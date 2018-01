Traumschiff-Abschied: Heide Keller verlässt als Beatrice die ZDF-Reihe

Osnabrück. Am späten Montagabend wird das "Traumschiff" nach einer Reise über die Feiertage im Hafen des neuen Jahres festmachen. Die Chef-Stewardess, gespielt von Heide Keller (78), wird dann das letzte Mal von Bord gehen. Keller beendet ihre Karriere beim Traumschiff.

In der vergangenen Folge der ZDF-Reihe hatte die Stewardes Beatrice bereits angekündigt, ein Haus in Italien gekauft zu haben. Fotos des Anwesens ließen zwar einiges an Renovierungsarbeiten, doch genau so Entspannung erwarten. Es scheint zudem der geeignete Ort zu sein, um weitere Romane zu schreiben – schließlich hat Beatrice ihr Talent zum Schreiben erkannt.

Heide Keller hofft auf weitere Rollen

Während die Figur Beatrice sich weitestgehend aus dem Trubel zurückzieht, scheint die Schauspielerin Heide Keller dies noch lange nicht zu planen. So hoffe Keller auch nach dem Abschied vom "Traumschiff" auf weitere Rollen. "Ich bin nicht vom Traumschiff gegangen, weil ich meinen Beruf an den Nagel hänge, sondern nur die Uniform", sagte sie der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag).

"Im Gegenteil – ich hoffe, dass ich für das Publikum wiederkommen darf und dann jemand den Mut hat, mir eine Rolle zu geben, in der ich so alt aussehen darf." Keller hat seit der ersten Folge vor gut 36 Jahren die Chefhostess Beatrice gespielt.

36 Jahre spielte Heide Keller im „Traumschiff“.

Foto: Jens Ressing / dpa

Barbara Wussow übernimmt neue Rolle

Ganz ohne gute Seele wird das "Traumschiff" nach Kellers Abschied aber nicht in See stechen. Barbara Wussow (56) wird zwar nicht neue Chef-Stewardess, aber als Hoteldirektorin Hanna Liebhold die Gäste an Bord bei Laune halten. (ac/dpa)

• "Das Traumschiff", ZDF, 1. Januar, 20.15 Uhr

