"The Voice" beginnt mit Ärger zwischen Mark Forster und Sido

In der neunten Staffel urteilen gleich zwei neue Coaches. In den ersten Blind Auditions überzeugen (fast) nur die Frauen.

Berlin. „Wenn du im Battle deinen Kontrahenten anschreist, dann rennt der weg.“ Ehrlich und direkt. So gibt sich Sido – neues Jury-Mitglied – in der neunten „The Voice of Germany“-Staffel. Aber nicht nur er, sondern auch die Jury-Kollegen sind überrascht von Kandidatin Stefanie aus Baden-Württemberg. Eine Harmonie, die sich nur selten einstellen wird in diesem Staffelauftakt. Vor allem mit Mark Forster wird Sido noch einige Differenzen haben.