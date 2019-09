„The Voice of Germany“: Sido sieht sich schon als Sieger

Sido konnte in der neuen Ausgabe von „The Voice of Germany“ nur ein Talent in sein Team holen. Dennoch scheint er damit siegessicher.

Berlin. „The Voice of Germany“ scheint einen zähmenden Faktor zu haben. Zumindest wenn man sich Neu-Coach Sido anschaut. Fiel er in den ersten Folgen vor allen Dingen durch ruppige Direktheit auf, hat man am Sonntagabend fast schon das Gefühl, einen kleinen Jungen am Süßigkeiten-Regal zu sehen.