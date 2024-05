Hamburg. Bezirksamt Hamburg-Mitte überprüfte erneut die Straße in Rothenburgsort. Der erste Fund ließ nicht lange auf sich warten.

Für die Gewerbetreibenden an der Billstraße begann dieser Mittwochvormittag mit unangekündigtem Besuch: Gegen 11.30 Uhr rückten rund 80 Personen an, um unter der Leitung des Bezirksamts Hamburg-Mitte die mittlerweile schon sechste Kontrolle beim Sorgenkind Rothenburgsorts durchzuführen.

Im Fokus standen bei diesem Verbundseinsatz unerlaubte Warenlagerungen, zum Beispiel Kühlschränke mit gefährlichen Kühlmitteln (FCKW) – eben genau jene, die in den vergangenen Jahren immer wieder für Brände gesorgt hatten. Und spätestens seit dem Großbrand auf einem Autohof im vergangenen Jahr ist klar: Die Billstraße steht unter genauer Beobachtung.

Billstraße: Kontrollen von Bezirksamt, Polizei Hamburg und Co.

So waren in vorhergehenden Kontrollen unterschiedlichste Missstände aufgedeckt worden, unter anderem ungesicherte Gasflaschen, Schädlingsbefall und ungenehmigte Anbauten. Und auch am Mittwochvormittag erwartete Joscha Heinrich, Leiter der nach dem Feuer gegründeten Taskforce, im Laufe des Tages fündig zu werden: „Wir befürchten, auch heute wieder diverse Verstöße festzustellen.“ Damit sollte er Recht behalten.

Wie schon zuvor begleiten Angestellte der Justiz- und Verbraucherschutzbehörde, der Wirtschaftsbehörde, des Landesbetriebs Immobilienmanagement und Grundvermögen, der Stadtreinigung sowie von Polizei, Feuerwehr, Hauptzollamt, Finanzamt, Steuerfahndung und fördern & wohnen den Einsatz und kontrollierten über mehrere Stunden hinweg acht Grundstücke.

Großkontrolle in der Billstraße: Hamburger Einsatzkräfte entdecken Verstöße

Fündig wurden sie direkt beim ersten Grundstück: „Wir mussten hier einen Raum versiegeln, weil es schwere bauliche Probleme gab – zum Beispiel Risse in der Decke“, sagte Joscha Heinrich gut eine Stunde nach Einsatzbeginn. Außerdem sei „gefährliches Auseinanderbauen und Zerlegen von Elektrogeräten“ entdeckt und Strafanzeige gestellt worden. Immerhin: Kühlschränke mit dem Kühlmittel suchten die Einsatzkräfte bei dem Objekt vergeblich.

Auf einem weiteren Grundstück gab es einen größeren Fund. Die Einsatzkräfte stießen auf eine Waffe – nach einer Überprüfung stellte sich diese jedoch „nur“ als Schreckschusspistole heraus. „Zudem haben wir im Verlauf der Kontrolle bisher mehrere bauliche Verstöße gefunden, unter anderem eine ungenehmigte Lackierkabine“, so Joscha Heinrichs Zwischenbilanz.

Mehr zum Thema

Billstraße: Bezirksamtsleiter von Hamburg-Mitte kündigt weitere Kontrollen an

Weiterer Schwerpunkt des Einsatzes sollte auch die Kontrolle der unerlaubten Lagerung von Waren und des Parkens von Fahrzeugen sein – unter anderem auf Bürgersteigen und Straßenflächen. Um das künftig zu verhindern, stellten Mitarbeiter der Straßenunterhaltung Findlinge und Kübel auf die betreffenden Flächen.

Klar ist auch: Der sechsten Kontrolle sollen noch weitere folgen. „Wer es jetzt noch nicht verstanden hat, dem sagen wir es noch einmal ganz deutlich: Wir bleiben in der Billstraße weiter am Ball, die nächsten Verbundeinsätze sind bereits in Planung“, kündigte Bezirksamtsleiter Ralf Neubauer (SPD) am Mittwoch an.