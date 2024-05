Struvenhütten. Mann aus dem Kreis Pinneberg verlor in einer Kurve die Kontrolle. Die Mercedesfahrerin konnte den Zusammenprall nicht verhindern.

Ein 58- Jahre alter Motorradfahrer ist am Samstagmorgen nach einem Zusammenstoß mit einem Mercedes ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich gegen 7 Uhr auf der Hauptstraße in Struvenhütten. Nach Polizeiangaben befuhr der Motorradfahrer aus dem Kreis Pinneberg die Straße in Richtung Ortszentrum, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad verlor und nach links in den Gegenverkehr geriet.

Zu diesem Zeitpunkt kam ihm eine 42-jährige Frau mit ihrem Mercedes Vito aus dem Kreis Segeberg entgegen, die den Unfall trotz schnellem Ausweichens nicht mehr verhindern konnte. Der Motorradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, während die Frau einen Schock erlitt und ins Krankenhaus kam.

Ein Sachverständiger wurde am Morgen an die Einsatzstelle gerufen, um den Hergang des Zusammenstoßes zu rekonstruieren. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz, die das Trümmerfeld beseitigte und auslaufende Betriebsstoffe aufnahm. Für mehrere Stunden blieb die Straße voll gesperrt.