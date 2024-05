Saarbrücken. Heftige Regenfälle sorgten im Saarland für Hochwasser. Die Lage spitzte sich bis Samstagnacht zu. Wie sieht es am hellichten Tag aus?

Über 100 Liter Regen pro Quadratmeter binnen 24 Stunden sorgen im Saarland für Hochwasser. Die Lage hat sich bis zum frühen Samstagmorgen aus Sicht der Polizei etwas entspannt. Seit 1.00 Uhr stiegen die Pegelstände zumindest nicht mehr, sagte ein Sprecher des Lagezentrums in Saarbrücken. Die Rettungskräfte seien aber weiterhin im Großeinsatz. Das genaue Ausmaß der Schäden dürfte erst bei Tageslicht so richtig einzuschätzen sein.

Nach bisherigen Kenntnissen sind bei dem schweren Unwetter mit stundenlangen Niederschlägen und großflächigen Überflutungen keine Menschen ums Leben gekommen. Bei einer Evakuierungsaktion habe es einen Verletzten gegeben, sagte der Sprecher des Lagezentrums. Ein Mensch sei ins Wasser gefallen und anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden.

Hochwasser im Saarland: Retter in Dauereinsatz

Allein die Polizei im Saarland verzeichnete bis zum frühen Samstagmorgen (7.00 Uhr) rund 1000 Einsätze, hinzu kommen Tausende Einsätze von Feuerwehren und anderen Hilfsorganisationen. Zahlreiche Straßen im Saarland sind weiterhin gesperrt, auch der Bahnverkehr ist nach Angaben der Deutschen Bahn eingeschränkt. Sie riet zunächst von nicht notwendigen Reisen ins Saarland ab. Die Saarbahn kann nach Angaben des Unternehmens nur zwischen Güchenbach und Saargemünd fahren.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte angeesichts des Unwetters einen für Samstag geplanten Wahlkampfauftritt in der Region ab. Nun will er sich mit Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) ein Bild von der Lage vor Ort machen.

Warnung vom Deutschen Wetterdienst

Heftiger Dauerregen hatte viele Flüsse über die Ufer treten lassen. Der Deutsche Wetterdienst warnte vor einer „großen Gefahr für Leib und Leben durch die massive Überflutungen und hohe Pegelstände, verbreitet unpassierbare oder von Wassermassen eingeschlossene Gebiete; mögliche Erdrutsche.“ ​

Es bestehe extreme Hochwassergefahr, erklärte das Hochwassermeldezentrum. Es handele sich um ein Hochwasserereignis, wie es alle 20 bis 50 Jahre stattfinde, teilte das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz mit. Die Wasserstände an den Pegeln im Einzugsgebiet Saar stiegen weiter an. An vielen Stellen sei die Meldehöhe 3 und teils sogar 4 überschritten worden. Erst zum Tageswechsel wird mit fallenden oder stagnierenden Wasserständen gerechnet.

Feuerwehrleute kämpfen gegen das Hochwasser. © DPA Images | Harald Tittel

Laut „Saarbrücker Zeitung“ wurde am Abend ein Steinkohlekraftwerk geflutet. Ein dort errichteter Damm ist gebrochen. Welche Folgen die Flutung des Kraftwerks haben wird, ist noch unklar.

Flusspegel rasch gestiegen

Die schauerartig verstärkten Niederschläge ließen voraussichtlich in den folgenden Stunden nach, sagte eine DWD-Meteorologin am Freitagabend. Es werde weiter regnen, aber die Intensität lasse nach. Der DWD warnt noch für den Zeitraum bis Samstagmorgen 2 Uhr vor extrem ergiebigem Dauerregen im Saarland.

Bis 19 Uhr seien in Saarbrücken-Ensheim und Berus im Landkreis Saarlouis 107 Liter pro Quadratmeter gefallen, sagte die DWD-Meteorologin. In Tholey im Landkreis St. Wendel seien es 103 Liter pro Quadratmeter gewesen, in Saarbrücken-Burbach 100. Verbreitet seien im Saarland 60 bis 100 Liter pro Quadratmeter gefallen. Die Flusspegel seien rasch gestiegen.

Erste Evakuierungen

In Saabrücken machte das Innenministerium eine „flächige Hochwasserlage“ aus, wobei der Schwerpunkt auf dem südöstlichen Landesteil liege. Betroffen vom Hochwassser seien vor allem der Kreis Neunkirchen, der Saarpfalz-Kreis und der Regionalverband Saarbrücken.

Angespannt sei die Lage auch in den Städten Eppelborn, Neunkirchen, Gersweiler, St. Wendel, Saarlouis und Merzig. Mancherorts mussten Bewohner aus Wohnungen in vereinzelten Straßenzügen evakuiert werden.

In Schoden an der Saar im Kreis Trier-Saarburg müssen wegen Überflutungsgefahr rund 220 Menschen vorsorglich ihre Häuser verlassen. Wie die Kreisverwaltung am Freitagabend mitteilte, sollen sie zunächst in einer Turnhalle in Saarburg untergebracht werden.

Das Blaulicht der Einsatzfahrzeuge erhellt den Nachthimmel während der Evakuierung in Schoden. Wegen Überflutungsgefahr müssen rund 220 Menschen in Schoden an der Saar im Kreis Trier-Saarburg vorsorglich ihre Häuser verlassen. © DPA Images | Andreas Arnold

In Saarburg wurde wegen Wassereinbrüchen in Gebäuden rund um die Saar am späten Abend eine Evakuierung vorbereitet, die Feuerwehr sei vor Ort. In Trassem, wo ebenfalls evakuiert wird, hätten sich mehrere Bewohner in ihren Häusern verschanzt. Die Polizei sei dort. „Es wird dringend davon abgeraten, sich etwaigen Evakuierungsaufforderungen der Einsatzkräfte zu widersetzen, dies kann lebensbedrohliche Folgen mit sich ziehen, die Pegel steigen weiterhin an“, teilte der Kreis mit.

Altstadt von Ottweiler unter Wasser

In der Stadt Ottweiler haben die Dämme nachgegeben und Wasser ist in die Altstadt gelaufen. „Die Altstadt steht komplett unter Wasser. Da geht gar nichts mehr. Da ist auch gebeten worden, alles großzügig zu räumen“, sagte die Sprecherin des Landkreises Neunkirchen. Mobile Deichsysteme und auch die Sandsäcke hätten nachgegeben. Auch das Landratsamt im Ort sei evakuiert worden. In der Altstadt wurde vorsorglich der Strom abgeschaltet.

„Wir haben hier eine Großschadenslage“, sagte der Landrat des Landkreises Neunkirchen, Sören Meng, in einem Video auf Facebook. Die Einsatzkräfte seien ununterbrochen unterwegs. „Die Folgen für den Landkreis sind sehr groß. Es sind fast alle Städte und Gemeinden betroffen.“

Schäden in Millionenhöhe erwartet

In Völklingen sind wegen des anhaltenden Regens Straßenzüge vom Stromnetz genommen worden. Die Trinkwasserversorgung sei aber gesichert, teilte die Stadt am späten Freitagabend mit. „In Völklingen werden Schäden in Millionenhöhe erwartet, insbesondere im privaten Bereich“, hieß es. „Das Schadensausmaß ist nicht noch absehbar.“

Das Landespolizeipräsidium Saarbrücken erklärte am Abend, es könne keine Entwarnung gegeben werden. Die Zahl der Einsätze wegen überfluteter Straßen, vollgelaufener Keller und umgestürzter Bäume werde nicht mehr gezählt. „Wir haben nach 300 aufgehört“, sagte ein Sprecher. Zum Glück gebe es bisher keine Verletzten oder Vermissten.

Saarbrücken: Das Hochwasser läuft in einen Hauseingang in der Landeshauptstadt. © DPA Images | Harald Tittel

In Saarbrücken-Russhütte sei die Lage „brenzelig“ gewesen, weil da die Strömungsgeschwindigkeit so hoch war, dass die Feuerwehr abbrechen musste und Strömungsretter des Deutschen Roten Kreuzes angefordert wurden.

Bisher seien glücklicherweise keine Menschen zu Schaden gekommen, sagte der Sprecher des Innenministeriums. 50 000 Sandsäcke aus der Landesreserve seien freigegeben. Es werde geprüft, ob man Hilfe aus anderen Bundesländern anfordern solle.

Zugverkehr eingeschränkt

Der Kreis Neunkirchen teilte am Abend mit, alle Städte und Gemeinden im Landkreis seien „in großem Umfang von den Starkregenereignissen betroffen“. Besonders gelte dies für Ottweiler, dort drohe die Blies überzulaufen. In Wemmetsweiler hätten Menschen mit Booten aus ihren Häusern gerettet werden müssen. Von überfluteten Kellern und Straßen sowie Erdrutschen berichtete auch die Feuerwehr in Blieskastel (Saarpfalz-Kreis). „Die Böden nehmen keinen Regen mehr auf“, sagte der Sprecher.

Nach Angaben des Bahnunternehmens Vlexx war der Zugverkehr im Saarland stark eingeschränkt, dies galt auch für den Busverkehr. Teilweise wurden Gleise unterspült, auch in Oberleitungen gestürzte Bäume waren Ursache.

Nach Angaben des Innenministeriums ist die Lage im Land am frühen Samstagmorgen weiter angespannt. „Wir haben noch zwei, drei Orte im Saarland wo es sehr kritisch ist“, sagte ein Sprecher. Von Verletzten war zunächst nichts bekannt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte bis in die Nacht zum Samstag vor allem in den Gebieten westlich des Rheins vor ergiebigem Dauerregen. Danach soll der Regen langsam nachlassen. Es handele sich um ein Hochwasserereignis, wie es alle 20 bis 50 Jahre stattfinde, teilte das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz mit.

Saarland macht Weg für finanzielle Hilfen frei

Die saarländische Landesregierung hat in der Nacht zum Samstag erste Schritte für finanzielle Hilfen nach den Überschwemmungen eingeleitet. „Viele Saarländerinnen und Saarländer bangen um ihre vier Wände und ihr Hab und Gut oder haben bereits starke Schäden zu beklagen“, teilte Ministerpräsidentin Anke Rehlinger mit (SPD). „Damit keine Zeit verloren geht, hat die Landesregierung kurzfristig Beschlüsse gefasst, durch die Hilfe bereitsteht, um entstandene Schäden zu beheben.“ Noch könne aber niemand konkrete Summen nennen.

In einer Schalte am späten Freitagabend habe der Ministerrat ein sogenanntes Elementarereignis von überörtlicher Bedeutung festgestellt. Damit können laut Staatskanzlei Hilfen des Landes fließen. Zudem könnten Kommunen wegen der außergewöhnlichen Notsituation von Regelungen des Haushaltsausgleichs abweichen. (fmg, dpa)