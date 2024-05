Hamburg. Beliebtes Freibad startete Freitag mit Sommerwetter in die Freiluftsaison. Alle Infos zu Öffnungszeiten, Wassertemperatur & Co.

Das sommerliche Wetter lädt zum ersten Anschwimmen im Freibad ein: Bei 23 Grad Außentemperatur ist am Freitag die Badesaison im beliebten Kaifubad in Hamburg-Eimsbüttel gestartet. Zwar ist das Wasser mit 19 Grad noch etwas kühl, aber die Gäste zogen tapfer ihre Bahnen in dem parkähnlichen Bad.

„Normalerweise wäre ich 1000 Meter geschwommen“, sagt Ines Birkmann. „Jetzt mache ich vielleicht eher Schluss, weil es doch etwas frisch ist.“ Die Hamburgerin kommt regelmäßig ins Kaifubad, das Frauen einmal die Woche auch „Oben ohne“-Schwimmen gestattet. Sie wohnt in der Nähe und fühlt sich mit den vielen Stammgästen hier „wie in einer großen Familie“.

Freibad in Hamburg: Freiluftsaison startet mit Kaifubad – gute Wetter-Prognose

Das Wetter sei vorerst stabil gut, daher habe das Freibad nun geöffnet, sagte Bäderland-Sprecher Michael Dietel am Eröffnungstag, an dem in Hamburg auch die Maiferien starteten. In manchen Jahren habe die Saison bereits Mitte April begonnen, zuweilen auch erst im Juni – immer abhängig von den Temperaturen.

Schwimmerin Ines Birkmann zieht im 50-Meter-Becken im Hamburger Kaifubad ihre Bahnen. Mit 19 Grad ist das Wasser noch etwas kühl. © dpa | Markus Scholz

Was ist neu in diesem Jahr? Am Eingang des Bades entdecken die Gäste nun einen Spender für ein besonderes Gratis-Angebot: Es gibt hier Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 50. Bei dem Gerät, in das man seine Hand hält und dann die Creme bekommt, handelt es sich um eine Aktion der Asklepios-Kliniken. Die Fallzahlen bei Hautkrebs explodieren, sagte Asklepios-Sprecher Mathias Eberenz zum ernsten Hintergrund des Services. Allein in Hamburg sind rund 45.000 Menschen von Hautkrebs betroffen.

Kaifu: Beliebtes Freibad macht den Anfang der Saison bei Bäderland

Das Kaifubad ist das erste Sommerfreibad von Bäderland, das in die Freiluftsaison gestartet ist. Geöffnet haben aber zudem die Ganzjahresfreibäder – Billebad, Familienbad Rahlstedt, Festland, Holthusenbad und Parkbad.

Auch wenn es in diesem Frühjahr bisher so kühl war, dass es viele Schwimmfans eher in die Thermen Hamburgs und der Region zog: Die übrigen Sommerfreibäder werden jetzt nach und nach öffnen, sagte Dietel. Dies richte sich ebenfalls nach einer stabilen Wetterlage.

Freibad Kaifubad – Preise für Pommes und Getränke bleiben stabil

Zu einem perfekten Freibadbesuch gehört für viele Hamburger und Hamburgerinnen auch ein Klassiker: Pommes, wahlweise mit Mayo oder Ketchup. Und als Nachtisch ein Eis. Die gute Nachricht: Im Kaifubad bleiben die Preise für Pommes, Eis, kühle Getränke und Co. stabil.

Eine Besucherin steht vor dem Kiosk im Hamburger Kaifubad: Die Preise für Pommes & Co. bleiben stabil. © dpa | Markus Scholz

Betreiber des Kiosks ist die Kaifu-Lodge. Diese bestätigt, dass die Preise für Snacks nicht erhöht werden, weist aber auf teilweise kleinere Packungen beim Langnese-Eis hin.

Bei Bäderland hingegen wurde der Eintritt leicht erhöht: Um fünf Prozent, „also im Rahmen der Inflationsrate, wie per Koalitionsvertrag festgehalten“, sagte Sprecher Michael Dietel. Das heißt rund 10 Cent für Kinder, 20 Cent für Erwachsene, jeweils für den ganzen Tag gesehen, unrabattiert.

Das Kaifubad hat montags bis freitags von 9 bis 22 Uhr geöffnet, am Wochenende von 10 bis 22 Uhr. Eintritt: Erwachsene 7,50 Euro, Jugendliche (12 bis unter 16 Jahren) 3,60 Euro, Kinder 1,90 Euro.