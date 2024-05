Hamburg. Verband verweigert vor dem letzten Spieltag Erklärung der Abstiegsregelung. FC Türkiye und SV Rugenbergen drohen mit Klagen.

Der Abstiegskampf in der Oberliga Hamburg geht am letzten Spieltag am Freitag um 19 Uhr nur scheinbar in seine letzte Runde. Der SV Rugenbergen (16./29 Punkte/-38 Tore) empfängt im Sportzentrum Bönningstedt den HEBC (5.). Der FC Türkiye (15./29 Punkte/-32 Tore) hat vor dem Heimspiel gegen Union Tornesch (17.) an der Heinrich-Gross-Straße 90 die bessere Ausgangslage im Kampf um Rang 15.

Spielausschuss gibt weiter keine Auskunft – Klagen drohen

Doch selbst vor diesem letzten Oberliga-Spieltag verweigerte der Spielausschuss des Hamburger Fußball-Verbandes die inhaltliche Beantwortung der erneuten Anfrage des Abendblatts, ob der 15. Platz in der Oberliga Hamburg – den möglichen Nichtaufstieg von Altona 93 in die Regionalliga Nord vorausgesetzt – für den Klassenerhalt reicht. Sowohl Rugenbergen als auch Türkiye haben bereits Klagen angekündigt, falls sie unter diesen Umständen zugunsten eines Landesligazweiten absteigen müssten.

„Das ist ja irre und bringt alles keinen Spaß mehr“, sagt Rugenbergens Trainer Nils Hachmann. „In den Statuten steht ganz klar drin, dass die Landesligazweiten keine Regelaufsteiger sind.“ Wie immer der Abstiegskampf juristisch nach dem Abpfiff der Saison weitergeht – ein mehr als fader Beigeschmack ist schon jetzt garantiert.