Generalprobe geglückt: HSVH gewinnt Turnier beim THW Kiel

Rechtsaußen Frederik Bo Andersen war beim Vorbereitungsturnier in Kiel bester Werfer für den HSV Hamburg.

Hamburg. Die Bundesliga-Handballer des HSV Hamburg (HSVH) scheinen für den Saisonstart am Donnerstag (19 Uhr/Dyn) beim Nordrivalen SG Flensburg-Handewitt gut gerüstet. Am Sonntagnachmittag gewann die Auswahl von Cheftrainer Torsten Jansen den „Orlen Star Cup“, ein Vorbereitungsturnier in der Kieler Wunderino Arena.

Nach einem 17:15 (11:8)-Erfolg über den polnischen Vizemeister Wisla Plock bezwangen die Hamburger über zweimal 20 Minuten Spielzeit auch Gastgeber und Rekordmeister THW Kiel mit 24:23 (15:11). Dabei musste Jansen in den Rückraumspielern Zoran Ilic (erkrankt) und Dani Baijens (Rücken) sowie Linksaußen Casper Mortensen (Belastungssteuerung) drei Leistungsträger ersetzen. Dafür kehrte Rückraumspieler Dominik Axmann nach seiner Wadenoperation früher als erwartet ins Team zurück.

Andersen mit zehn Toren Topwerfer

„Ergebnistechnisch war das gut, es hat viel gepasst, daraus können wir Selbstvertrauen ziehen“, sagte der gewohnt zurückhaltende Coach, „wir sollten uns aber nicht verleiten lassen, dieses Turnier überzubewerten.“

Beste Werfer gegen Plock waren die Dänen Jacob Lassen (Rückraum rechts) und Frederik Bo Andersen (Rechtsaußen) mit je vier Toren, gegen Kiel traf Andersen sechsmal. Die Torhüter Johannes Bitter und Jens Vortmann kamen in jeder Partie je eine Halbzeit zum Einsatz.