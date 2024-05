Wedel. Sondereinheit der Kripo Pinneberg ermittelt. Das Oldtimer-Motorrad mit extrem hohem ideellen Wert verschwand vor Haustür des Besitzers.

Ein Kult-Motorrad der Marke Harley-Davidson ist in Wedel gestohlen worden. Die knapp 30 Jahre alte Maschine parkte am Fahrbahnrand der Ahornstraße als die Diebe in der Nacht zu Dienstag zuschlugen.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte der Besitzer sein Gefährt am Montagabend gegen 22.15 Uhr an der Straße abgestellt. Als er die Maschine am Dienstagvormittag gegen 9.45 Uhr wieder benutzen wollte, stellte er ihren Verlust fest.

Entwendete Harley-Davidson ist schwarz-weiß lackiert und hat einen hellbraunen Sitz

Die entwendete Harley-Davidson ist schwarz-weiß lackiert und hat einen hellbraunen Sitz. Die Reifen sind gleichfalls in schwarz-weiß gehalten.

Die Harley-Davidson hat offenbar einen hohen ideellen Wert, sodass sie für Diebe interessant ist. Der Besitzer schätzt den Zeitwert der betagten Kult-Maschine auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag.

Harley-Davidson geklaut: Sondereinheit der Kripo ermittelt

Das Sachgebiet für komplexe Ermittlungen der Kripo Pinneberg hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Die Beamten suchen Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Maschine wahrgenommen haben oder etwas über den Verbleib des Kult-Motorrades wissen. Hinweise dazu unter Telefon 04101/20 20.