München. 2:1-Sieg beim FC Bayern München II hält die Hoffnung auf einen Durchmarsch in die 1. Bundesliga am Leben. Lisa Baum trifft zum Sieg.

Die HSV-Frauen haben noch eine kleine Chance, den Durchmarsch in die 1. Bundesliga zu realisieren. Beim FC Bayern München II siegte das Team von Trainer Marwin Bolz vor 137 Fans mit 2:1. Carla Schwarz brachte die abstiegsbedrohten Münchnerinnen mit ihrem Treffer zwar kurz vor der Pause mit 1:0 in Führung (41.) – doch in der zweiten Hälfte drehten die Hamburgerinnen die Partie.

Ein Eigentor und ein später Treffer von Lisa Baum sorgen für HSV-Sieg

Zunächst profitieren die Gäste von einem Eigentor der Münchnerin Jana Kappes (68.). Sechs Minuten vor dem Abpfiff gelang Lisa Baum noch das 2:1 für den HSV (84.). Pech für die Hamburgerinnen: Die Konkurrenz gab sich keine Blöße und siegte ebenfalls. Somit beträgt der Abstand auf den vom FC Carl Zeiss Jena Tabellenrang zwei, der noch zum Aufstieg berechtigt, für den HSV zwei Spieltage vor Saisonende weiterhin vier Punkte.

Der HSV bleibt Fünfter und muss seine letzten beiden Saisonspiele gewinnen – und auf Patzer der anderen Teams hoffen.