NDR fünfmal für Deutschen Fernsehpreis nominiert

Berlin. Information, Unterhaltung, Sport: Wer hat im vergangenen Jahr das beste TV-Programm gemacht? Ein Gradmesser dafür ist der Deutsche Fernsehpreis, der in diesem Jahr zum 19. Mal verliehen wird – bei einer Gala in Köln am 26. Januar.

Moderiert wird die Gala von Entertainerin Barbara Schöneberger. Es wird allerdings keine Fernsehübertragung des Abends geben. Am Mittwoch hat die aus 14 Medienmachern bestehende Jury unter dem Vorsitz von Lutz Carstens (Chefredakteur TV Spielfilm) die Namen der Nominierten bekanntgegeben – der Überblick.

"Beste Moderation/Einzelleistung Information"

• Dunja Hayali für ihre Reportagen für die Sendung "dunja hayali" und die Moderation des "Morgenmagazins" (beide ZDF)

• Caren Miosga für die Präsentation der "Tagesthemen" (ARD)

• Marietta Slomka für ihre "präzisen politischen Interviews" im "heute-journal" (ZDF)

"Beste Information"

• "Endlich Klartext! – Der große RTL II Politiker-Check" (RTL II) mit Comedian Abdelkarim

• "Fahrbereitschaft" (rbb) mit Jörg Thadeusz

• "Volksvertreter" (ZDFneo) mit Jo Schück.

"Beste Dokumentation/Reportage"

• "Drei Tage im September. Angela Merkels einsame Entscheidung" (Arte/MDR) über die deutsche Flüchtlingspolitik und ihre Widersprüche

• "Nervöse Republik – Ein Jahr Deutschland" (ARD/NDR/rbb) über den deutschen Politik- und Medienbetrieb unter Druck

• "RTL extra: Fake News" (RTL)

• "Die Story im Ersten: Das Darknet – Eine Reise in die digitale Unterwelt" (ARD/NDR)

• "ZDFzoom: Gefährliche Verbindungen – Trump und seine Geschäftspartner" (ZDF)

"Bestes Infotainment"

• "Panorama – die Show: Früher war alles besser" (NDR) mit Michel Abdollahi

• "Uncovered" (ProSieben), Investigativ-Format mit Thilo Mischke

• "Terra X"-Reihe "Der große Anfang – 500 Jahre Reformation" (ZDF) mit Harald Lesch zum Luther-Jahr

"Beste Comedy"

• "extra 3" (ARD/NDR), Satiremagazin mit Christian Ehring

• "heute-show" (ZDF), Satiremagazin mit Oliver Welke

• "Kroymann" (ARD), Sketch-Format mit Maren Kroymann

"Beste Unterhaltung Primetime"

• "Ninja Warrior Germany" (RTL) mit Laura Wontorra, Frank Buschmann und Jan Köppen

• "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert" (VOX) mit Sascha Vollmer und Alec Völkel als Gastgeber und Mark Forster, Lena Meyer-Landrut, Stefanie Kloß, Gentleman, Moses Pelham und Michael Patrick Kelly als Musiker-Jury

• "The Voice of Germany" (ProSieben/SAT.1) mit den Moderatoren Thore Schölermann und Lena Gercke sowie den Musikern Yvonne Catterfeld, Samu Haber, Mark Forster, Michi Beck und Smudo von den Fantastischen Vier

"Beste Unterhaltung Late Night"

• "Luke! Die Woche und ich" (SAT.1) mit Luke Mockridge

• "Neo Magazin Royale" (ZDF) mit Jan Böhmermann

• "Die Pierre M. Krause Show" (SWR)

"Beste Moderation/Einzelleistung Unterhaltung"

• Michael Kessler in "Kessler ist... Wolfgang Bosbach" (ZDF)

• Luke Mockridge in "Luke! Die Woche und ich"/ Die Schule und ich"/ "Die 90er und ich" (Sat.1)

• Sonja Zietlow und Daniel Hartwich in "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" (RTL)



"Bestes Factual Entertainment"

• "Dein Song" (KiKa/ZDF), Suche nach jugendlichen Songwritern

• "Feuer & Flamme" (WDR), begleitet den Alltag der Feuerwehr in Gelsenkirchen

• "Kitchen Impossible" (VOX), Kochwettbewerb mit Tim Mälzer, Tim Raue, Roland Trettl, Christian Lohse und anderen

"Beste gestalterische Leistung Unterhaltung"

• Mark Achterberg für die Live-Regie der Shows "Let's Dance" (RTL) und "Germany's next Topmodel – Das Finale" (ProSieben)

• Micky Beisenherz, Jens Oliver Haas und Jörg Uebber als Autoren von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" (RTL)

• Ralf Kamin und Christian Bender für ihren Schnitt von "The Taste" (SAT.1)

"Beste Sportsendung"

• Sascha Bandermann, Rick Goldmann und Basti Schwele als Kommentatoren der Eishockey-WM 2017 (Sport1)

• Florian König und Niki Lauda als Kommentatoren der Formel 1 (RTL)

• Matthias Stach und Boris Becker als Kommentatoren der Tennis US Open (Eurosport)

Der Deutsche Fernsehpreis wird seit 1999 von ARD, RTL, SAT.1 und ZDF zur Würdigung hervorragender Leistungen für das Fernsehen verliehen. Die turnusgemäße Federführung liegt in diesem Jahr bei SAT.1. (küp)

