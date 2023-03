Vor Entführung ihrer Kinder in Hamburg: Mutter soll versucht haben, sich umzubringen

Hamburg. Die beiden kleinen Kinder, die am Mittwochvormittag von der leiblichen Mutter (35) und dem leiblichen Vater (24) aus einem Kinderschutzhaus im Stadtteil Heimfeld entführt wurden, schweben wohlmöglich in akuter Lebensgefahr. Die Mutter Mirjam Naudszus, nach der öffentlich gefahndet wird, gilt als psychisch instabil.

„Nach den vorliegenden Erkenntnissen könnte sich die Mutter in einer psychischen Ausnahmesituation befinden“, sagt Liddy Oechtering, Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Der Hintergrund: Die 35-Jährige soll um den 23. Februar versucht haben, sich in ihrer Wohnung an der Biernatzkistraße in Altona zu töten. Gegenstand der Ermittlungen sei, ob sich die Kinder zu dem Zeitpunkt in der Wohnung befunden hätten und ob sie in Gefahr waren.

Vor Entführung in Hamburg: Mutter soll versucht haben, sich umzubringen

Wenig später hatte sich die Frau freiwillig in der Psychiatrie vorgestellt. Dort war sie kürzlich entlassen worden und am Mittwoch dann zu der Kinderschutzeinrichtung am Eißendorfer Pferdeweg gefahren. Unter dem Vorwand mit dem von ihr getrennt lebenden Vater Enayatullah Azghari, der eigentlich in Bottrop wohnt und nach dem ebenfalls per Öffentlichkeitsfahndung gesucht wird, die Kinder besuchen zu wollen, hatte sie Zugang bekommen. Plötzlich waren sie und die Kinder verschwunden.

Mitarbeiter der Einrichtung alarmierten die Polizei, die eine Fahndung einleitete. Die verlief ohne Ergebnis. „Es fehlt von ihnen jede Spur“, so ein Beamter am Mittwochabend zu dem Fall. Auch am Donnerstagmorgen waren die Eltern und die Kinder noch nicht gefunden.

Enführung in Hamburg: Polizei sucht weiter nach Zeugen

Ein Haftbefehl oder ein Unterbringungsbeschluss wurden von der Staatsanwaltschaft gegen die Frau, die bislang den Sicherheitsbehörden nicht aufgefallen war, nicht erwirkt.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Eltern oder Kinder geben kann, möchte sich bei der Polizei unter Telefon 4286-56789 melden.