Das Dschungelcamp lebt von den Geschichten seiner Bewohner. Und eine Frau mit einer solchen ist Tatjana Gsell , Witwe des unter mysteriösen Umständen zu Tode gekommenen Schönheitschirurgen Franz Gsell.

Dschungelcamp: Das muss man über Tatjana Gsell wissen IBES: Julian F.M. Stoeckel hat neun Tage im RTL–Dschungelcamp überlebt. In unserem Kandidatencheck bewertet er die Dschungelcamper. Diesmal: Tatjana Gsell. Dschungelcamp: Das muss man über Tatjana Gsell wissen

Zum Auftakt hielt sie sich noch bedeckt, knabberte in der Dschungelprüfung artig an ihren Kuheutern, doch die Frau hat auch eine Mission: "Ich möchte, dass man Tatjana endlich mal lieb hat." Sollte sie auspacken, schlummert in ihr großes Potenzial. Denn die Leute lieben geläuterte Existenzen.

15 Tage hat sie noch Zeit. Lasset die Spiele beginnen!

