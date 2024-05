Hamburg. Bäckereien im Bezirk Hamburg-Nord bieten trotz der Feiertage frische Brötchen an. In einem Stadtteil gibt es besonders viel Auswahl.

Ein ausgiebiges Frühstück mit Familie oder Freunden ist für viele Menschen in Hamburg ein wundervoller Start in den Tag. Ganz besonders an den Feiertagen wie jetzt zu Pfingsten. Dabei kommen neben frischem Kaffee und leckerem Belag natürlich auch frische Brötchen auf den Tisch.

Winterhude, Eppendorf und Co.: Diese Bäckereien haben Pfingsten in Hamburg geöffnet

Die gibt es im Idealfall beim Bäcker direkt nebenan. Doch aufgrund der Pfingstfeiertage haben viele gar nicht geöffnet. Ein paar Geschäfte im Bezirk Hamburg-Nord verkaufen Pfingstsonntag und Pfingstmontag frisches Backwerk: Welche das sind und zu welchen Öffnungszeiten sie aufmachen, lesen Sie in dieser Liste – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Barmbek-Nord

Bäckerei Junge (Asklepios Barmbek), Rübenkamp 220, Pfingstsonntag und Pfingstmontag 9.30–16 Uhr

Rübenkamp 220, Pfingstsonntag und Pfingstmontag 9.30–16 Uhr Bäckerei Junge, Fuhlsbüttler Straße 149, Pfingstsonntag und Pfingstmontag 7.30 bis 15 Uhr

Fuhlsbüttler Straße 149, Pfingstsonntag und Pfingstmontag 7.30 bis 15 Uhr Bäckerei Rohlfs, Fuhlsbüttler Straße 177, Pfingstsonntag 8–17.30 Uhr, Pfingstmontag geschlossen

Fuhlsbüttler Straße 177, Pfingstsonntag 8–17.30 Uhr, Pfingstmontag geschlossen Braaker Mühle, Habichtstraße 96, Pfingstsonntag 7.04–12.04 Uhr, Pfingstmontag geschlossen

Habichtstraße 96, Pfingstsonntag 7.04–12.04 Uhr, Pfingstmontag geschlossen Dat Backhus, Fuhlsbüttler Straße 387, Pfingstsonntag und Pfingstmontag 7–12 Uhr

Barmbek-Süd

Dat Backhus (U-Bahn Hamburger Straße), Wagnerstraße 7, Pfingstsonntag und Pfingstmontag 7–12 Uhr

Hamburg-Eppendorf

Bäckerei Junge, Eppendorfer Landstraße 29–31, Pfingstsonntag und Pfingstmontag 8–16 Uhr

Fuhlsbüttel

Bäckerei Junge, Erdkampsweg 43, Pfingstsonntag und Pfingstmontag 7.30–15 Uhr

Erdkampsweg 43, Pfingstsonntag und Pfingstmontag 7.30–15 Uhr Braaker Mühle, Etzestraße 40, Pfingstsonntag 7.04–14.04 Uhr, Pfingstmontag geschlossen

Groß Borstel

Bäckerei Junge, Borsteler Chaussee 119, Pfingstsonntag und Pfingstmontag 7.30–16 Uhr

Hoheluft-Ost

Zeit für Brot, Eppendorfer Baum 25, Pfingstsonntag und Pfingstmontag 8–19 Uhr

Hamburg-Hohenfelde

Dat Backhus, Graumannsweg 72, Pfingstsonntag und Pfingstmontag 7–13 Uhr

Langenhorn

Braaker Mühle, Tangstedter Landstraße 44, Pfingstsonntag 7.04–13.04 Uhr, Pfingstmontag geschlossen

Tangstedter Landstraße 44, Pfingstsonntag 7.04–13.04 Uhr, Pfingstmontag geschlossen Dat Backhus, Krohnstieg 55, Pfingstsonntag und Pfingstmontag 7–12 Uhr

Ohlsdorf

Bäckerei Junge, Eichenlohweg 17, Pfingstsonntag und Pfingstmontag 8–12 Uhr

Uhlenhorst

Braaker Mühle, Hofweg 70, Pfingstsonntag 7.07–19.07 Uhr, Pfingstmontag 7.07–16.07 Uhr

Hamburg-Winterhude

Bäckerei Junge, Poßmoorweg 1, Pfingstsonntag und Pfingstmontag 8–15 Uhr

Poßmoorweg 1, Pfingstsonntag und Pfingstmontag 8–15 Uhr Bäckerei Junge, Mühlenkamp 5, Pfingstsonntag und Pfingstmontag 8–18 Uhr

Mühlenkamp 5, Pfingstsonntag und Pfingstmontag 8–18 Uhr Bäckerei Junge, Mühlenkamp 32, Pfingstsonntag 8–16, Pfingstmontag 8–17 Uhr

Mühlenkamp 32, Pfingstsonntag 8–16, Pfingstmontag 8–17 Uhr Bäckerei Rohlfs, Winterhuder Marktplatz 13–15, Pfingstsonntag 8–17.30 Uhr, Pfingstmontag geschlossen

Winterhuder Marktplatz 13–15, Pfingstsonntag 8–17.30 Uhr, Pfingstmontag geschlossen Braaker Mühle, Semperstraße 56, Pfingstsonntag 6.56–19.06 Uhr, Pfingstmontag 6.56–16.06 Uhr

