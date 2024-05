Hamburg. Holsten-Pokalendspiel der dritten Teams vor 1188 Fans bietet tollen Fußball. HSV III siegt 9:8 im Elferschießen und ist Doublesieger.

Die Spieler des Oberligaaufsteigers HSV III haben sich „unsterblich“ gemacht. Dieses Wort wählte HSV-III-Trainer Stefan Gehrke vor dem Holsten-Pokalfinale gegen den Bezirksligisten FC St. Pauli III als Anreiz für den Sieg. Nun leben, in Gehrkes Diktion, seine HSV-III-Spieler ewig. Mit 9:8 im Elfmeterschießen setzte sich der HSV III gegen den FC St. Pauli III durch und holte sich nach der Meisterschaft in der Landesliga Hammonia auch den Pokal der Reservemannschaften. Nach einem mitreißenden Derby vor lautstarker und stimmungsvoller Kulisse hatte es nach 90 Minuten 3:3 gestanden.

Fußball in Hamburg: HSV-III-Trainer Gehrke fallen die Haare aus vor lauter Dramatik

„Ich habe heute einige graue Haare mehr bekommen. Einige fallen mir jetzt schon aus. Meine Jungs haben sich die Feier verdient“, sagte Gehrke nach dem schweren Stück Arbeit. Und gratulierte auch dem Gegner zu seiner Leistung. „Der FC St. Pauli III hat das geil gemacht. Keine Ahnung, warum die in der Bezirksliga im Niemandsland der Tabelle stehen. Hätten sie im Elfmeterschießen gewonnen, hätten sie es aufgrund ihres Willens und ihrer Mentalität genauso verdient gehabt.“

St.-Pauli-III-Coach Marius Breuch kämpfte noch am Anfang des Interviews mit den Tränen. So nahe war sein Team an einer Überraschung gewesen. Dann fasste er sich und fand die passenden Worte. „Meinen Glückwunsch an den HSV III zum Sieg. Das war eines der geilsten Holsten-Pokalfinals aller Zeilen. Es haben sich zwei großartige Mannschaften einen tollen Fight geliefert. Keiner, der heute hier war, wird sein Kommen bereut haben.“

St. Paulis Fans protestieren gegen Terminierung des Holsten-Pokalfinals

Wobei es durchaus noch mehr Fans hätten sein können, woran auch die St.-Pauli-Fankurve mit einem Plakat nach einer ersten Halbzeit erinnerte, in der ein überlegener HSV III immer wieder am sensationell haltenden St.-Pauli-III-Torwart Jannik Burkhardt scheiterte. „Wenn der alte weiße Mann die Anstoßzeiten festlegt, leiden alle Fußballfans. Sogar der HSV. Danke, HFV“ stand auf der Gegengraden zu lesen. Eine deutliche Kritik an der sehr umstrittenen Terminierung der Partie parallel zum letzten Spieltag der zweiten Bundesliga.

Die St. Paulianer, die vor Ort waren, hatten in der ersten Halbzeit ihre tapfer kämpfende Mannschaft bestaunt, die ihre vielversprechenden Konter allerdings schwach ausspielte. In der zweiten Halbzeit trauten die braun-weißen Anhänger ihren Augen kaum. Nach dem Führungstreffer durch HSV-III-Mittelfeldspieler Martin Fedai mit einem schönen Schlenzer aus sieben Metern in die lange Ecke (53.) sprach alles für den hohen Favoriten. Doch ihr Team schlug umgehend zurück. Zweimal rannte der HSV III naiv in Konter des Außenseiters, bei denen jeweils Tim Kosuck den perfekt in die linke Ecke abschließenden Mahmoud Hassan bediente (56., 59.) – und S. Pauli III lag 2:1 vorne.

Der HSV III dreht das Spiel - aber St. Pauli III kommt zurück

Der HSV III glich durch einen traumhaften Fernschuss von Fedai aus 25 Metern in den linken Winkel aus (75.) und wurde scheinbar gerettet vom in der 80. Minute eingewechselten HSV-Präsidenten Marcell Jansen. Dieser bediente gegen den aus seinem Tor stürmenden Burkhardt clever den anderen Joker Sepehr Nikroo, der das 3:2 erzielte (87.). St. Pauli III aber war noch nicht geschlagen. Der phänomenale Keeper Burkhardt eilte für einen letzten Freistoß nach vorne, den er selbst an den Fünfer flankte. Dort knallte Moritz Boeckhoff den Ball nach einer zu kurzen Kopfballabwehr aus fünf Metern aus der Drehung zum 3:3 in die rechte Ecke (90.+4).

Die Entscheidung musste also vom Punkt fallen. St. Pauli III führte sogar nach dem Fehlschuss von HSV-III-Innenverteidiger Michael Ulbricht. Aber im Gegenzug parierte HSV-III-Keeper Patrick Tiedje den Strafstoß von St. Paulis Marcel Walter. Beim Stand von 8:8 schoss schließlich der St. Paulianer Malte Baumann den Ball weit über das Tor. Timon Engelmann schob danach zum 9:8 ein – und der HSV III feierte den Sieg ekstatisch vor seiner Fankurve.

Die Fantrennung funktionierte - im Stadion blieb es friedlich

„Man hätte noch mehr Zuschauer haben können, wenn man denn gewollt hätte“, erinnerte auch HSV-III-Akteur Dominik Jordan an den Terminierungsstreit. „Aber für die Rahmenbedingungen, die wir hatten, war das heute mit den Fans hier schon sehr ansprechend und cool.“ Oder, wie es St. Paulis Trainer Breuch ausdrückte: „Es war megaschön mit so vielen Fans. Das hat mein Herz wirklich bewegt.“ Im Stadion blieb es übrigens insgesamt recht friedlich zwischen beiden Fanlagern. Die Fantrennung funktionierte.

Vielleicht also werden die Derbys zwischen den Reserveteams des HSV und des FC St. Pauli nicht auf alle Zeiten parallel zu den Fußballspielen der Profiteams stattfinden. Die Hoffnung darauf, und damit auf noch viel mehr Fans bei solchen prickelnden Duellen, werden die Fans des Hamburger Amateurfußballs jedenfalls nicht aufgeben.