Coventry. In England macht ein Lehrer in seinem Garten einen merkwürdigen Fund. Wissenschaftler zeigen sich begeistert davon – und überrascht.

Ausgerechnet in einem privaten Garten in England wurde ein archäologischer Fund gemacht

Der merkwürdige Fund sieht auf den ersten Blick aus wie ein gewöhnlicher Stein

Wissenschaftler sind allerdings verblüfft

Ein Geografie-Lehrer räumte gerade seinen überwucherten Garten in seinem Haus in Coventry, England, auf, als er über einen Felsen mit mysteriösen Einschnitten stolperte. Fasziniert schickte er Fotos an einen örtlichen Archäologen und war verblüfft, als er erfuhr, dass die Markierungen vor mehr als 1600 Jahren entstanden waren und dass das Artefakt eines Museums würdig war. Darüber berichtet die Online-Plattform der „Irish Times“.

Der rechteckige Sandsteinfelsen, den Graham Senior entdeckt hatte, sei mit Ogham beschriftet, einem Alphabet, das im frühen Mittelalter hauptsächlich zum Schreiben in der irischen Sprache verwendet wurde.

Bevor die Menschen in Irland begannen, Manuskripte aus Pergament zu verwenden, verwendeten sie das Ogham-Schriftsystem, das aus parallelen Linien in Gruppen auf Materialien wie Stein bestand. Seltene Beispiele solcher Steine bieten einen Einblick in die irische Sprache vor der Verwendung der lateinischen Inselschrift.

Neuer Einblick in die frühmittelalterliche Aktivität

Senior (55) sagte: „Ich war gerade dabei, ein Blumenbeet von Unkraut und Steinen zu befreien, als ich dieses Ding sah und dachte, das ist nicht natürlich, das sind keine Kratzer eines Tieres. Es kann nicht mehr als zehn bis fünf Zoll unter der Oberfläche gewesen sein.“

Teresa Gilmore, Archäologin und Fundbeauftragte für Staffordshire und West Midlands bei den Birmingham Museums, sagte: „Dieser besondere Fund hat uns einen neuen Einblick in die frühmittelalterliche Aktivität in Coventry gegeben, den wir noch verstehen müssen. Jeder Fund wie dieser hilft uns beim Vervollständigen unseres Puzzles und gibt uns ein bisschen mehr Informationen.“

Als Senior ihr einige Fotos schickte, erkannte sie sofort das Potenzial. Sie kontaktierte Katherine Forsyth, Professorin für Keltische Studien an der Universität Glasgow, die bestätigte, dass es sich um eine Ogham-Schrift eines frühen Stils handelte, die höchstwahrscheinlich aus dem fünften bis sechsten Jahrhundert stammt, möglicherweise aber bereits aus dem vierten Jahrhundert.

Gilmore sagte, solche Steine seien „sehr selten und wurden im Allgemeinen in Irland oder Schottland gefunden, daher ist es eigentlich ungewöhnlich, sie im (englischen) Mittelland zu finden.“ Sie vermutet, dass es sich um Menschen handeln könnte, die aus Irland kamen, oder um frühmittelalterliche Klöster in der Gegend. „Es hatte Mönche und Geistliche gegeben, die zwischen den verschiedenen Klöstern hin- und herwechselten.“

Finder spendet Fund Museum

Der 11 cm lange und 139 g schwere Stein ist auf drei seiner vier Seiten mit Inschriften versehen. Sein Zweck sei unklar, sagt Gilmore und fügt hinzu: „Es könnte ein tragbarer Gedenkgegenstand gewesen sein.“ Wir wissen es nicht. Es ist eine erstaunliche kleine Sache.“

Gilmore erklärte die Inschrift: „Maldumcail/ S/ Lass“: „Der erste Teil bezieht sich auf den Namen einer Person, Mael Dumcail. Der zweite Teil ist weniger sicher. Wir sind uns nicht sicher, woher das S/ Lass kommt. Es handelt sich wahrscheinlich um einen Standort. Also so etwas wie ‚Hat mich gemacht‘.“ Senior sagte, es sei aufregend zu erfahren, dass das Artefakt von Bedeutung sei, und fügte hinzu: „Wir sind nicht weit vom Fluss Sowe entfernt. Meiner Meinung nach muss es sich um einen wichtigen Transportweg gehandelt haben.“

Der Stein wird in der Herbert Art Gallery and Museum in Coventry ausgestellt, der Senior ihn dauerhaft gespendet hat. Ali Wells, Kurator des Museums, sagte: „Es ist wirklich unglaublich. Die Sprache stammt aus Irland. Es war also ein spannendes Rätsel, es in Coventry gefunden zu haben. Coventry wurde im Laufe der Jahre ausgegraben, insbesondere das Stadtzentrum, sodass es nicht viele neue Funde gibt. Es war ziemlich unerwartet.“

red