Hamburg. Ottensen, Bahrenfeld oder Blankenese: Wo Pfingstsonntag und Pfingstmontag frische Brötchen fürs Frühstück verkauft werden.

Heißer Kaffee, frisch gepresster Orangensaft, Käse und Wurst oder wahlweise pflanzliche Alternativen, süßer Brotaufstrich, frisches Obst und Gemüse, vielleicht ein paar gekochte Eier – die Möglichkeiten beim Frühstück sind schier unendlich.

Hamburg-Altona: Diese Bäcker haben Pfingsten 2024 geöffnet

Ein Muss für das Frühstück sind für viele Menschen in Hamburg aber knusprige Brötchen – am besten direkt vom Bäcker. Und dafür ist am Pfingstwochenende gleich mehrmals Zeit. Welche Bäckereien ihre Geschäfte im Bezirk Hamburg-Altona auch an den Feiertagen öffnen, lesen Sie in dieser Liste – ohne Anspruch auf Vollständigkeit

Altona-Nord

Von Allwörden (Bahnhof Altona), Paul-Nevermann-Platz 12, Pfingstsonntag und Pfingstmontag 8–20 Uhr

Bahrenfeld

Bäckerei Junge, Osdorfer Weg 106, Pfingstsonntag und Pfingstmontag 8–16 Uhr

Hamburg-Blankenese

Bäckerei Junge, Blankeneser Bahnhofstraße 29, Pfingstsonntag und Pfingstmontag 7–17 Uhr

Bäckerei Junge, Blankeneser Bahnhofstraße 56, Pfingstsonntag und Pfingstmontag 7–17 Uhr

Dat Backhus, Blankeneser Bahnhofstraße 19-27, Pfingstsonntag und Pfingstmontag 8–12 Uhr

Groß Flottbek

Bäckerei Junge, Waitzstraße 9, Pfingstsonntag und Pfingstmontag 7–17 Uhr

Iserbrook

Bäckerei Junge, Schenefelder Landstraße 190, Pfingstsonntag und Pfingstmontag 7–17 Uhr

Nienstedten

Dat Backhus, Nienstedtener Marktplatz 22, Pfingstsonntag und Pfingstmontag 8–15 Uhr

Hamburg-Osdorf

Bäckerei Junge, Rugenbarg 14, Pfingstsonntag und Pfingstmontag 7–16 Uhr

Othmarschen

Bäckerei Junge (Asklepios Altona), Paul-Ehrlich-Straße 1, Pfingstsonntag und Pfingstmontag 8–14 Uhr

Ottensen

BackWerk (Bahnhof Altona), Scheel-Plessen-Straße 18, Pfingstsonntag und Pfingstmontag 6–20 Uhr

Bäckerei Junge (Mercado), Ottenser Hauptstraße 10, Pfingstsonntag und Pfingstmontag 8–17 Uhr

Bäckerei Junge (ZOB Altona), Paul-Nevermann-Platz 8, Pfingstsonntag und Pfingstmontag 8–12 Uhr

Bäckerei Wiedenroth, Daimlerstraße 2, Pfingstsonntag und Pfingstmontag 8–13 Uhr

Kamps (Bahnhof Altona), Scheel-Plessen-Straße 17, Pfingstsonntag und Pfingstmontag 6–20 Uhr

Zeit für Brot, Ottenser Hauptstraße 40, Pfingstsonntag und Pfingstmontag 8–19 Uhr

Hamburg-Rissen

Bäckerei Junge, Wedeler Landstraße 41, Pfingstsonntag und Pfingstmontag 7–17 Uhr

